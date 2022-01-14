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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220114/kortnev-1767792333.html
"Я виноват": Кортнев о причинах развода с первой женой Богушевской
"Я виноват": Кортнев о причинах развода с первой женой Богушевской - РИА Новости, 14.01.2022
"Я виноват": Кортнев о причинах развода с первой женой Богушевской
Алексей Кортнев откровенно рассказал о причинах развода с первой женой Ириной Богушевской. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T10:57
2022-01-14T10:58
шоубиз
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алексей кортнев
ирина богушевская
шоу-бизнес
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Алексей Кортнев откровенно рассказал о причинах развода с первой женой Ириной Богушевской.Они играли вместе в студенческом театре. У них родился сын Артемий. Но после четырех лет совместной жизни актеры решили развестись.В программе "Судьба человека" он отметил, что Ирина "гораздо большим пожертвовала" для воспитания их общего ребенка. Решение о разводе было "взаимным движением".Через несколько дней после объяснения Ирина попала в серьезную автомобильную аварию, что наложило "дополнительный мрачный отпечаток" на их расставание, отметил певец.У Кортнева также есть сын Никита от телеведущей Елены Ланской. В 2002 году музыкант женился на гимнастке Амине Зариповой. У них четверо общих детей.
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знаменитости, алексей кортнев, ирина богушевская, шоу-бизнес
10:57 14.01.2022 (обновлено: 10:58 14.01.2022)
 
"Я виноват": Кортнев о причинах развода с первой женой Богушевской

Кортнев назвал себя виноватым в разводе с первой женой Богушевской

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФестиваль Koktebel Jazz Party-2021. День первый
Фестиваль Koktebel Jazz Party-2021. День первый - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Алексей Кортнев откровенно рассказал о причинах развода с первой женой Ириной Богушевской.
Они играли вместе в студенческом театре. У них родился сын Артемий. Но после четырех лет совместной жизни актеры решили развестись.

"На то были некие наши субъективные причины. Но все равно, естественно, я в этой ситуации виноват, как мужчина. Просто я был тогда еще не мужчиной, а так… Наш брак исчерпал себя. Он был очень студенческий. Мы были два человека, где каждый очень заинтересован в выстраивании своей карьеры, в "выращивании себя", – рассказал Кортнев.

В программе "Судьба человека" он отметил, что Ирина "гораздо большим пожертвовала" для воспитания их общего ребенка. Решение о разводе было "взаимным движением".

"Это все было настолько дергано, нервно, истерично… Я не помню, кто первым это слово произнес. Это было давно и быльем поросло. Сейчас мы, слава Богу, хорошие друзья", – заключил артист.

Через несколько дней после объяснения Ирина попала в серьезную автомобильную аварию, что наложило "дополнительный мрачный отпечаток" на их расставание, отметил певец.
У Кортнева также есть сын Никита от телеведущей Елены Ланской. В 2002 году музыкант женился на гимнастке Амине Зариповой. У них четверо общих детей.
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