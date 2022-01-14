https://ria.ru/20220114/kortnev-1767792333.html

"Я виноват": Кортнев о причинах развода с первой женой Богушевской

"Я виноват": Кортнев о причинах развода с первой женой Богушевской - РИА Новости, 14.01.2022

"Я виноват": Кортнев о причинах развода с первой женой Богушевской

Алексей Кортнев откровенно рассказал о причинах развода с первой женой Ириной Богушевской. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T10:57

2022-01-14T10:57

2022-01-14T10:58

шоубиз

знаменитости

алексей кортнев

ирина богушевская

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/15/1746644844_0:0:2783:1566_1920x0_80_0_0_be4bf14d8f4bb787b93e12ed4bd1e27c.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Алексей Кортнев откровенно рассказал о причинах развода с первой женой Ириной Богушевской.Они играли вместе в студенческом театре. У них родился сын Артемий. Но после четырех лет совместной жизни актеры решили развестись.В программе "Судьба человека" он отметил, что Ирина "гораздо большим пожертвовала" для воспитания их общего ребенка. Решение о разводе было "взаимным движением".Через несколько дней после объяснения Ирина попала в серьезную автомобильную аварию, что наложило "дополнительный мрачный отпечаток" на их расставание, отметил певец.У Кортнева также есть сын Никита от телеведущей Елены Ланской. В 2002 году музыкант женился на гимнастке Амине Зариповой. У них четверо общих детей.

https://ria.ru/20201124/little-big-1586065386.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости, алексей кортнев, ирина богушевская, шоу-бизнес