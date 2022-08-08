https://ria.ru/20220808/pavliashvili-1808183347.html
Сосо Павлиашвили выступил перед беженцами из Донбасса
Сосо Павлиашвили выступил перед беженцами из Донбасса - РИА Новости, 08.08.2022
Сосо Павлиашвили выступил перед беженцами из Донбасса
Певец Сосо Павлиашвили дал благотворительный концерт в Волгограде для беженцев из Донбасса, сообщила в понедельник пресс-служба администрации Волгоградской... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T22:16
2022-08-08T22:16
2022-08-08T22:16
специальная военная операция на украине
сосо павлиашвили
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донбасс
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 8 авг – РИА Новости. Певец Сосо Павлиашвили дал благотворительный концерт в Волгограде для беженцев из Донбасса, сообщила в понедельник пресс-служба администрации Волгоградской области."Сегодня в рамках своего гастрольного тура российский певец, музыкант и композитор Сосо Павлиашвили дал благотворительный концерт в Волгограде. В зале Волгоградского городского детско-юношеского центра собралось более 400 зрителей из Луганской и Донецкой народных республик", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что на концерте побывали беженцы, проживающие в пунктах временного размещения в Волгограде, участники лагерных смен, которые проводят местные вузы для детей из Донбасса, а также школьники Станично-Луганского района, шефство над которым взяла Волгоградской область.
https://ria.ru/20220802/bezhentsy-1806798956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сосо павлиашвили, волгоград, донбасс, волгоградская область
Сосо Павлиашвили выступил перед беженцами из Донбасса
Сосо Павлиашвили дал благотворительный концерт в Волгограде для беженцев из Донбасса