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"Золотая судья" Хахалева отказалась раскрыть доходы
Скандально известная кубанская судья Елена Хахалева отказалась представлять сведения о доходах и имуществе за прошлый год, следует из данных Краснодарского... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:18
елена хахалева
краснодарский краевой суд
общество
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Удивительные люди живут на Кубани, однако. Судья с мужем бизнесменом в друзьях у которого самые мажорные представители богемы. Цапки, державшие в сю округу в ужасе и бывший губернатор, ничего об этом не знавший и упорхнувший по случаю в московский чиновничий оазис. Да забыл про племянницу означенного губернатора, ставшую в 21 год миллиардером. Во истину плодородна кубанская земля!
377
А раскрытие доходов какое имеет к этому отношение ? Справляешь свадьбу дочери за шестизначную цифру в $ ,артисты всякие популярные у тебя по дружбе поют ,бывший муж у тебя выигрывает все суды и тендеры,диплом откуда появился так и не удалось выяснить ,о доходах не считаешь нужным отчитаться ,и после всего этого хочешь выглядеть честной и справедливой , ломающей преступные схемы . Где-то не стыкуется логика ,в каком именно из перечисленных действий , не подскажете ?)
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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60
елена хахалева, краснодарский краевой суд, общество

"Золотая судья" Хахалева отказалась раскрыть доходы

09:32 20.06.2020 (обновлено: 14:18 20.06.2020)
95251
© Sputnik / StringerСудья Елена Хахалева
Судья Елена Хахалева
© Sputnik / Stringer
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Скандально известная кубанская судья Елена Хахалева отказалась представлять сведения о доходах и имуществе за прошлый год, следует из данных Краснодарского краевого суда.
Сведения о доходах судей опубликовали на сайте ведомства в рамках борьбы с коррупцией. Из 138 судей обнародовать эту информацию согласились лишь 84 человека. Остальные, в том числе Хахалева, предпочли скрыть данные об имуществе.
В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которой присутствовали Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в два миллиона долларов.
Сама Хахалева заявляла, что организацию торжества полностью взял на себя отец дочери — бизнесмен Роберт Хахалев. Тот же, в свою очередь, утверждал, что свадьба обошлась ему не более чем в пять миллионов рублей, а Павлиашвили и Меладзе, как его друзья, участвовали в торжестве на правах гостей.
Судья Елена Хахалева
5 марта, 21:34
"Золотая судья" Хахалева написала открытое письмо Путину
39114169706419
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Елена ХахалеваКраснодарский краевой судОбщество
Популярные комментарии
Удивительные люди живут на Кубани, однако. Судья с мужем бизнесменом в друзьях у которого самые мажорные представители богемы. Цапки, державшие в сю округу в ужасе и бывший губернатор, ничего об этом не знавший и упорхнувший по случаю в московский чиновничий оазис. Да забыл про племянницу означенного губернатора, ставшую в 21 год миллиардером. Во истину плодородна кубанская земля!
20 июня, 09:42
generalKleon .
346182731
А раскрытие доходов какое имеет к этому отношение ? Справляешь свадьбу дочери за шестизначную цифру в $ ,артисты всякие популярные у тебя по дружбе поют ,бывший муж у тебя выигрывает все суды и тендеры,диплом откуда появился так и не удалось выяснить ,о доходах не считаешь нужным отчитаться ,и после всего этого хочешь выглядеть честной и справедливой , ломающей преступные схемы . Где-то не стыкуется логика ,в каком именно из перечисленных действий , не подскажете ?)
20 июня, 09:45
ДНДанил Некипелов
30743162
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