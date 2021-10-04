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Шоубиз
https://ria.ru/20211004/kontsert-1753039408.html
"Люби меня" и "Мало огня": в Москве прошла дискотека со звездами нулевых
"Люби меня" и "Мало огня": в Москве прошла дискотека со звездами нулевых - РИА Новости, 04.10.2021
"Люби меня" и "Мало огня": в Москве прошла дискотека со звездами нулевых
В Москве состоялась "Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты", на которой прозвучали самые узнаваемые песни 90-х и нулевых. Кто вышел на сцену и какие композиции... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T18:23
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Москве состоялась "Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты", на которой прозвучали самые узнаваемые песни 90-х и нулевых. Кто вышел на сцену и какие композиции исполнил – в фотоленте РИА Новости.
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фото, сосо павлиашвили, юлия савичева, денис клявер, владимир пресняков, линда, стас костюшкин
18:23 04.10.2021 (обновлено: 18:45 04.10.2021)
 

"Люби меня" и "Мало огня": в Москве прошла дискотека со звездами нулевых

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Москве состоялась "Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты", на которой прозвучали самые узнаваемые песни 90-х и нулевых. Кто вышел на сцену и какие композиции исполнил – в фотоленте РИА Новости.
© Фото : пресс-служба Муз-ТВ

Открывала концерт группа "Вирус".

Шоу Дискотека 90-х в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
1 из 26

Открывала концерт группа "Вирус".

© Фото : пресс-служба Муз-ТВ
© Фото : пресс-служба Муз-ТВ

Ирина Нельсон (REFLEX) вышла в жакете модного в этом сезоне оттенка и исполнила один из главных медляков дискотек 00-х "Сойти с ума".

"Конечно, есть определенная формула золотого хита, но иногда это правило в какие-то песни не вписывается. Мне повезло, у меня есть чувство понимания хита, и за мной всегда последнее слово", – призналась Нельсон в закулисье шоу.

Шоу Дискотека 90-х в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
2 из 26

Ирина Нельсон (REFLEX) вышла в жакете модного в этом сезоне оттенка и исполнила один из главных медляков дискотек 00-х "Сойти с ума".

"Конечно, есть определенная формула золотого хита, но иногда это правило в какие-то песни не вписывается. Мне повезло, у меня есть чувство понимания хита, и за мной всегда последнее слово", – призналась Нельсон в закулисье шоу.

© Фото : пресс-служба Муз-ТВ
© Фото : пресс-служба Муз-ТВ

В дуэте "Братья Грим" давно нет одного солиста, но это не помешало взорвать танцпол бессмертным хитом "Кустурица".

Шоу Дискотека 90-х в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
3 из 26

В дуэте "Братья Грим" давно нет одного солиста, но это не помешало взорвать танцпол бессмертным хитом "Кустурица".

© Фото : пресс-служба Муз-ТВ
© Фото : пресс-служба Муз-ТВ

Сосо Павлиашвили со своим хитом "Небо на ладони" эффектно поднялся над сценой, а после поделился своим мнением о современной музыке.

"Сегодня создают треки, а не произведения, и нам не хватает честных и теплых песен, сделанных не ради прикола или хайпа. Хотя и это имеет место быть, потому что молодые ребята должны это создавать и искать себя", – сказал Павлиашвили.

Шоу Дискотека 90-х в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
4 из 26

Сосо Павлиашвили со своим хитом "Небо на ладони" эффектно поднялся над сценой, а после поделился своим мнением о современной музыке.

"Сегодня создают треки, а не произведения, и нам не хватает честных и теплых песен, сделанных не ради прикола или хайпа. Хотя и это имеет место быть, потому что молодые ребята должны это создавать и искать себя", – сказал Павлиашвили.

© Фото : пресс-служба Муз-ТВ
© Фото : пресс-служба Муз-ТВ

Юлия Савичева хотя и начала карьеру в нулевые, для этого концерта выбрала две композиции прошлого десятилетия – "Москва – Владивосток" и "Привет".

Шоу Дискотека 90-х в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
5 из 26

Юлия Савичева хотя и начала карьеру в нулевые, для этого концерта выбрала две композиции прошлого десятилетия – "Москва – Владивосток" и "Привет".

© Фото : пресс-служба Муз-ТВ
© Фото : пресс-служба Муз-ТВ

Группа "Чай вдвоем" стартовала в середине девяностых, но распалась в 2012 году. Их песни до сих пор популярны, но и в этот раз солисты вышли на сцену по отдельности.

Денис Клявер исполнил песни только из сольного репертуара.

Шоу Дискотека 90-х в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
6 из 26

Группа "Чай вдвоем" стартовала в середине девяностых, но распалась в 2012 году. Их песни до сих пор популярны, но и в этот раз солисты вышли на сцену по отдельности.

