https://ria.ru/20231027/kinokontsert-1905662199.html
В Кремлевском дворце 14 декабря состоится киноконцерт к столетию Гайдая
В Кремлевском дворце 14 декабря состоится киноконцерт к столетию Гайдая - РИА Новости, 27.10.2023
В Кремлевском дворце 14 декабря состоится киноконцерт к столетию Гайдая
Масштабный киноконцерт "Гайдай-100", посвященный известному советскому кинорежиссеру, состоится 14 декабря в Кремлевском дворце, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T15:29
2023-10-27T15:29
2023-10-27T15:30
культура
россия
александр зацепин
дмитрий харатьян
ефим шифрин
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Масштабный киноконцерт "Гайдай-100", посвященный известному советскому кинорежиссеру, состоится 14 декабря в Кремлевском дворце, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. "В этот вечер звезды эстрады и кино, известные артисты и музыканты исполнят народные шлягеры из таких культовых фильмов, как "Операция "Ы и другие приключения Шурика", "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Иван Васильевич меняет профессию", "Кавказская пленница" и многих других. В концерте примет участите близкий друг и любимый композитор режиссера Александр Зацепин, создавший музыку ко многим кинолентам Гайдая", - говорится в сообщении. На концерте выступят Дмитрий Харатьян, Ефим Шифрин, Александр Олешко, Эльчин Азизов, Сосо Павлиашвили, Стас Пьеха, группа "Дюна", фортепианное трио Bel Suono, Российский симфонический оркестр кинематографии под управлением народного артиста России Сергея Скрипки и другие. Узнаваемую с первых нот музыку из фильмов Гайдая будет дополнять видеоряд с участием знаменитых советских актеров.
https://ria.ru/20231026/vystavka-1905450023.html
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россия, александр зацепин, дмитрий харатьян, ефим шифрин
Культура, Россия, Александр Зацепин, Дмитрий Харатьян, Ефим Шифрин
В Кремлевском дворце 14 декабря состоится киноконцерт к столетию Гайдая
В Кремле 14 декабря состоится киноконцерт "Гайдай-100" к юбилею режиссера