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В Ивангороде проходит митинг-концерт к 80-летию Победы
В Ивангороде проходит митинг-концерт к 80-летию Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В Ивангороде проходит митинг-концерт к 80-летию Победы
Митинг-концерт, посвященный празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне проходит в Ивангороде на берегу Нарвы, его видно и слышно на двух берегах РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T18:15:00+03:00
2025-05-09T18:15:00+03:00
2025-05-09T18:46:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ивангород
россия
александр дрозденко
сосо павлиашвили
татьяна буланова
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Митинг-концерт, посвященный празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне проходит в Ивангороде на берегу Нарвы, его видно и слышно на двух берегах реки - с российской и эстонской стороны. Трансляция мероприятия ведется в группе "Вгую Рпа-Минюста-России" в соцсети "ВКонтакте". "Мы третий год подряд здесь, на берегу Нарвы, у стен Ивангородской крепости проводим концерт, посвященный Дню Победы. Наша победа - вне времени, вне политики и вне границ, потому что мы знаем какой ценой она завоевана. И мы знаем, что сила в правде. Именно советский солдат сломал хребет фашизма в логове нацизма в Берлине. Мы заплатили самую высокую цену за победу, освобождая свою страну и мир от коричневой чумы", - сказал, открывая концерт, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Концерт к 9 мая в Ивангороде организован властями Ленинградской области совместно со Всероссийским государственным университетом юстиции (РПА Минюста России) при поддержке Следственного комитета РФ. "Дорогие наровчане, которые присутствуют на том берегу Нарвы, я хотела бы обратиться к вам. Когда мы видим ваши глаза, ваши руки, чувствуем вашу сопричастность к празднику, мы понимаем, что у нас одна страна и одна победа", - сказала ректор РПА Минюста Ольга Александрова. По данным организаторов мероприятия, на концерте запланированы выступления Сосо Павлиашвили, Татьяны Булановой, групп "Метелица", "Фабрика" и "Сябры", ансамбля Атаман" и "Криница". Ивангород расположен непосредственно напротив эстонского города Нарва.
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Концерт, посвященный празднованию 80-летия Победы проходит в Ивангороде на берегу Нарвы
Концерт, посвященный празднованию 80-летия Победы проходит в Ивангороде на берегу Нарвы, его видно и слышно и с эстонской стороны, сообщили власти Ленобласти
2025-05-09T18:15
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ивангород, россия, александр дрозденко, сосо павлиашвили, татьяна буланова, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ивангород, Россия, Александр Дрозденко, Сосо Павлиашвили, Татьяна Буланова, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Ивангороде проходит митинг-концерт к 80-летию Победы
На берегу Нарвы в Ивангороде проходит митинг-концерт к 80-летию Победы