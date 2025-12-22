Shaman и Билан выступили на концерте "Рождество с Григорием Лепсом"

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Заслуженные артисты РФ Ярослав Дронов (Shaman) и Дима Билан, народный артист России Филипп Киркоров и Татьяна Куртукова выступили на концерте "Рождество с Григорием Лепсом" в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.

Григорий Лепс - российский певец и автор-исполнитель. В 1994 году записал первый альбом "Храни вас Бог" (1995), песня из которого "Натали" стала хитом. Всего исполнителем выпущено свыше 40 альбомов. В 2017 году артиста наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. в 2022 году Лепс был удостоен звания народного артиста России.