https://ria.ru/20211101/kortnev-1757245639.html

Лидер "Несчастного случая" Алексей Кортнев стал отцом в шестой раз

Лидер "Несчастного случая" Алексей Кортнев стал отцом в шестой раз - РИА Новости, 01.11.2021

Лидер "Несчастного случая" Алексей Кортнев стал отцом в шестой раз

Лидер "Несчастного случая" Алексей Кортнев стал отцом в шестой раз. У него и его супруги Амины Зариповой родилась дочка. Об этом сообщается на странице группы в РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T18:59

2021-11-01T18:59

2021-11-01T18:59

культура

алексей кортнев

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дети

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Лидер "Несчастного случая" Алексей Кортнев стал отцом в шестой раз. У него и его супруги Амины Зариповой родилась дочка. Об этом сообщается на странице группы в Facebook. У Кортнева есть сын Артемий от певицы Ирины Богушевской и сын Никита от телеведущей Елены Ланской. На гимнастке Амине Зариповой музыкант женился в 2002 году. Малышка стала их четвертым общим ребенком. Пара уже воспитывает троих детей — Арсения, Афанасия и Аксинью.Группа "Несчастный случай" была образована в 1983 году Кортневым и Валдисом Пельшем. Широкой аудитории команда известна по таким хитам, как "Что ты имела в виду?", "Генералы песчаных карьеров" и другим.

https://ria.ru/20210724/bezrukov-1742641983.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей кортнев, новости культуры, дети, стиль жизни