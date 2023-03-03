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"Целую сцену": Павлиашвили раскрыл секрет борьбы со страхом перед концертом - РИА Новости, 03.03.2023
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Шоубиз
 
19:09 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/pavliashvili-1855744815.html
"Целую сцену": Павлиашвили раскрыл секрет борьбы со страхом перед концертом
"Целую сцену": Павлиашвили раскрыл секрет борьбы со страхом перед концертом - РИА Новости, 03.03.2023
"Целую сцену": Павлиашвили раскрыл секрет борьбы со страхом перед концертом
Сосо Павлиашвили признался, что до сих пор волнуется перед выходом на сцену. По словам музыканта, страх отступал, когда он оказывался перед публикой. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T19:09
2023-03-03T19:09
шоубиз
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сосо Павлиашвили признался, что до сих пор волнуется перед выходом на сцену. По словам музыканта, страх отступал, когда он оказывался перед публикой. Кроме того, певец добавил, что за 30 лет карьеры никогда не называл своих слушателей "поклонниками". Ранее музыкант признался, что изменял своей первой жене. Однако артист отметил, что ему удалось сохранить теплые отношения с супругой.
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сосо павлиашвили
Шоубиз, Сосо Павлиашвили
"Целую сцену": Павлиашвили раскрыл секрет борьбы со страхом перед концертом

Павлиашвили пожаловался на волнение перед выступлением и раскрыл секрет борьбы с ним

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПевец Сосо Павлиашвили
Певец Сосо Павлиашвили - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сосо Павлиашвили признался, что до сих пор волнуется перед выходом на сцену. По словам музыканта, страх отступал, когда он оказывался перед публикой.
«
"Конечно, волнение есть. Это не трусость, не боязнь. На каждом концерте целую эту сцену. Со страхом справляюсь, просто выходя на сцену и получая огромное удовольствие", – поделился артист "Пятому каналу".
Кроме того, певец добавил, что за 30 лет карьеры никогда не называл своих слушателей "поклонниками".
«
"Когда ты встречаешься с его величеством зрителем, это всегда волнительно. Я никогда не называл людей своими фанатами, поклонниками. Это люди, которым я служу", – заключил Павлиашвили.
Ранее музыкант признался, что изменял своей первой жене. Однако артист отметил, что ему удалось сохранить теплые отношения с супругой.
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