Рейтинг@Mail.ru
В Ивангороде проходит митинг-концерт к 80-летию Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:15 09.05.2025 (обновлено: 18:46 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/ivangorod-2016094115.html
В Ивангороде проходит митинг-концерт к 80-летию Победы
В Ивангороде проходит митинг-концерт к 80-летию Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В Ивангороде проходит митинг-концерт к 80-летию Победы
Митинг-концерт, посвященный празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне проходит в Ивангороде на берегу Нарвы, его видно и слышно на двух берегах РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T18:15:00+03:00
2025-05-09T18:46:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ивангород
россия
александр дрозденко
сосо павлиашвили
татьяна буланова
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016097126_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_55a5946adb7bfd13e4489c30a493097b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Митинг-концерт, посвященный празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне проходит в Ивангороде на берегу Нарвы, его видно и слышно на двух берегах реки - с российской и эстонской стороны. Трансляция мероприятия ведется в группе "Вгую Рпа-Минюста-России" в соцсети "ВКонтакте". "Мы третий год подряд здесь, на берегу Нарвы, у стен Ивангородской крепости проводим концерт, посвященный Дню Победы. Наша победа - вне времени, вне политики и вне границ, потому что мы знаем какой ценой она завоевана. И мы знаем, что сила в правде. Именно советский солдат сломал хребет фашизма в логове нацизма в Берлине. Мы заплатили самую высокую цену за победу, освобождая свою страну и мир от коричневой чумы", - сказал, открывая концерт, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Концерт к 9 мая в Ивангороде организован властями Ленинградской области совместно со Всероссийским государственным университетом юстиции (РПА Минюста России) при поддержке Следственного комитета РФ. "Дорогие наровчане, которые присутствуют на том берегу Нарвы, я хотела бы обратиться к вам. Когда мы видим ваши глаза, ваши руки, чувствуем вашу сопричастность к празднику, мы понимаем, что у нас одна страна и одна победа", - сказала ректор РПА Минюста Ольга Александрова. По данным организаторов мероприятия, на концерте запланированы выступления Сосо Павлиашвили, Татьяны Булановой, групп "Метелица", "Фабрика" и "Сябры", ансамбля Атаман" и "Криница". Ивангород расположен непосредственно напротив эстонского города Нарва.
https://ria.ru/20250509/pobeda-2016091010.html
https://ria.ru/20250509/novorossijsk-2016083085.html
https://ria.ru/20250509/pobeda-2016066742.html
ивангород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Концерт, посвященный празднованию 80-летия Победы проходит в Ивангороде на берегу Нарвы
Концерт, посвященный празднованию 80-летия Победы проходит в Ивангороде на берегу Нарвы, его видно и слышно и с эстонской стороны, сообщили власти Ленобласти
2025-05-09T18:15
true
PT0M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016097126_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6976429ac12e3a75786e4c31f67854ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ивангород, россия, александр дрозденко, сосо павлиашвили, татьяна буланова, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ивангород, Россия, Александр Дрозденко, Сосо Павлиашвили, Татьяна Буланова, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Ивангороде проходит митинг-концерт к 80-летию Победы

На берегу Нарвы в Ивангороде проходит митинг-концерт к 80-летию Победы

Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Митинг-концерт, посвященный празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне проходит в Ивангороде на берегу Нарвы, его видно и слышно на двух берегах реки - с российской и эстонской стороны.
Трансляция мероприятия ведется в группе "Вгую Рпа-Минюста-России" в соцсети "ВКонтакте".
Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Празднование юбилея Победы в Улан-Удэ завершилось салютом
Вчера, 17:53
"Мы третий год подряд здесь, на берегу Нарвы, у стен Ивангородской крепости проводим концерт, посвященный Дню Победы. Наша победа - вне времени, вне политики и вне границ, потому что мы знаем какой ценой она завоевана. И мы знаем, что сила в правде. Именно советский солдат сломал хребет фашизма в логове нацизма в Берлине. Мы заплатили самую высокую цену за победу, освобождая свою страну и мир от коричневой чумы", - сказал, открывая концерт, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Концерт к 9 мая в Ивангороде организован властями Ленинградской области совместно со Всероссийским государственным университетом юстиции (РПА Минюста России) при поддержке Следственного комитета РФ.
Танк Т-34-85 на военном параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В Новороссийске прошел парад Победы
Вчера, 17:18
"Дорогие наровчане, которые присутствуют на том берегу Нарвы, я хотела бы обратиться к вам. Когда мы видим ваши глаза, ваши руки, чувствуем вашу сопричастность к празднику, мы понимаем, что у нас одна страна и одна победа", - сказала ректор РПА Минюста Ольга Александрова.
По данным организаторов мероприятия, на концерте запланированы выступления Сосо Павлиашвили, Татьяны Булановой, групп "Метелица", "Фабрика" и "Сябры", ансамбля Атаман" и "Криница".
Ивангород расположен непосредственно напротив эстонского города Нарва.
Герой России Сергей Шиманкин с супругой Аполлинарией перед парадом на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Празднование 80-летия Победы в России
Вчера, 17:26
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеИвангородРоссияАлександр ДрозденкоСосо ПавлиашвилиТатьяна БулановаДень Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала