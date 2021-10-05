https://ria.ru/20211005/pavliashvili-1753133898.html
Сосо Павлиашвили рассказал о том, как болел эпилепсией
Сосо Павлиашвили рассказал о том, как болел эпилепсией - РИА Новости, 05.10.2021
Сосо Павлиашвили рассказал о том, как болел эпилепсией
Сосо Павлиашвили признался, что у него были серьезные проблемы со здоровьем, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T13:57
2021-10-05T13:57
2021-10-05T13:57
шоубиз
сосо павлиашвили
муз-тв (телеканал)
звезды
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752947066_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_89554639c546ee2967857465fa6e519d.jpg
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Сосо Павлиашвили признался, что у него были серьезные проблемы со здоровьем, сообщает корреспондент РИА Новости. "У меня была ситуация, когда я оказался между небом и землей. Семь лет после аварии, в которую я попал, у меня была страшнейшая эпилепсия", — сказал артист за кулисами "Дискотеки МУЗ-ТВ. Золотые хиты". По его словам, эпилепсия прошла только после рождения его дочери Лизы. "И через несколько месяцев Бог мне дал во сне песню "Помолимся за родителей", — вспоминает Павлиашвили.Звезда российской эстрады уверяет, что сейчас приступы эпилепсии его не беспокоят. У Сосо Павлиашвили трое детей. Сын Леван родился в 1987 в браке с первой супругой музыканта Нино Учанейшвили. У артиста также есть две дочери от второй жены Ирины Патлах — 16-летняя Елизавета и 13-летняя Сандра.
https://ria.ru/20191206/1562069142.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752947066_527:0:3258:2048_1920x0_80_0_0_94b850f4494f64e7d356108265d108cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сосо павлиашвили, муз-тв (телеканал), звезды, знаменитости
Сосо Павлиашвили рассказал о том, как болел эпилепсией
Сосо Павлиашвили рассказал, как болел эпилепсией в течение семи лет
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Сосо Павлиашвили признался, что у него были серьезные проблемы со здоровьем, сообщает корреспондент РИА Новости.
"У меня была ситуация, когда я оказался между небом и землей. Семь лет после аварии, в которую я попал, у меня была страшнейшая эпилепсия", — сказал артист за кулисами "Дискотеки МУЗ-ТВ. Золотые хиты".
По его словам, эпилепсия прошла только после рождения его дочери Лизы.
"И через несколько месяцев Бог мне дал во сне песню "Помолимся за родителей", — вспоминает Павлиашвили.
Звезда российской эстрады уверяет, что сейчас приступы эпилепсии его не беспокоят.
"С 2004 года я забыл о них", — заявил исполнитель хита "Радовать".
У Сосо Павлиашвили трое детей. Сын Леван родился в 1987 в браке с первой супругой музыканта Нино Учанейшвили. У артиста также есть две дочери от второй жены Ирины Патлах — 16-летняя Елизавета и 13-летняя Сандра.