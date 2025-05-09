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В Ивангороде проходит митинг-концерт к 80-летию Победы

В Ивангороде проходит митинг-концерт к 80-летию Победы - РИА Новости, 09.05.2025

В Ивангороде проходит митинг-концерт к 80-летию Победы

Митинг-концерт, посвященный празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне проходит в Ивангороде на берегу Нарвы, его видно и слышно на двух берегах РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T18:15:00+03:00

2025-05-09T18:15:00+03:00

2025-05-09T18:46:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

ивангород

россия

александр дрозденко

сосо павлиашвили

татьяна буланова

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Митинг-концерт, посвященный празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне проходит в Ивангороде на берегу Нарвы, его видно и слышно на двух берегах реки - с российской и эстонской стороны. Трансляция мероприятия ведется в группе "Вгую Рпа-Минюста-России" в соцсети "ВКонтакте". "Мы третий год подряд здесь, на берегу Нарвы, у стен Ивангородской крепости проводим концерт, посвященный Дню Победы. Наша победа - вне времени, вне политики и вне границ, потому что мы знаем какой ценой она завоевана. И мы знаем, что сила в правде. Именно советский солдат сломал хребет фашизма в логове нацизма в Берлине. Мы заплатили самую высокую цену за победу, освобождая свою страну и мир от коричневой чумы", - сказал, открывая концерт, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Концерт к 9 мая в Ивангороде организован властями Ленинградской области совместно со Всероссийским государственным университетом юстиции (РПА Минюста России) при поддержке Следственного комитета РФ. "Дорогие наровчане, которые присутствуют на том берегу Нарвы, я хотела бы обратиться к вам. Когда мы видим ваши глаза, ваши руки, чувствуем вашу сопричастность к празднику, мы понимаем, что у нас одна страна и одна победа", - сказала ректор РПА Минюста Ольга Александрова. По данным организаторов мероприятия, на концерте запланированы выступления Сосо Павлиашвили, Татьяны Булановой, групп "Метелица", "Фабрика" и "Сябры", ансамбля Атаман" и "Криница". Ивангород расположен непосредственно напротив эстонского города Нарва.

https://ria.ru/20250509/pobeda-2016091010.html

https://ria.ru/20250509/novorossijsk-2016083085.html

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ивангород

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Концерт, посвященный празднованию 80-летия Победы проходит в Ивангороде на берегу Нарвы Концерт, посвященный празднованию 80-летия Победы проходит в Ивангороде на берегу Нарвы, его видно и слышно и с эстонской стороны, сообщили власти Ленобласти 2025-05-09T18:15 true PT0M25S

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ивангород, россия, александр дрозденко, сосо павлиашвили, татьяна буланова, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне