https://ria.ru/20220120/pavliashvili-1768713760.html

"Я предавал Нино": Павлиашвили об изменах первой жене

"Я предавал Нино": Павлиашвили об изменах первой жене - РИА Новости, 20.01.2022

"Я предавал Нино": Павлиашвили об изменах первой жене

Сосо Павлиашвили рассказал об изменах первой жене Нино Учанейшвили. Пара познакомилась в консерватории: девушка играла на пианино, а Сосо – на скрипке. У них... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T13:54

2022-01-20T13:54

2022-01-20T13:54

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сосо павлиашвили

шоу-бизнес

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Сосо Павлиашвили рассказал об изменах первой жене Нино Учанейшвили. Пара познакомилась в консерватории: девушка играла на пианино, а Сосо – на скрипке. У них родился сын Леван, но спустя какое-то время брак распался.В программе "Судьба человека" Павлиашвили добавил, что жена не могла с ним отправиться в Москву, поскольку на родине у нее болела мать.По словам Сосо, сын периодически прилетал к нему в Москву, а с 15 лет он его окончательно перевез в столицу. Певец добавил, что им с Нино удалось сохранить дружеские отношения: она всегда останавливается у них в гостях, если приезжает в город.Ранее Алексей Кортнев откровенно рассказал о причинах развода с первой женой Ириной Богушевской.

https://ria.ru/20220118/ilin-1768435986.html

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знаменитости, сосо павлиашвили, шоу-бизнес