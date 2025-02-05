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Адвокат Хахалевой отверг обвинения в мошенничестве против нее - РИА Новости, 05.02.2025
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01:11 05.02.2025 (обновлено: 09:10 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/hahaleva-1997407246.html
Адвокат Хахалевой отверг обвинения в мошенничестве против нее
Адвокат Хахалевой отверг обвинения в мошенничестве против нее - РИА Новости, 05.02.2025
Адвокат Хахалевой отверг обвинения в мошенничестве против нее
Экс-судья из Краснодарского края Елена Хахалева, задержанная в Баку в январе, не совершала ни мошенничества, ни подлога, максимум, что ей можно вменить, -... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T01:11:00+03:00
2025-02-05T09:10:00+03:00
происшествия
россия
баку
краснодарский край
елена хахалева
валерий меладзе
николай басков
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 5 фев - РИА Новости. Экс-судья из Краснодарского края Елена Хахалева, задержанная в Баку в январе, не совершала ни мошенничества, ни подлога, максимум, что ей можно вменить, - ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, заявил РИА Новости ее адвокат Ярослав Краснощеков. По его словам, следствие могло бы вменить Хахалевой статью 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), но она менее тяжкая, чем 159-я (мошенничество), и по ней нельзя было объявить в международный розыск и избрать заочную меру пресечения. "Я здесь ни 159-й, ни 165-й не вижу… Умысла похитить не было", - сказал он.Также собеседник агентства не согласился с обвинением в подлоге. "Защита будет говорить о том, что она не оформляла командировки, пусть и с разрешения (руководства - ред.), но не оформляла. Это ненадлежащее исполнение обязанностей", - пояснил Краснощеков, указывая на возможную квалификацию действий его подзащитной по статье 293 УК РФ (халатность), по которой не предусмотрено лишение свободы в колонии. В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которую были приглашены Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в 2 миллиона долларов. Хахалева впоследствии объясняла, что организацию торжества полностью взял на себя отец дочери – крупный бизнесмен Роберт Хахалев. Последний утверждал, что свадьба обошлась ему в сумму до 5 миллионов рублей, а Сосо Павлиашвили и Меладзе как его друзья участвовали в торжестве на правах гостей. В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину возбудить против Хахалевой уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Служебный подлог". Хахалева бежала от следствия (ВККС сообщала про Ереван) и была объявлена в розыск. В 2022 году суд в Ростове-на-Дону арестовал ее заочно. По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней, но, обманывая сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, незаконно получила 1 миллион 195 тысяч рублей. Внесение ложных сведений в табель, считает СК РФ, содержит признаки подлога. В январе Хахалеву задержали в аэропорту Баку, по словам источника в азербайджанских правоохранительных органах, ее экстрадируют в Россию после решения суда.
https://ria.ru/20250130/sud-1996310501.html
https://ria.ru/20250116/dyuran-1994030297.html
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происшествия, россия, баку, краснодарский край, елена хахалева, валерий меладзе, николай басков, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Баку, Краснодарский край, Елена Хахалева, Валерий Меладзе, Николай Басков, Следственный комитет России (СК РФ)
Адвокат Хахалевой отверг обвинения в мошенничестве против нее

Адвокат Краснощеков: экс-судья Хахалева не совершала мошенничества или подлога

© Sputnik / StringerСудья Елена Хахалева
Судья Елена Хахалева - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Sputnik / Stringer
Судья Елена Хахалева. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 5 фев - РИА Новости. Экс-судья из Краснодарского края Елена Хахалева, задержанная в Баку в январе, не совершала ни мошенничества, ни подлога, максимум, что ей можно вменить, - ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, заявил РИА Новости ее адвокат Ярослав Краснощеков.
По его словам, следствие могло бы вменить Хахалевой статью 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), но она менее тяжкая, чем 159-я (мошенничество), и по ней нельзя было объявить в международный розыск и избрать заочную меру пресечения. "Я здесь ни 159-й, ни 165-й не вижу… Умысла похитить не было", - сказал он.
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Также собеседник агентства не согласился с обвинением в подлоге. "Защита будет говорить о том, что она не оформляла командировки, пусть и с разрешения (руководства - ред.), но не оформляла. Это ненадлежащее исполнение обязанностей", - пояснил Краснощеков, указывая на возможную квалификацию действий его подзащитной по статье 293 УК РФ (халатность), по которой не предусмотрено лишение свободы в колонии.
В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которую были приглашены Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в 2 миллиона долларов.
Хахалева впоследствии объясняла, что организацию торжества полностью взял на себя отец дочери – крупный бизнесмен Роберт Хахалев. Последний утверждал, что свадьба обошлась ему в сумму до 5 миллионов рублей, а Сосо Павлиашвили и Меладзе как его друзья участвовали в торжестве на правах гостей.
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В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину возбудить против Хахалевой уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Служебный подлог". Хахалева бежала от следствия (ВККС сообщала про Ереван) и была объявлена в розыск. В 2022 году суд в Ростове-на-Дону арестовал ее заочно.
По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней, но, обманывая сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, незаконно получила 1 миллион 195 тысяч рублей. Внесение ложных сведений в табель, считает СК РФ, содержит признаки подлога.
В январе Хахалеву задержали в аэропорту Баку, по словам источника в азербайджанских правоохранительных органах, ее экстрадируют в Россию после решения суда.
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ПроисшествияРоссияБакуКраснодарский крайЕлена ХахалеваВалерий МеладзеНиколай БасковСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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