https://ria.ru/20230303/pavliashvili-1855744815.html

"Целую сцену": Павлиашвили раскрыл секрет борьбы со страхом перед концертом

"Целую сцену": Павлиашвили раскрыл секрет борьбы со страхом перед концертом - РИА Новости, 03.03.2023

"Целую сцену": Павлиашвили раскрыл секрет борьбы со страхом перед концертом

Сосо Павлиашвили признался, что до сих пор волнуется перед выходом на сцену. По словам музыканта, страх отступал, когда он оказывался перед публикой. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T19:09

2023-03-03T19:09

2023-03-03T19:09

шоубиз

сосо павлиашвили

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сосо Павлиашвили признался, что до сих пор волнуется перед выходом на сцену. По словам музыканта, страх отступал, когда он оказывался перед публикой. Кроме того, певец добавил, что за 30 лет карьеры никогда не называл своих слушателей "поклонниками". Ранее музыкант признался, что изменял своей первой жене. Однако артист отметил, что ему удалось сохранить теплые отношения с супругой.

https://ria.ru/20211005/pavliashvili-1753133898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

сосо павлиашвили