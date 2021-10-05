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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211005/pavliashvili-1753133898.html
Сосо Павлиашвили рассказал о том, как болел эпилепсией
Сосо Павлиашвили рассказал о том, как болел эпилепсией - РИА Новости, 05.10.2021
Сосо Павлиашвили рассказал о том, как болел эпилепсией
Сосо Павлиашвили признался, что у него были серьезные проблемы со здоровьем, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T13:57
2021-10-05T13:57
шоубиз
сосо павлиашвили
муз-тв (телеканал)
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знаменитости
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Сосо Павлиашвили признался, что у него были серьезные проблемы со здоровьем, сообщает корреспондент РИА Новости. "У меня была ситуация, когда я оказался между небом и землей. Семь лет после аварии, в которую я попал, у меня была страшнейшая эпилепсия", — сказал артист за кулисами "Дискотеки МУЗ-ТВ. Золотые хиты". По его словам, эпилепсия прошла только после рождения его дочери Лизы. "И через несколько месяцев Бог мне дал во сне песню "Помолимся за родителей", — вспоминает Павлиашвили.Звезда российской эстрады уверяет, что сейчас приступы эпилепсии его не беспокоят. У Сосо Павлиашвили трое детей. Сын Леван родился в 1987 в браке с первой супругой музыканта Нино Учанейшвили. У артиста также есть две дочери от второй жены Ирины Патлах — 16-летняя Елизавета и 13-летняя Сандра.
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сосо павлиашвили, муз-тв (телеканал), звезды, знаменитости
13:57 05.10.2021
 
Сосо Павлиашвили рассказал о том, как болел эпилепсией

Сосо Павлиашвили рассказал, как болел эпилепсией в течение семи лет

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПевец Сосо Павлиашвили перед началом шоу "Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты" в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
Певец Сосо Павлиашвили перед началом шоу Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Сосо Павлиашвили признался, что у него были серьезные проблемы со здоровьем, сообщает корреспондент РИА Новости.
"У меня была ситуация, когда я оказался между небом и землей. Семь лет после аварии, в которую я попал, у меня была страшнейшая эпилепсия", — сказал артист за кулисами "Дискотеки МУЗ-ТВ. Золотые хиты".
По его словам, эпилепсия прошла только после рождения его дочери Лизы.
"И через несколько месяцев Бог мне дал во сне песню "Помолимся за родителей", — вспоминает Павлиашвили.
Звезда российской эстрады уверяет, что сейчас приступы эпилепсии его не беспокоят.
"С 2004 года я забыл о них", — заявил исполнитель хита "Радовать".
У Сосо Павлиашвили трое детей. Сын Леван родился в 1987 в браке с первой супругой музыканта Нино Учанейшвили. У артиста также есть две дочери от второй жены Ирины Патлах — 16-летняя Елизавета и 13-летняя Сандра.
Певец Сосо Павлиашвили - РИА Новости, 1920, 06.12.2019
6 декабря 2019, 16:59Культура
Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике

 
ШоубизСосо ПавлиашвилиМуз-ТВ (телеканал)звездыЗнаменитости
 
 
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