"Люби меня" и "Мало огня": в Москве прошла дискотека со звездами нулевых
Открывала концерт группа "Вирус".
Открывала концерт группа "Вирус".
Ирина Нельсон (REFLEX) вышла в жакете модного в этом сезоне оттенка и исполнила один из главных медляков дискотек 00-х "Сойти с ума".
"Конечно, есть определенная формула золотого хита, но иногда это правило в какие-то песни не вписывается. Мне повезло, у меня есть чувство понимания хита, и за мной всегда последнее слово", – призналась Нельсон в закулисье шоу.
Ирина Нельсон (REFLEX) вышла в жакете модного в этом сезоне оттенка и исполнила один из главных медляков дискотек 00-х "Сойти с ума".
"Конечно, есть определенная формула золотого хита, но иногда это правило в какие-то песни не вписывается. Мне повезло, у меня есть чувство понимания хита, и за мной всегда последнее слово", – призналась Нельсон в закулисье шоу.
В дуэте "Братья Грим" давно нет одного солиста, но это не помешало взорвать танцпол бессмертным хитом "Кустурица".
В дуэте "Братья Грим" давно нет одного солиста, но это не помешало взорвать танцпол бессмертным хитом "Кустурица".
Сосо Павлиашвили со своим хитом "Небо на ладони" эффектно поднялся над сценой, а после поделился своим мнением о современной музыке.
"Сегодня создают треки, а не произведения, и нам не хватает честных и теплых песен, сделанных не ради прикола или хайпа. Хотя и это имеет место быть, потому что молодые ребята должны это создавать и искать себя", – сказал Павлиашвили.
Сосо Павлиашвили со своим хитом "Небо на ладони" эффектно поднялся над сценой, а после поделился своим мнением о современной музыке.
"Сегодня создают треки, а не произведения, и нам не хватает честных и теплых песен, сделанных не ради прикола или хайпа. Хотя и это имеет место быть, потому что молодые ребята должны это создавать и искать себя", – сказал Павлиашвили.
Юлия Савичева хотя и начала карьеру в нулевые, для этого концерта выбрала две композиции прошлого десятилетия – "Москва – Владивосток" и "Привет".
Юлия Савичева хотя и начала карьеру в нулевые, для этого концерта выбрала две композиции прошлого десятилетия – "Москва – Владивосток" и "Привет".
Группа "Чай вдвоем" стартовала в середине девяностых, но распалась в 2012 году. Их песни до сих пор популярны, но и в этот раз солисты вышли на сцену по отдельности.
Денис Клявер исполнил песни только из сольного репертуара.
Группа "Чай вдвоем" стартовала в середине девяностых, но распалась в 2012 году. Их песни до сих пор популярны, но и в этот раз солисты вышли на сцену по отдельности.
Денис Клявер исполнил песни только из сольного репертуара.
Стас Костюшкин также не стал исполнять популярные хиты группы, но не изменил себе и оголил торс.
Стас Костюшкин также не стал исполнять популярные хиты группы, но не изменил себе и оголил торс.
Певица Акула зажгла зал своими хитами "Мало" и "Такая любовь", а после объяснила, почему композиции 90-х и 00-х до сих пор так любимы.
"Эти песни популярны сквозь десятилетия, потому что внутри нас живет большая настоящая жизнь. И люди приходят послушать эти песни, потому что не могут отказаться от ощущения, которые они испытывали ранее", – сказала Акула.
Певица Акула зажгла зал своими хитами "Мало" и "Такая любовь", а после объяснила, почему композиции 90-х и 00-х до сих пор так любимы.
"Эти песни популярны сквозь десятилетия, потому что внутри нас живет большая настоящая жизнь. И люди приходят послушать эти песни, потому что не могут отказаться от ощущения, которые они испытывали ранее", – сказала Акула.
Вышел на сцену и Авраам Руссо с хитом "Просто любить тебя". Но спел его один – без Кристины Орбакайте.
Вышел на сцену и Авраам Руссо с хитом "Просто любить тебя". Но спел его один – без Кристины Орбакайте.
Хиты на сцене в исполнении молодых музыкантов. Инна Маликова и "Новые Самоцветы" спели всем известные советские песни.
А солистка рассказала, в чем же секрет композиций легендарного коллектива, который создавал ее отец Юрий Маликов.
"Формула настоящего золотого хита – это уникальное сочетание текста и музыки. "Мир не прост" – одна из таких песен, на десятилетия", – сказала Маликова.
Хиты на сцене в исполнении молодых музыкантов. Инна Маликова и "Новые Самоцветы" спели всем известные советские песни.
