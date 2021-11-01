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Лидер "Несчастного случая" Алексей Кортнев стал отцом в шестой раз
Лидер "Несчастного случая" Алексей Кортнев стал отцом в шестой раз - РИА Новости, 01.11.2021
Лидер "Несчастного случая" Алексей Кортнев стал отцом в шестой раз
Лидер "Несчастного случая" Алексей Кортнев стал отцом в шестой раз. У него и его супруги Амины Зариповой родилась дочка. Об этом сообщается на странице группы в РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T18:59
2021-11-01T18:59
2021-11-01T18:59
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Лидер "Несчастного случая" Алексей Кортнев стал отцом в шестой раз. У него и его супруги Амины Зариповой родилась дочка. Об этом сообщается на странице группы в Facebook. У Кортнева есть сын Артемий от певицы Ирины Богушевской и сын Никита от телеведущей Елены Ланской. На гимнастке Амине Зариповой музыкант женился в 2002 году. Малышка стала их четвертым общим ребенком. Пара уже воспитывает троих детей — Арсения, Афанасия и Аксинью.Группа "Несчастный случай" была образована в 1983 году Кортневым и Валдисом Пельшем. Широкой аудитории команда известна по таким хитам, как "Что ты имела в виду?", "Генералы песчаных карьеров" и другим.
https://ria.ru/20210724/bezrukov-1742641983.html
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алексей кортнев, новости культуры, дети, стиль жизни
Лидер "Несчастного случая" Алексей Кортнев стал отцом в шестой раз
У лидера "Несчастного случая" Алексея Кортнева родилась дочь