"Золотая судья" Хахалева отказалась раскрыть доходы

В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которой присутствовали Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в два миллиона долларов.

Сама Хахалева заявляла, что организацию торжества полностью взял на себя отец дочери — бизнесмен Роберт Хахалев. Тот же, в свою очередь, утверждал, что свадьба обошлась ему не более чем в пять миллионов рублей, а Павлиашвили и Меладзе, как его друзья, участвовали в торжестве на правах гостей.