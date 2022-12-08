https://ria.ru/20221208/papinydochki-1837190542.html

На телевидении выпустят новые серии "Папиных дочек"

На телевидении выпустят новые серии "Папиных дочек" - РИА Новости, 08.12.2022

На телевидении выпустят новые серии "Папиных дочек"

Скоро стартуют съемки новых серий "Папиных дочек", сообщает пресс-служба телеканала СТС. Они выйдут в эфир в 2023 году. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T13:26

2022-12-08T13:26

2022-12-08T13:26

культура

новости культуры

андрей малахов

игорь верник

сосо павлиашвили

кино и сериалы

татьяна буланова

тимати (тимур юнусов)

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Скоро стартуют съемки новых серий "Папиных дочек", сообщает пресс-служба телеканала СТС. Они выйдут в эфир в 2023 году. Режиссер — Александр Жигалкин. Кто именно из персонажей вернется на малые экраны, не говорится. Первый сезон "Папиных дочек" стартовал на СТС в 2007-м, а последний, 20-й по счету,— в 2013-м. Всего было отснято 410 серий. В шоу рассказывалось о психотерапевте, от которого ушла жена. Герой остался один с пятью дочерями. Проект получил четыре премии ТЭФИ. За последние три года эфира на каналах "СТС Медиа" его посмотрели 1,2 миллиарда раз. В сериале появилось 20 приглашенных звезд. Среди них Андрей Малахов, Игорь Верник, Сосо Павлиашвили, Влад Лисовец, Татьяна Буланова, Тимати, группа "Корни".

https://ria.ru/20221207/psikhologiya-1837003700.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, андрей малахов, игорь верник, сосо павлиашвили, кино и сериалы, татьяна буланова, тимати (тимур юнусов)