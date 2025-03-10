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Азербайджан отказал в экстрадиции в Россию "золотой судьи" Хахалевой - РИА Новости, 10.03.2025
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14:54 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/khakhaleva-2004110052.html
Азербайджан отказал в экстрадиции в Россию "золотой судьи" Хахалевой
Азербайджан отказал в экстрадиции в Россию "золотой судьи" Хахалевой - РИА Новости, 10.03.2025
Азербайджан отказал в экстрадиции в Россию "золотой судьи" Хахалевой
Запрос об экстрадиции в РФ экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, арестованной ранее в Баку, не был удовлетворен азербайджанским судом,... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:54:00+03:00
2025-03-10T14:54:00+03:00
россия
баку
ереван
елена хахалева
валерий меладзе
николай басков
краснодарский краевой суд
следственный комитет россии (ск рф)
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БАКУ, 10 мар – РИА Новости. Запрос об экстрадиции в РФ экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, арестованной ранее в Баку, не был удовлетворен азербайджанским судом, сообщает в понедельник азербайджанское агентство АПА. В январе Хахалеву задержали в аэропорту Баку. Пятого февраля в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба Хахалевой, объявленной в международный розыск Следственным комитетом РФ, об изменении меры пресечения. Решением суда мера пресечения в виде ареста в отношении Хахалевой была отменена, и прокуратурой Хазарского района Баку в отношении нее была избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции. "Запрос о ее (Елены Хахалевой – ред.) экстрадиции (в Россию – ред.) не был удовлетворен судом. В экстрадиции Елены Хахалевой в Россию отказано", - сказала агентству адвокат бывшей судьи Шахла Гумбатова. В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которую были приглашены Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в 2 миллиона долларов. Хахалева впоследствии объясняла, что организацию торжества полностью взял на себя отец дочери – крупный бизнесмен Роберт Хахалев. Последний утверждал, что свадьба обошлась ему в сумму до 5 миллионов рублей, а Сосо Павлиашвили и Меладзе как его друзья участвовали в торжестве на правах гостей. В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину возбудить против Хахалевой уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Служебный подлог". Хахалева бежала от следствия (ВККС сообщала про Ереван) и была объявлена в розыск. В 2022 году суд в Ростове-на-Дону арестовал ее заочно. По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней, но, обманывая сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, незаконно получила 1 миллион 195 тысяч рублей. Внесение ложных сведений в табель, считает СК РФ, содержит признаки подлога.
https://ria.ru/20250208/khakhaleva-1997998692.html
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россия, баку, ереван, елена хахалева, валерий меладзе, николай басков, краснодарский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Баку, Ереван, Елена Хахалева, Валерий Меладзе, Николай Басков, Краснодарский краевой суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Азербайджан отказал в экстрадиции в Россию "золотой судьи" Хахалевой

АПА: суд отказал в экстрадиции в РФ задержанной в Баку экс-судьи Хахалевой

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Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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БАКУ, 10 мар – РИА Новости. Запрос об экстрадиции в РФ экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, арестованной ранее в Баку, не был удовлетворен азербайджанским судом, сообщает в понедельник азербайджанское агентство АПА.
В январе Хахалеву задержали в аэропорту Баку. Пятого февраля в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба Хахалевой, объявленной в международный розыск Следственным комитетом РФ, об изменении меры пресечения. Решением суда мера пресечения в виде ареста в отношении Хахалевой была отменена, и прокуратурой Хазарского района Баку в отношении нее была избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.
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Соседство с тещей Зеленского и тайная империя: где Хахалева прячет миллионы
8 февраля, 09:00
"Запрос о ее (Елены Хахалевой – ред.) экстрадиции (в Россию – ред.) не был удовлетворен судом. В экстрадиции Елены Хахалевой в Россию отказано", - сказала агентству адвокат бывшей судьи Шахла Гумбатова.
В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которую были приглашены Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в 2 миллиона долларов.
Хахалева впоследствии объясняла, что организацию торжества полностью взял на себя отец дочери – крупный бизнесмен Роберт Хахалев. Последний утверждал, что свадьба обошлась ему в сумму до 5 миллионов рублей, а Сосо Павлиашвили и Меладзе как его друзья участвовали в торжестве на правах гостей.
В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину возбудить против Хахалевой уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Служебный подлог". Хахалева бежала от следствия (ВККС сообщала про Ереван) и была объявлена в розыск. В 2022 году суд в Ростове-на-Дону арестовал ее заочно. По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней, но, обманывая сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, незаконно получила 1 миллион 195 тысяч рублей. Внесение ложных сведений в табель, считает СК РФ, содержит признаки подлога.
Экс-судья Елена Хахалева - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
В Азербайджане прокомментировали задержание "золотой судьи" Хахалевой
28 января, 09:59
 
РоссияБакуЕреванЕлена ХахалеваВалерий МеладзеНиколай БасковКраснодарский краевой судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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