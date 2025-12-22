Рейтинг@Mail.ru
Shaman и Билан выступили на концерте "Рождество с Григорием Лепсом"
Культура
 
01:26 22.12.2025
Shaman и Билан выступили на концерте "Рождество с Григорием Лепсом"
Shaman и Билан выступили на концерте "Рождество с Григорием Лепсом" - РИА Новости, 22.12.2025
Shaman и Билан выступили на концерте "Рождество с Григорием Лепсом"
Заслуженные артисты РФ Ярослав Дронов (Shaman) и Дима Билан, народный артист России Филипп Киркоров и Татьяна Куртукова выступили на концерте "Рождество с... РИА Новости, 22.12.2025
григорий лепс, филипп киркоров, яна чурикова, дискотека авария, shaman (ярослав дронов), дима билан (виктор белан)
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Заслуженные артисты РФ Ярослав Дронов (Shaman) и Дима Билан, народный артист России Филипп Киркоров и Татьяна Куртукова выступили на концерте "Рождество с Григорием Лепсом" в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
"Рождество с Григорием Лепсом" прошло на концертной площадке Live Арена. Ведущей выступила Яна Чурикова.
Праздничный концерт открылся песней "Она не скажет "Да" в исполнении Shaman и Григория Лепса. После Лепс вместе с ST (Александром Степановым) исполнили композицию "Стала послушной". Татьяна Куртукова спела песню "Одного", Shaman - "Я красиво живу", а Дима Билан - "Пообещай". Народный артист России Стас Михайлов исполнил свои хиты "Она" и "Летай". Emin и Ани Лорак представили зрителям песню "Будет здорово", Филипп Киркоров - новую песню "Одинокая нежная", а Наталья Подольская - песню "Алая помада".
Певец Сосо Павлиашвили вышел на сцену вместе с супругой и детьми, вместе они исполнили песню "Ла ла ла". Mia Boyka (Мария Бойко) спела песню "А он такой", Филипп Киркоров и Margo (Маргарита Овсянникова) представили зрителям номер "Лови огни", а Владимир Пресняков спел композицию "Волшебство".
Кроме того, в этот вечер перед зрителями выступили народная артистка РФ Лариса Долина, заслуженные артистки России Зара и Жасмин, Владимир и Юрий Киселевы, Артур Пирожков, Елена Север, группа "Дискотека Авария", Анита Цой, Александр Панайотов, Elsea, Александра Воробьева, Витольд Петровский, Akmal' (Акмаль Ходжаниязов), Леша Свик и другие.
Во второй части концерта народный артист РФ Григорий Лепс исполнил свои "золотые хиты": "Мира в дом", "Я поднимаю руки", "Что ж ты натворила", "Накатила грусть", "Крыса-ревность", "Я тебя не люблю", "Я счастливый", "Рюмка водки" и другие. Кроме того, вместе с Тимати они исполнили песню "Я уеду жить в Лондон".
Григорий Лепс - российский певец и автор-исполнитель. В 1994 году записал первый альбом "Храни вас Бог" (1995), песня из которого "Натали" стала хитом. Всего исполнителем выпущено свыше 40 альбомов. В 2017 году артиста наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. в 2022 году Лепс был удостоен звания народного артиста России.
