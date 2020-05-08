Клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров

Видео создано в домашних условиях. В него вошли фрагменты роликов, которые сняли другие знаменитости. Все они показывают, как проводят время на карантине, и доказывают, что находиться в четырех стенах не так уж и грустно. Например, Филипп Киркоров играет с детьми, Андрей Малахов танцует с плюшевой акулой, солист "Руки вверх!" Сергей Жуков готовит семейный ужин, а Бузова радуется отношениям с Давидом Манукяном.