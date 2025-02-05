https://ria.ru/20250205/hahaleva-1997407246.html

Адвокат Хахалевой отверг обвинения в мошенничестве против нее

Адвокат Хахалевой отверг обвинения в мошенничестве против нее - РИА Новости, 05.02.2025

Адвокат Хахалевой отверг обвинения в мошенничестве против нее

Экс-судья из Краснодарского края Елена Хахалева, задержанная в Баку в январе, не совершала ни мошенничества, ни подлога, максимум, что ей можно вменить, -... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T01:11:00+03:00

2025-02-05T01:11:00+03:00

2025-02-05T09:10:00+03:00

происшествия

россия

баку

краснодарский край

елена хахалева

валерий меладзе

николай басков

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153030/88/1530308847_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_cebe78d19b69f17458d545efe78a25bf.jpg

КРАСНОДАР, 5 фев - РИА Новости. Экс-судья из Краснодарского края Елена Хахалева, задержанная в Баку в январе, не совершала ни мошенничества, ни подлога, максимум, что ей можно вменить, - ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, заявил РИА Новости ее адвокат Ярослав Краснощеков. По его словам, следствие могло бы вменить Хахалевой статью 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), но она менее тяжкая, чем 159-я (мошенничество), и по ней нельзя было объявить в международный розыск и избрать заочную меру пресечения. "Я здесь ни 159-й, ни 165-й не вижу… Умысла похитить не было", - сказал он.Также собеседник агентства не согласился с обвинением в подлоге. "Защита будет говорить о том, что она не оформляла командировки, пусть и с разрешения (руководства - ред.), но не оформляла. Это ненадлежащее исполнение обязанностей", - пояснил Краснощеков, указывая на возможную квалификацию действий его подзащитной по статье 293 УК РФ (халатность), по которой не предусмотрено лишение свободы в колонии. В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которую были приглашены Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в 2 миллиона долларов. Хахалева впоследствии объясняла, что организацию торжества полностью взял на себя отец дочери – крупный бизнесмен Роберт Хахалев. Последний утверждал, что свадьба обошлась ему в сумму до 5 миллионов рублей, а Сосо Павлиашвили и Меладзе как его друзья участвовали в торжестве на правах гостей. В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину возбудить против Хахалевой уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Служебный подлог". Хахалева бежала от следствия (ВККС сообщала про Ереван) и была объявлена в розыск. В 2022 году суд в Ростове-на-Дону арестовал ее заочно. По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней, но, обманывая сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, незаконно получила 1 миллион 195 тысяч рублей. Внесение ложных сведений в табель, считает СК РФ, содержит признаки подлога. В январе Хахалеву задержали в аэропорту Баку, по словам источника в азербайджанских правоохранительных органах, ее экстрадируют в Россию после решения суда.

https://ria.ru/20250130/sud-1996310501.html

https://ria.ru/20250116/dyuran-1994030297.html

https://ria.ru/20240918/pashaev-1973374385.html

россия

баку

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, баку, краснодарский край, елена хахалева, валерий меладзе, николай басков, следственный комитет россии (ск рф)