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В Азербайджане прокомментировали задержание "золотой судьи" Хахалевой - РИА Новости, 28.01.2025
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09:59 28.01.2025 (обновлено: 10:15 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/khakhaleva-1995838286.html
В Азербайджане прокомментировали задержание "золотой судьи" Хахалевой
В Азербайджане прокомментировали задержание "золотой судьи" Хахалевой - РИА Новости, 28.01.2025
В Азербайджане прокомментировали задержание "золотой судьи" Хахалевой
Задержанная в аэропорту Баку экс-председатель Краснодарского краевого суда Елена Хахалева будет экстрадирована в Россию после решения суда, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T09:59:00+03:00
2025-01-28T10:15:00+03:00
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БАКУ, 28 янв – РИА Новости. Задержанная в аэропорту Баку экс-председатель Краснодарского краевого суда Елена Хахалева будет экстрадирована в Россию после решения суда, сообщил РИА Новости источник в азербайджанских правоохранительных органах."Она намеривалась отправиться из Баку в Дубай, но при прохождении паспортного контроля в аэропорту выяснилось, что она находится в розыске. Хахалева была задержана. Она будет экстрадирована в Россию после того как суд в Азербайджане вынесет соответствующее решение", - отметил собеседник агентства.В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которую были приглашены Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в 2 миллиона долларов.Хахалева впоследствии объясняла, что организацию торжества полностью взял на себя отец дочери – крупный бизнесмен Роберт Хахалев. Последний утверждал, что свадьба обошлась ему в сумму до 5 миллионов рублей, а Сосо Павлиашвили и Меладзе как его друзья участвовали в торжестве на правах гостей.В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину возбудить против Хахалевой уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Служебный подлог". Хахалева бежала от следствия (ВККС сообщала про Ереван) и объявлена в розыск. В 2022 году суд в Ростове-на-Дону арестовал ее заочно.По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней, но, обманывая сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, незаконно получила 1 миллион 195 тысяч рублей. Внесение ложных сведений в табель, считает СК РФ, содержит признаки подлога.
https://ria.ru/20200620/1573220760.html
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азербайджан, баку, россия, елена хахалева, в мире
Азербайджан, Баку, Россия, Елена Хахалева, В мире
В Азербайджане прокомментировали задержание "золотой судьи" Хахалевой

Задержанную в Баку экс-судью Хахалеву экстрадируют в Россию после решения суда

© Sputnik / StringerЭкс-судья Елена Хахалева
Экс-судья Елена Хахалева - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Sputnik / Stringer
Экс-судья Елена Хахалева. Архивное фото
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БАКУ, 28 янв – РИА Новости. Задержанная в аэропорту Баку экс-председатель Краснодарского краевого суда Елена Хахалева будет экстрадирована в Россию после решения суда, сообщил РИА Новости источник в азербайджанских правоохранительных органах.
"Она намеривалась отправиться из Баку в Дубай, но при прохождении паспортного контроля в аэропорту выяснилось, что она находится в розыске. Хахалева была задержана. Она будет экстрадирована в Россию после того как суд в Азербайджане вынесет соответствующее решение", - отметил собеседник агентства.
Судья Елена Хахалева - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
"Золотая судья" Хахалева отказалась раскрыть доходы
20 июня 2020, 09:32
В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которую были приглашены Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в 2 миллиона долларов.
Хахалева впоследствии объясняла, что организацию торжества полностью взял на себя отец дочери – крупный бизнесмен Роберт Хахалев. Последний утверждал, что свадьба обошлась ему в сумму до 5 миллионов рублей, а Сосо Павлиашвили и Меладзе как его друзья участвовали в торжестве на правах гостей.
В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину возбудить против Хахалевой уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Служебный подлог". Хахалева бежала от следствия (ВККС сообщала про Ереван) и объявлена в розыск. В 2022 году суд в Ростове-на-Дону арестовал ее заочно.
По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней, но, обманывая сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, незаконно получила 1 миллион 195 тысяч рублей. Внесение ложных сведений в табель, считает СК РФ, содержит признаки подлога.
Свадьба. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.07.2017
Торжество на миллионы: в Кремле обратили внимание на свадьбу дочери судьи
17 июля 2017, 16:35
 
АзербайджанБакуРоссияЕлена ХахалеваВ мире
 
 
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