А солистка рассказала, в чем же секрет композиций легендарного коллектива, который создавал ее отец Юрий Маликов.
"Формула настоящего золотого хита – это уникальное сочетание текста и музыки. "Мир не прост" – одна из таких песен, на десятилетия", – сказала Маликова.
Анита Цой появилась без инвалидного кресла. Певица успела оправиться от перелома ноги до своего сольного концерта и "Дискотеки МУЗ-ТВ".
На сцене она исполнила "Небо на восток".
"Мне кажется, что нет никакой формулы золотого хита, есть просто человеческая любовь", – отметила певица.
Анита Цой появилась без инвалидного кресла. Певица успела оправиться от перелома ноги до своего сольного концерта и "Дискотеки МУЗ-ТВ".
На сцене она исполнила "Небо на восток".
"Мне кажется, что нет никакой формулы золотого хита, есть просто человеческая любовь", – отметила певица.
Владимир Пресняков-младший вышел с нетленным хитом "Стюардесса по имени Жанна".
Владимир Пресняков-младший вышел с нетленным хитом "Стюардесса по имени Жанна".
Слова его хита подпевал весь зал.
Слова его хита подпевал весь зал.
Уже экзотикой для молодежи стала группа "Дюна", но песня про коммунальную квартиру зажгла танцпол.
Уже экзотикой для молодежи стала группа "Дюна", но песня про коммунальную квартиру зажгла танцпол.
Экстравагантные наряды группы кто-то сравнил с образами участников Евровидения разных лет.
Экстравагантные наряды группы кто-то сравнил с образами участников Евровидения разных лет.
Группа "Тутси" воссоединилась в классическом составе. Новые песни пока широкой аудитории не известны, но хит "Самый, самый" и яркие наряды сделали свое дело – зал танцевал.
Группа "Тутси" воссоединилась в классическом составе. Новые песни пока широкой аудитории не известны, но хит "Самый, самый" и яркие наряды сделали свое дело – зал танцевал.
"Отпетые мошенники" и сразу два хита: "Девушки бывают разные" и "Люби меня, люби".
"Отпетые мошенники" и сразу два хита: "Девушки бывают разные" и "Люби меня, люби".
Олегу Газманову в этом году исполнилось 70 лет.
Как признался исполнитель со сцены, он стал самым возрастным участником концерта.
Олегу Газманову в этом году исполнилось 70 лет.
Как признался исполнитель со сцены, он стал самым возрастным участником концерта.
После неудачного трюка уже за сценой юбиляр высказал свое мнение о музыке разных эпох.
"Не хочу быть ретроградом, но хочу сказать, что музыка тех времен мелодичнее и более русская, более национальная. А вот современные ребята поют непонятно на каком языке, мне такое не близко", – сказал Газманов.
После неудачного трюка уже за сценой юбиляр высказал свое мнение о музыке разных эпох.
"Не хочу быть ретроградом, но хочу сказать, что музыка тех времен мелодичнее и более русская, более национальная. А вот современные ребята поют непонятно на каком языке, мне такое не близко", – сказал Газманов.
Группа "Фабрика" и их новая солистка – Валерия Девятова.
Группа "Фабрика" и их новая солистка – Валерия Девятова.
Лада Дэнс в очередной раз оправдала свой псевдоним.
Лада Дэнс в очередной раз оправдала свой псевдоним.
Под ее "Девочка ночь" танцевали все.
Под ее "Девочка ночь" танцевали все.
Певица Слава вышла в кожаных брюках и, конечно же, исполнила песни "Одиночество" и "Угонщица".
Певица Слава вышла в кожаных брюках и, конечно же, исполнила песни "Одиночество" и "Угонщица".
Завершила концерт Линда.
"Для музыки нет времени, и сегодня она, конечно, отличается, как и все мы. Люди озадачены своими границами, мы стали абсолютно несвободными – в этом есть связь с музыкой, она сейчас проходная и не остается среди нас", – сказала певица.
Завершила концерт Линда.
"Для музыки нет времени, и сегодня она, конечно, отличается, как и все мы. Люди озадачены своими границами, мы стали абсолютно несвободными – в этом есть связь с музыкой, она сейчас проходная и не остается среди нас", – сказала певица.
"Цепи и кольца" и "Мало огня". Подпевал весь зал.
"Цепи и кольца" и "Мало огня". Подпевал весь зал.
Шоу "Дискотека 90-х" прошло в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве. Билеты были действительны только при наличии QR-кодов.
Шоу "Дискотека 90-х" прошло в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве. Билеты были действительны только при наличии QR-кодов.