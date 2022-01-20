"Я предавал Нино": Павлиашвили об изменах первой жене
Сосо Павлиашвили рассказал об изменах первой жене Нино Учанейшвили
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Сосо Павлиашвили рассказал об изменах первой жене Нино Учанейшвили. Пара познакомилась в консерватории: девушка играла на пианино, а Сосо – на скрипке. У них родился сын Леван, но спустя какое-то время брак распался.
"Измена – это предательство. Я предавал Нино. Я это осознаю и всегда прошу у Бога прощения за ту боль, которую я доставлял ей. Я, как мужчина, это признаю. Конечно же, я был виноват. Огромное количество красивых женщин всегда ко мне относилось с теплотой и интересом", – признался Сосо.
В программе "Судьба человека" Павлиашвили добавил, что жена не могла с ним отправиться в Москву, поскольку на родине у нее болела мать.
"Так случилось, что мы отдалились. Сын скучал, и я скучал. У нас была очень большая привязанность и она осталась", – заключил артист.
По словам Сосо, сын периодически прилетал к нему в Москву, а с 15 лет он его окончательно перевез в столицу. Певец добавил, что им с Нино удалось сохранить дружеские отношения: она всегда останавливается у них в гостях, если приезжает в город.
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