https://ria.ru/20221208/papinydochki-1837190542.html
На телевидении выпустят новые серии "Папиных дочек"
На телевидении выпустят новые серии "Папиных дочек" - РИА Новости, 08.12.2022
На телевидении выпустят новые серии "Папиных дочек"
Скоро стартуют съемки новых серий "Папиных дочек", сообщает пресс-служба телеканала СТС. Они выйдут в эфир в 2023 году. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:26
2022-12-08T13:26
2022-12-08T13:26
культура
новости культуры
андрей малахов
игорь верник
сосо павлиашвили
кино и сериалы
татьяна буланова
тимати (тимур юнусов)
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Скоро стартуют съемки новых серий "Папиных дочек", сообщает пресс-служба телеканала СТС. Они выйдут в эфир в 2023 году. Режиссер — Александр Жигалкин. Кто именно из персонажей вернется на малые экраны, не говорится. Первый сезон "Папиных дочек" стартовал на СТС в 2007-м, а последний, 20-й по счету,— в 2013-м. Всего было отснято 410 серий. В шоу рассказывалось о психотерапевте, от которого ушла жена. Герой остался один с пятью дочерями. Проект получил четыре премии ТЭФИ. За последние три года эфира на каналах "СТС Медиа" его посмотрели 1,2 миллиарда раз. В сериале появилось 20 приглашенных звезд. Среди них Андрей Малахов, Игорь Верник, Сосо Павлиашвили, Влад Лисовец, Татьяна Буланова, Тимати, группа "Корни".
https://ria.ru/20221207/psikhologiya-1837003700.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, андрей малахов, игорь верник, сосо павлиашвили, кино и сериалы, татьяна буланова, тимати (тимур юнусов)
Культура, Новости культуры, Андрей Малахов, Игорь Верник, Сосо Павлиашвили, Кино и сериалы, Татьяна Буланова, Тимати (Тимур Юнусов)
На телевидении выпустят новые серии "Папиных дочек"
Премьера новых серий "Папиных дочек" состоится в 2023 году
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Скоро стартуют съемки новых серий "Папиных дочек", сообщает пресс-служба телеканала СТС. Они выйдут в эфир в 2023 году.
Режиссер — Александр Жигалкин. Кто именно из персонажей вернется на малые экраны, не говорится.
Первый сезон "Папиных дочек" стартовал на СТС в 2007-м, а последний, 20-й по счету,— в 2013-м. Всего было отснято 410 серий.
В шоу рассказывалось о психотерапевте, от которого ушла жена. Герой остался один с пятью дочерями.
Проект получил четыре премии ТЭФИ. За последние три года эфира на каналах "СТС Медиа" его посмотрели 1,2 миллиарда раз.
"Вселенная "Папиных дочек" включает пять книг, две компьютерные игры и одну немецкую адаптацию "Полный дом дочек", — уточняется в пресс-релизе.
В сериале появилось 20 приглашенных звезд. Среди них Андрей Малахов, Игорь Верник, Сосо Павлиашвили, Влад Лисовец, Татьяна Буланова, Тимати, группа "Корни".