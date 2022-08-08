https://ria.ru/20220808/pavliashvili-1808183347.html

Сосо Павлиашвили выступил перед беженцами из Донбасса

Сосо Павлиашвили выступил перед беженцами из Донбасса - РИА Новости, 08.08.2022

Сосо Павлиашвили выступил перед беженцами из Донбасса

Певец Сосо Павлиашвили дал благотворительный концерт в Волгограде для беженцев из Донбасса, сообщила в понедельник пресс-служба администрации Волгоградской... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T22:16

2022-08-08T22:16

2022-08-08T22:16

специальная военная операция на украине

сосо павлиашвили

волгоград

донбасс

волгоградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155610/17/1556101779_0:162:2048:1314_1920x0_80_0_0_db8d37672f8d3d00473d117d924e1331.jpg

ВОЛГОГРАД, 8 авг – РИА Новости. Певец Сосо Павлиашвили дал благотворительный концерт в Волгограде для беженцев из Донбасса, сообщила в понедельник пресс-служба администрации Волгоградской области."Сегодня в рамках своего гастрольного тура российский певец, музыкант и композитор Сосо Павлиашвили дал благотворительный концерт в Волгограде. В зале Волгоградского городского детско-юношеского центра собралось более 400 зрителей из Луганской и Донецкой народных республик", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что на концерте побывали беженцы, проживающие в пунктах временного размещения в Волгограде, участники лагерных смен, которые проводят местные вузы для детей из Донбасса, а также школьники Станично-Луганского района, шефство над которым взяла Волгоградской область.

https://ria.ru/20220802/bezhentsy-1806798956.html

волгоград

донбасс

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сосо павлиашвили, волгоград, донбасс, волгоградская область