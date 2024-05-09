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Празднование Дня Победы в России: как прошла 79-ая годовщина - РИА Новости, 09.05.2024
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21:30 09.05.2024
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Празднование Дня Победы в России: как прошла 79-ая годовщина
Празднование Дня Победы в России: как прошла 79-ая годовщина - РИА Новости, 09.05.2024
Празднование Дня Победы в России: как прошла 79-ая годовщина
РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T21:30
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фото, фото, россия, день победы, день победы — 2024
Фото, Россия, День Победы, День Победы — 2024

Празднование Дня Победы в России: как прошла 79-ая годовщина

Читать ria.ru в
© РИА Новости / Алексей Даничев

В России отметили 79-у годовщину победы в Великой Отечественной войне.

 Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В России отметили 79-у годовщину победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Алексей Даничев
1 из 15
© РИА Новости / Константин Михальчевский

Торжественные мероприятия прошли в более чем 300 городах и населенных пунктах России.

Празднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на набережной в Севастополе

Торжественные мероприятия прошли в более чем 300 городах и населенных пунктах России.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
2 из 15
© РИА Новости / Виталий Тимкив

Над Москвой с утра барражировали самолеты, отслеживающие изменения метеоусловий. До последнего момента сохранялась интрига: не отменят ли воздушную часть.

Участники автопробега в Краснодаре в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Над Москвой с утра барражировали самолеты, отслеживающие изменения метеоусловий. До последнего момента сохранялась интрига: не отменят ли воздушную часть.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
3 из 15
© РИА Новости / Кирилл Брага

Во время парада Путин выступил с речью: “Мы отмечаем День Победы в условиях проведения специальной военной операции. Все ее участники — те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, — это наши герои".

Празднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Мамаевом кургане в Волгограде

Во время парада Путин выступил с речью: “Мы отмечаем День Победы в условиях проведения специальной военной операции. Все ее участники — те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, — это наши герои".

© РИА Новости / Кирилл Брага
4 из 15
© РИА Новости / Михаил Голенков

По данным Минобороны, в праздновании приняли участие более 150 военнослужащих.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в Калининграде, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

По данным Минобороны, в праздновании приняли участие более 150 военнослужащих.

© РИА Новости / Михаил Голенков
5 из 15
© РИА Новости / Виталий Тимкив

В военных парадах, торжественных шествиях, на статических выставках задействовали более 2,5 тысячи единиц вооружения, специальной и военной техники, в том числе 121 летательный аппарат.

Участница автопробега в Краснодаре в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

В военных парадах, торжественных шествиях, на статических выставках задействовали более 2,5 тысячи единиц вооружения, специальной и военной техники, в том числе 121 летательный аппарат.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
6 из 15
© РИА Новости / Виталий Тимкив

Зрители увидели бронеавтомобили разных типов — от уже привычных “Тигров” и “Уралов” до дебютанта — броневика “Феникс”.

Автопробег в Краснодаре в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Зрители увидели бронеавтомобили разных типов — от уже привычных “Тигров” и “Уралов” до дебютанта — броневика “Феникс”.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
7 из 15
© РИА Новости / Максим Богодвид

Военный парад прошел также в Петербурге, Перми, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Самаре и других крупных городах.

Выставка военной техники на площади Тысячелетия в Казани во время празднования Дня Победы, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военный парад прошел также в Петербурге, Перми, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Самаре и других крупных городах.

© РИА Новости / Максим Богодвид
8 из 15
© РИА Новости / Александр Сухов

Более тысячи человек приняли участие в торжественной линейке и шествии в честь Дня Победы на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Празднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на площади у памятника жертвам Фашизма в Мариуполе

Более тысячи человек приняли участие в торжественной линейке и шествии в честь Дня Победы на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

© РИА Новости / Александр Сухов
9 из 15
© РИА Новости / Илья Наймушин

В этот день у ветеранов была возможность напрямую обратиться к россиянам и пожелать мирного неба над головой.

Шествие участников акции Бессмертный полк и праздничный митинг в День Победы в селе Сивохино Тасеевского района Красноярского края

В этот день у ветеранов была возможность напрямую обратиться к россиянам и пожелать мирного неба над головой.

© РИА Новости / Илья Наймушин
10 из 15
© РИА Новости / Константин Михальчевский

В Севастополе в этот праздничный день прошел патриотический автопробег.

Патриотический автопробег в Севастополе в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

В Севастополе в этот праздничный день прошел патриотический автопробег.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
11 из 15
© РИА Новости / Максим Богодвид

Участники военного парада на площади Тысячелетия в Казани.

Участники военного парада на площади Тысячелетия в Казани, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Участники военного парада на площади Тысячелетия в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
12 из 15
© РИА Новости / Александр Сухов

Тысячи жителей разных возрастов по всей России возложили цветы к мемориалам, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне.

Празднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на площади у памятника жертвам Фашизма в Мариуполе.

Тысячи жителей разных возрастов по всей России возложили цветы к мемориалам, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Александр Сухов
13 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Сотни москвичей собрались в Парке Победы на Поклонной горе в честь Дня Победы 9 мая.

Зрители на концерте в честь празднования Дня Победы на Поклонной горе

Сотни москвичей собрались в Парке Победы на Поклонной горе в честь Дня Победы 9 мая.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
14 из 15
© РИА Новости / РИА Новости

После парада Путин вместе с лидерами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау прошли в Александровский сад и возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.

Участники празднования 79-летия Победы в Великой Отечественной войне у мемориала Славы в сквере Героев в Луганске

После парада Путин вместе с лидерами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау прошли в Александровский сад и возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.

© РИА Новости / РИА Новости
15 из 15
 
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