Денис Клявер исполнил песни только из сольного репертуара.

© Фото : пресс-служба Муз-ТВ
© Фото : пресс-служба Муз-ТВ

Стас Костюшкин также не стал исполнять популярные хиты группы, но не изменил себе и оголил торс.

Шоу Дискотека 90-х в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
7 из 26

Стас Костюшкин также не стал исполнять популярные хиты группы, но не изменил себе и оголил торс.

© Фото : пресс-служба Муз-ТВ
© Фото : пресс-служба Муз-ТВ

Певица Акула зажгла зал своими хитами "Мало" и "Такая любовь", а после объяснила, почему композиции 90-х и 00-х до сих пор так любимы.

"Эти песни популярны сквозь десятилетия, потому что внутри нас живет большая настоящая жизнь. И люди приходят послушать эти песни, потому что не могут отказаться от ощущения, которые они испытывали ранее", – сказала Акула.

Шоу Дискотека 90-х в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
8 из 26

Певица Акула зажгла зал своими хитами "Мало" и "Такая любовь", а после объяснила, почему композиции 90-х и 00-х до сих пор так любимы.

"Эти песни популярны сквозь десятилетия, потому что внутри нас живет большая настоящая жизнь. И люди приходят послушать эти песни, потому что не могут отказаться от ощущения, которые они испытывали ранее", – сказала Акула.

© Фото : пресс-служба Муз-ТВ
© Фото : пресс-служба Муз-ТВ

Вышел на сцену и Авраам Руссо с хитом "Просто любить тебя". Но спел его один – без Кристины Орбакайте.

Шоу Дискотека 90-х в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
9 из 26

Вышел на сцену и Авраам Руссо с хитом "Просто любить тебя". Но спел его один – без Кристины Орбакайте.

© Фото : пресс-служба Муз-ТВ
© Фото : пресс-служба Муз-ТВ

Хиты на сцене в исполнении молодых музыкантов. Инна Маликова и "Новые Самоцветы" спели всем известные советские песни.

А солистка рассказала, в чем же секрет композиций легендарного коллектива, который создавал ее отец Юрий Маликов.

"Формула настоящего золотого хита – это уникальное сочетание текста и музыки. "Мир не прост" – одна из таких песен, на десятилетия", – сказала Маликова.

Шоу Дискотека 90-х в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
10 из 26

Хиты на сцене в исполнении молодых музыкантов. Инна Маликова и "Новые Самоцветы" спели всем известные советские песни.

А солистка рассказала, в чем же секрет композиций легендарного коллектива, который создавал ее отец Юрий Маликов.

"Формула настоящего золотого хита – это уникальное сочетание текста и музыки. "Мир не прост" – одна из таких песен, на десятилетия", – сказала Маликова.

© Фото : пресс-служба Муз-ТВ
© Фото : пресс-служба Муз-ТВ

Анита Цой появилась без инвалидного кресла. Певица успела оправиться от перелома ноги до своего сольного концерта и "Дискотеки МУЗ-ТВ".

На сцене она исполнила "Небо на восток".

"Мне кажется, что нет никакой формулы золотого хита, есть просто человеческая любовь", – отметила певица.

Шоу Дискотека 90-х в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
11 из 26

Анита Цой появилась без инвалидного кресла. Певица успела оправиться от перелома ноги до своего сольного концерта и "Дискотеки МУЗ-ТВ".

На сцене она исполнила "Небо на восток".

"Мне кажется, что нет никакой формулы золотого хита, есть просто человеческая любовь", – отметила певица.

© Фото : пресс-служба Муз-ТВ
© Фото : пресс-служба Муз-ТВ

Владимир Пресняков-младший вышел с нетленным хитом "Стюардесса по имени Жанна".

Шоу Дискотека 90-х в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
12 из 26

Владимир Пресняков-младший вышел с нетленным хитом "Стюардесса по имени Жанна".

© Фото : пресс-служба Муз-ТВ
© Фото : пресс-служба Муз-ТВ

Слова его хита подпевал весь зал.

Шоу Дискотека 90-х в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
13 из 26

Слова его хита подпевал весь зал.

© Фото : пресс-служба Муз-ТВ
© Фото : пресс-служба Муз-ТВ

Уже экзотикой для молодежи стала группа "Дюна", но песня про коммунальную квартиру зажгла танцпол.

Шоу Дискотека 90-х в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
14 из 26

Уже экзотикой для молодежи стала группа "Дюна", но песня про коммунальную квартиру зажгла танцпол.

© Фото : пресс-служба Муз-ТВ
© Фото : пресс-служба Муз-ТВ

Экстравагантные наряды группы кто-то сравнил с образами участников Евровидения разных лет.

Шоу Дискотека 90-х в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
15 из 26

Экстравагантные наряды группы кто-то сравнил с образами участников Евровидения разных лет.

