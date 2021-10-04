"Люби меня" и "Мало огня": в Москве прошла дискотека со звездами нулевых

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Ирина Нельсон (REFLEX) вышла в жакете модного в этом сезоне оттенка и исполнила один из главных медляков дискотек 00-х "Сойти с ума".

"Конечно, есть определенная формула золотого хита, но иногда это правило в какие-то песни не вписывается. Мне повезло, у меня есть чувство понимания хита, и за мной всегда последнее слово", – призналась Нельсон в закулисье шоу.