Клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Клип российской исполнительницы и телеведущей Ольги Бузовой на трек "Давай останемся дома", посвященный самоизоляции, за месяц набрал более десяти миллионов просмотров на YouTube.
Видео создано в домашних условиях. В него вошли фрагменты роликов, которые сняли другие знаменитости. Все они показывают, как проводят время на карантине, и доказывают, что находиться в четырех стенах не так уж и грустно. Например, Филипп Киркоров играет с детьми, Андрей Малахов танцует с плюшевой акулой, солист "Руки вверх!" Сергей Жуков готовит семейный ужин, а Бузова радуется отношениям с Давидом Манукяном.
В клипе приняли также участие шоумен Александр Ревва с женой Анжеликой, актер Андрей Гайдулян, резиденты Comedy woman Екатерина Варнава и Евгений Бороденко, певец Сосо Павлиашвили и другие.
В числе самых просматриваемых роликов российских исполнителей на тему пандемии — клип "Cream Soda" на песню группы "Хлеб" "Плачу на техно" (10,9 миллиона просмотров), шуточное видео Александра Гудкова и Ивана Урганта "Самоизоляция", где за основу взят хит "Be my lover" группы La Bouche (4,5 миллиона), и работа Алексея Воробьева "Let's stay home tonight" (2,7 миллиона).