© Фото : пресс-служба Муз-ТВ
© Фото : пресс-служба Муз-ТВ

Группа "Тутси" воссоединилась в классическом составе. Новые песни пока широкой аудитории не известны, но хит "Самый, самый" и яркие наряды сделали свое дело – зал танцевал.

Шоу Дискотека 90-х в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
16 из 26

Группа "Тутси" воссоединилась в классическом составе. Новые песни пока широкой аудитории не известны, но хит "Самый, самый" и яркие наряды сделали свое дело – зал танцевал.

© Фото : пресс-служба Муз-ТВ
© Фото : пресс-служба Муз-ТВ

"Отпетые мошенники" и сразу два хита: "Девушки бывают разные" и "Люби меня, люби".

Шоу Дискотека 90-х в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
17 из 26

"Отпетые мошенники" и сразу два хита: "Девушки бывают разные" и "Люби меня, люби".

© Фото : пресс-служба Муз-ТВ
© Фото : пресс-служба Муз-ТВ

Олегу Газманову в этом году исполнилось 70 лет.

Как признался исполнитель со сцены, он стал самым возрастным участником концерта.

Шоу Дискотека 90-х в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
18 из 26

Олегу Газманову в этом году исполнилось 70 лет.

Как признался исполнитель со сцены, он стал самым возрастным участником концерта.

© Фото : пресс-служба Муз-ТВ
© Фото : пресс-служба Муз-ТВ

После неудачного трюка уже за сценой юбиляр высказал свое мнение о музыке разных эпох.

"Не хочу быть ретроградом, но хочу сказать, что музыка тех времен мелодичнее и более русская, более национальная. А вот современные ребята поют непонятно на каком языке, мне такое не близко", – сказал Газманов.

Шоу Дискотека 90-х в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
19 из 26

После неудачного трюка уже за сценой юбиляр высказал свое мнение о музыке разных эпох.

"Не хочу быть ретроградом, но хочу сказать, что музыка тех времен мелодичнее и более русская, более национальная. А вот современные ребята поют непонятно на каком языке, мне такое не близко", – сказал Газманов.

© Фото : пресс-служба Муз-ТВ
© Фото : пресс-служба Муз-ТВ

Группа "Фабрика" и их новая солистка – Валерия Девятова.

Шоу Дискотека 90-х в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
20 из 26

Группа "Фабрика" и их новая солистка – Валерия Девятова.

© Фото : пресс-служба Муз-ТВ
© Фото : пресс-служба Муз-ТВ

Лада Дэнс в очередной раз оправдала свой псевдоним.

Шоу Дискотека 90-х в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
21 из 26

Лада Дэнс в очередной раз оправдала свой псевдоним.

© Фото : пресс-служба Муз-ТВ
© Фото : пресс-служба Муз-ТВ

Под ее "Девочка ночь" танцевали все.

Шоу Дискотека 90-х в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
22 из 26

Под ее "Девочка ночь" танцевали все.

© Фото : пресс-служба Муз-ТВ
© Фото : пресс-служба Муз-ТВ

Певица Слава вышла в кожаных брюках и, конечно же, исполнила песни "Одиночество" и "Угонщица".

Шоу Дискотека 90-х в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
23 из 26

Певица Слава вышла в кожаных брюках и, конечно же, исполнила песни "Одиночество" и "Угонщица".

© Фото : пресс-служба Муз-ТВ
© Фото : пресс-служба Муз-ТВ

Завершила концерт Линда.

"Для музыки нет времени, и сегодня она, конечно, отличается, как и все мы. Люди озадачены своими границами, мы стали абсолютно несвободными – в этом есть связь с музыкой, она сейчас проходная и не остается среди нас", – сказала певица.

Шоу Дискотека 90-х в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
24 из 26

Завершила концерт Линда.

"Для музыки нет времени, и сегодня она, конечно, отличается, как и все мы. Люди озадачены своими границами, мы стали абсолютно несвободными – в этом есть связь с музыкой, она сейчас проходная и не остается среди нас", – сказала певица.

© Фото : пресс-служба Муз-ТВ
© Фото : пресс-служба Муз-ТВ

"Цепи и кольца" и "Мало огня". Подпевал весь зал.

Шоу Дискотека 90-х в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
25 из 26

"Цепи и кольца" и "Мало огня". Подпевал весь зал.

© Фото : пресс-служба Муз-ТВ
© Фото : пресс-служба Муз-ТВ

Шоу "Дискотека 90-х" прошло в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве. Билеты были действительны только при наличии QR-кодов.

Шоу Дискотека 90-х в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
26 из 26

Шоу "Дискотека 90-х" прошло в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве. Билеты были действительны только при наличии QR-кодов.

© Фото : пресс-служба Муз-ТВ
 
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