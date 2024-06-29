https://ria.ru/20240629/kushanashvili-1956350127.html
Источник: Кушанашвили перевели из реанимации в отдельную палату
Источник: Кушанашвили перевели из реанимации в отдельную палату - РИА Новости, 29.06.2024
Источник: Кушанашвили перевели из реанимации в отдельную палату
Телеведущего Отара Кушанашвили перевели из реанимации в отдельную палату, после двух перенесенных операций ему предстоит еще одна, сообщил его друг,... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T17:48
2024-06-29T17:48
2024-06-29T17:48
шоубиз
отар кушанашвили
николай басков
сосо павлиашвили
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Телеведущего Отара Кушанашвили перевели из реанимации в отдельную палату, после двух перенесенных операций ему предстоит еще одна, сообщил его друг, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов. "Друзья, спешу поделиться радостной новостью - мой закадычник Отар Кушанашвили переведен сегодня из реанимации в отдельную палату. Еще пять дней он проведет в красногорской больнице, где ему сделали две операции. Предстоит еще одна. Но ее будут делать уже в другом медучреждении", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Как уточнил Полупанов, Кушанашвили вовремя доставили в больницу. "Врачи говорят, что если бы он не был госпитализирован в тот самый злополучный день, через несколько часов мы могли бы его потерять. Надеюсь, что самое страшное позади", - добавил он. Полупанов верит, что его друг сможет победить болезнь. Также он поблагодарил коллег Кушанашвили, которые оказали ему финансовую помощь, среди них артисты Николай Басков, Сосо Павлиашвили и Табриз Шахиди. Ранее директор Кушанашвили Антон Шестак сообщил РИА Новости, что его госпитализировали, сейчас он находится в реанимации. Позднее друг Кушанашвили, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов в беседе с РИА Новости заявил, что у Кушанашвили обнаружена раковая опухоль в брюшной полости. Телеведущего успешно прооперировали, врачи оценивали его состояние как стабильное.
https://ria.ru/20240629/kushanashvili-1956328478.html
https://ria.ru/20240327/sud-1936213585.html
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отар кушанашвили, николай басков, сосо павлиашвили
Шоубиз, Отар Кушанашвили, Николай Басков, Сосо Павлиашвили
Источник: Кушанашвили перевели из реанимации в отдельную палату
Телеведущего Отара Кушанашвили перевели из реанимации в отдельную палату