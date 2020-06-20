https://ria.ru/20200620/1573220760.html
"Золотая судья" Хахалева отказалась раскрыть доходы
Скандально известная кубанская судья Елена Хахалева отказалась представлять сведения о доходах и имуществе за прошлый год, следует из данных Краснодарского... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T09:32
2020-06-20T14:18
елена хахалева
краснодарский краевой суд
общество
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https://ria.ru/20200305/1568218013.html
generalKleon .
Удивительные люди живут на Кубани, однако. Судья с мужем бизнесменом в друзьях у которого самые мажорные представители богемы. Цапки, державшие в сю округу в ужасе и бывший губернатор, ничего об этом не знавший и упорхнувший по случаю в московский чиновничий оазис. Да забыл про племянницу означенного губернатора, ставшую в 21 год миллиардером. Во истину плодородна кубанская земля!
377
Данил Некипелов
А раскрытие доходов какое имеет к этому отношение ? Справляешь свадьбу дочери за шестизначную цифру в $ ,артисты всякие популярные у тебя по дружбе поют ,бывший муж у тебя выигрывает все суды и тендеры,диплом откуда появился так и не удалось выяснить ,о доходах не считаешь нужным отчитаться ,и после всего этого хочешь выглядеть честной и справедливой , ломающей преступные схемы . Где-то не стыкуется логика ,в каком именно из перечисленных действий , не подскажете ?)
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90
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена хахалева, краснодарский краевой суд, общество