https://ria.ru/20250128/khakhaleva-1995838286.html

В Азербайджане прокомментировали задержание "золотой судьи" Хахалевой

В Азербайджане прокомментировали задержание "золотой судьи" Хахалевой - РИА Новости, 28.01.2025

В Азербайджане прокомментировали задержание "золотой судьи" Хахалевой

Задержанная в аэропорту Баку экс-председатель Краснодарского краевого суда Елена Хахалева будет экстрадирована в Россию после решения суда, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T09:59:00+03:00

2025-01-28T09:59:00+03:00

2025-01-28T10:15:00+03:00

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БАКУ, 28 янв – РИА Новости. Задержанная в аэропорту Баку экс-председатель Краснодарского краевого суда Елена Хахалева будет экстрадирована в Россию после решения суда, сообщил РИА Новости источник в азербайджанских правоохранительных органах."Она намеривалась отправиться из Баку в Дубай, но при прохождении паспортного контроля в аэропорту выяснилось, что она находится в розыске. Хахалева была задержана. Она будет экстрадирована в Россию после того как суд в Азербайджане вынесет соответствующее решение", - отметил собеседник агентства.В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которую были приглашены Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в 2 миллиона долларов.Хахалева впоследствии объясняла, что организацию торжества полностью взял на себя отец дочери – крупный бизнесмен Роберт Хахалев. Последний утверждал, что свадьба обошлась ему в сумму до 5 миллионов рублей, а Сосо Павлиашвили и Меладзе как его друзья участвовали в торжестве на правах гостей.В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину возбудить против Хахалевой уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Служебный подлог". Хахалева бежала от следствия (ВККС сообщала про Ереван) и объявлена в розыск. В 2022 году суд в Ростове-на-Дону арестовал ее заочно.По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней, но, обманывая сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, незаконно получила 1 миллион 195 тысяч рублей. Внесение ложных сведений в табель, считает СК РФ, содержит признаки подлога.

https://ria.ru/20200620/1573220760.html

https://ria.ru/20170717/1498639943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

азербайджан, баку, россия, елена хахалева, в мире