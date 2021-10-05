https://ria.ru/20211005/pavliashvili-1753133898.html

Сосо Павлиашвили рассказал о том, как болел эпилепсией

Сосо Павлиашвили рассказал о том, как болел эпилепсией - РИА Новости, 05.10.2021

Сосо Павлиашвили рассказал о том, как болел эпилепсией

Сосо Павлиашвили признался, что у него были серьезные проблемы со здоровьем, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T13:57

2021-10-05T13:57

2021-10-05T13:57

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Сосо Павлиашвили признался, что у него были серьезные проблемы со здоровьем, сообщает корреспондент РИА Новости. "У меня была ситуация, когда я оказался между небом и землей. Семь лет после аварии, в которую я попал, у меня была страшнейшая эпилепсия", — сказал артист за кулисами "Дискотеки МУЗ-ТВ. Золотые хиты". По его словам, эпилепсия прошла только после рождения его дочери Лизы. "И через несколько месяцев Бог мне дал во сне песню "Помолимся за родителей", — вспоминает Павлиашвили.Звезда российской эстрады уверяет, что сейчас приступы эпилепсии его не беспокоят. У Сосо Павлиашвили трое детей. Сын Леван родился в 1987 в браке с первой супругой музыканта Нино Учанейшвили. У артиста также есть две дочери от второй жены Ирины Патлах — 16-летняя Елизавета и 13-летняя Сандра.

https://ria.ru/20191206/1562069142.html

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2021

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сосо павлиашвили, муз-тв (телеканал), звезды, знаменитости