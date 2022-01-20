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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220120/pavliashvili-1768713760.html
"Я предавал Нино": Павлиашвили об изменах первой жене
"Я предавал Нино": Павлиашвили об изменах первой жене - РИА Новости, 20.01.2022
"Я предавал Нино": Павлиашвили об изменах первой жене
Сосо Павлиашвили рассказал об изменах первой жене Нино Учанейшвили. Пара познакомилась в консерватории: девушка играла на пианино, а Сосо – на скрипке. У них... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T13:54
2022-01-20T13:54
шоубиз
знаменитости
сосо павлиашвили
шоу-бизнес
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Сосо Павлиашвили рассказал об изменах первой жене Нино Учанейшвили. Пара познакомилась в консерватории: девушка играла на пианино, а Сосо – на скрипке. У них родился сын Леван, но спустя какое-то время брак распался.В программе "Судьба человека" Павлиашвили добавил, что жена не могла с ним отправиться в Москву, поскольку на родине у нее болела мать.По словам Сосо, сын периодически прилетал к нему в Москву, а с 15 лет он его окончательно перевез в столицу. Певец добавил, что им с Нино удалось сохранить дружеские отношения: она всегда останавливается у них в гостях, если приезжает в город.Ранее Алексей Кортнев откровенно рассказал о причинах развода с первой женой Ириной Богушевской.
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знаменитости, сосо павлиашвили, шоу-бизнес
13:54 20.01.2022
 
"Я предавал Нино": Павлиашвили об изменах первой жене

Сосо Павлиашвили рассказал об изменах первой жене Нино Учанейшвили

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевец Сосо Павлиашвили
Певец Сосо Павлиашвили - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Сосо Павлиашвили рассказал об изменах первой жене Нино Учанейшвили. Пара познакомилась в консерватории: девушка играла на пианино, а Сосо – на скрипке. У них родился сын Леван, но спустя какое-то время брак распался.

"Измена – это предательство. Я предавал Нино. Я это осознаю и всегда прошу у Бога прощения за ту боль, которую я доставлял ей. Я, как мужчина, это признаю. Конечно же, я был виноват. Огромное количество красивых женщин всегда ко мне относилось с теплотой и интересом", – признался Сосо.

В программе "Судьба человека" Павлиашвили добавил, что жена не могла с ним отправиться в Москву, поскольку на родине у нее болела мать.

"Так случилось, что мы отдалились. Сын скучал, и я скучал. У нас была очень большая привязанность и она осталась", – заключил артист.

По словам Сосо, сын периодически прилетал к нему в Москву, а с 15 лет он его окончательно перевез в столицу. Певец добавил, что им с Нино удалось сохранить дружеские отношения: она всегда останавливается у них в гостях, если приезжает в город.
Ранее Алексей Кортнев откровенно рассказал о причинах развода с первой женой Ириной Богушевской.
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