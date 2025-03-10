https://ria.ru/20250310/khakhaleva-2004110052.html

Азербайджан отказал в экстрадиции в Россию "золотой судьи" Хахалевой

Азербайджан отказал в экстрадиции в Россию "золотой судьи" Хахалевой - РИА Новости, 10.03.2025

Азербайджан отказал в экстрадиции в Россию "золотой судьи" Хахалевой

Запрос об экстрадиции в РФ экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, арестованной ранее в Баку, не был удовлетворен азербайджанским судом,... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T14:54:00+03:00

2025-03-10T14:54:00+03:00

2025-03-10T14:54:00+03:00

россия

баку

ереван

елена хахалева

валерий меладзе

николай басков

краснодарский краевой суд

следственный комитет россии (ск рф)

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БАКУ, 10 мар – РИА Новости. Запрос об экстрадиции в РФ экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, арестованной ранее в Баку, не был удовлетворен азербайджанским судом, сообщает в понедельник азербайджанское агентство АПА. В январе Хахалеву задержали в аэропорту Баку. Пятого февраля в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба Хахалевой, объявленной в международный розыск Следственным комитетом РФ, об изменении меры пресечения. Решением суда мера пресечения в виде ареста в отношении Хахалевой была отменена, и прокуратурой Хазарского района Баку в отношении нее была избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции. "Запрос о ее (Елены Хахалевой – ред.) экстрадиции (в Россию – ред.) не был удовлетворен судом. В экстрадиции Елены Хахалевой в Россию отказано", - сказала агентству адвокат бывшей судьи Шахла Гумбатова. В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которую были приглашены Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в 2 миллиона долларов. Хахалева впоследствии объясняла, что организацию торжества полностью взял на себя отец дочери – крупный бизнесмен Роберт Хахалев. Последний утверждал, что свадьба обошлась ему в сумму до 5 миллионов рублей, а Сосо Павлиашвили и Меладзе как его друзья участвовали в торжестве на правах гостей. В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину возбудить против Хахалевой уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Служебный подлог". Хахалева бежала от следствия (ВККС сообщала про Ереван) и была объявлена в розыск. В 2022 году суд в Ростове-на-Дону арестовал ее заочно. По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней, но, обманывая сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, незаконно получила 1 миллион 195 тысяч рублей. Внесение ложных сведений в табель, считает СК РФ, содержит признаки подлога.

https://ria.ru/20250208/khakhaleva-1997998692.html

https://ria.ru/20250128/khakhaleva-1995838286.html

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баку

ереван

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, баку, ереван, елена хахалева, валерий меладзе, николай басков, краснодарский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф)