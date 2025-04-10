https://ria.ru/20250410/aviakatastrofa-2009965202.html

Авиакатастрофа польского самолета Ту-154 под Смоленском (2010)

Авиакатастрофа польского самолета Ту-154 под Смоленском (2010) - РИА Новости, 10.04.2025

Авиакатастрофа польского самолета Ту-154 под Смоленском (2010)

10 апреля 2010 года под Смоленском потерпел крушение самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского. На борту воздушного судна находились 96 человек – 88... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T00:36:00+03:00

2025-04-10T00:36:00+03:00

2025-04-10T00:36:00+03:00

справки

польша

смоленск

расследование причин авиакатастрофы польского ту-154 под смоленском

лех качиньский

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10 апреля 2010 года под Смоленском потерпел крушение самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского. На борту воздушного судна находились 96 человек – 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на мемориальные мероприятия в Катынь (урочище в 14 километрах к западу от Смоленска), чтобы отдать дань памяти польским офицерам, расстрелянным в 1940 году. Воздушное судно, совершавшее перелет по маршруту "Варшава – Смоленск", при заходе на посадку упало в лесопосадке в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы (ВВП) аэродрома. Основная масса фрагментов самолета находилась на удалении 350-500 метров от торца ВПП, левее нее на 150 метров. В авиакатастрофе не выжил никто, погибли президент Польши, его супруга Мария и представители руководства страны, в том числе практически все военное руководство Польши В связи с крушением самолета под Смоленском в Польше и России был объявлен траур. Днем скорби в России стало 12 апреля, а в Польше была объявлена траурная неделя. Лех и Мария Качиньские были погребены в Кафедральном соборе королевского замка Вавель в Кракове. Расследовать причины катастрофы стали и российские, и польские специалисты.Межгосударственный авиационный комитет (МАК) России 12 января 2011 года обнародовал окончательный отчет о расследовании катастрофы. Согласно документу, самолет Ту-154М, бортовой номер 101, государственной авиации Республики Польша потерпел катастрофу 10 апреля 2010 года в 10.41 (мск) в процессе выполнения захода на взлетно-посадочную полосу (ВПП) 26 аэродрома Смоленск "Северный" и снижения ниже установленной минимальной безопасной высоты (100 метров) в метеоусловиях хуже установленного минимума аэродрома, воздушного судна и командира. В отчете указывается, что непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром. С учетом трудных метеоусловий, командир самолета должен был принять решение об уходе на запасной аэродром. Последующие ошибочные действия экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости, а также не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения земли, и привели к трагедии. При снижении на удалении около 1,1 километра от торца ВПП и левее продолженной оси ВВП приблизительно на 35 метров воздушное судно столкнулось с верхушкой дерева на высоте 11 метров от поверхности земли. В дальнейшем через 245 метров произошло столкновение самолета левым крылом с березой диаметром 30-40 сантиметров, что привело к разрушению левого полукрыла и резкому кренению воздушного судна с переворотом влево. В перевернутом состоянии самолет столкнулся с землей и разрушился.В отчете также указывается, что системными причинами крушения самолета стали недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. Материалы технического расследования свидетельствуют, что в кабине пилотов во время посадки находился главком Военно-воздушных сил Польши Анджей Бласик. Согласно выводам экспертов, в том числе польских, его присутствие оказывало давление на пилотов и повлияло на их решение посадить самолет в Смоленске, несмотря на предупреждения диспетчеров. Польская правительственная комиссия, руководителем которой являлся глава министерства внутренних дел Польши Ежи Миллер, пришла к аналогичным выводам. В своем докладе, представленном 29 июля 2011 года, комиссия отмечала, что одной из причин катастрофы самолета президента Польши стал поздний уход пилота на второй круг. Система предупреждения столкновения с землей TAWS не была настроена к полету, а экипаж допустил ошибки при заходе на посадку – члены экипажа игнорировали предупреждения системы TAWS, процедура ухода была сделана на 60 метров ниже допустимой. Также экипажу недоставало обучения на симуляторах в трудных погодных условиях. Польская правительственная комиссия отвергла, что на экипаж президентского Ту-154 оказывалось давление.По мнению польской стороны, российский диспетчер в Смоленске давал неправильные команды экипажу, а аэродром не обеспечил безопасности полета, в том числе из-за плохой видимости. Позже Главная военная прокуратура Польши, ведущая расследование авиакатастрофы, предъявила обвинения в неумышленном доведении до авиационного происшествия двум российским диспетчерам из аэропорта Смоленска. Представитель Следственного комитета России заявил, что никаких нарушений в действиях российской группы руководства полетами по делу о катастрофе самолета президента Польши Леха Качиньского выявлено не было. По его словам, российские диспетчеры не несут даже минимальной ответственности за крушение воздушного судна. В январе 2012 года были представлены результаты работы экспертов краковского Института судебных экспертиз имени Яна Зена, которые изучали записи речевых самописцев разбившегося президентского борта. Краковские эксперты, в отличие от экспертов, слушавших записи вскоре после катастрофы, не услышали голоса главкома ВВС Анджея Бласика. Это поставило под вопрос как факт его присутствия в кабине пилотов, так и тезис следствия о том, что главком оказывал давление на экипаж. Более того, авторы новой экспертизы пришли к выводу, что посторонние голоса в кабине пилотов могли доноситься через двери. Позже Главная военная прокуратура Польши сообщила о существование новых фрагментов расшифрованных записей из кабины пилотов разбившегося самолета, которые подтверждают присутствие там главнокомандующего ВВС Польши до момента катастрофы.В докладе Верховной контрольной палаты (ВКП) Польши, представленном в марте 2012 года в сейм, утверждалось, что самолет президента страны вообще не имел права на вылет, так как аэропорт "Смоленск-Северный" не входил в польский реестр действующих аэродромов. Проанализировав действия различных ведомств – от министерства обороны до Бюро охраны правительства – при организации полетов высших лиц государства в 2005-2010 годах, эксперты пришли к выводу, что госорганы, ответственные за полеты руководства страны, не координировали свои действия – во взаимодействии ведомств царила неразбериха.После катастрофы под Смоленском президентского Ту-154М спецполк ВВС Польши, занимавшийся перевозкой первых лиц государства, расформировали, а также было принято решение об отказе от старой советской и российской техники для транспортировки государственных деятелей страны. Однако в Польше не все согласились с выводами правительственной комиссии о причинах крушения самолета. В стране получила широкое распространение теория заговора и подрыва воздушного судна. Точка зрения о взрывах на борту наиболее полно была представлена в августе 2012 года в докладе депутатов сейма от партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского (брата погибшего президента Польши). Наиболее вероятной причиной трагедии авторы документа назвали взрывы на борту. Проведенные вскоре после этого опросы общественного мнения показали, что более половины поляков сомневаются в результатах официального расследования.Для проверки этой версии российские и польские следователи в феврале-марте 2013 года произвели дополнительные осмотры дерева и фрагментов разбившегося польского самолета, но новая экспертиза не выявила следов взрыва на обломках авиалайнера. В апреле 2013 года польские правительственные эксперты вновь объединились, чтобы доказать общественности ошибочность депутатских выводов. В ноябре 2015 года они представили Главной военной прокуратуре Польше, ведущей расследование авиакатастрофы, итоговый отчет, в котором главными причинами крушения президентского лайнера названы ошибки в действиях экипажа и авиадиспетчеров, то есть подтвердила свои предыдущие выводы. Главная военная прокуратура Польши официально опровергла версию о взрыве на борту польского правительственного Ту-154 еще в апреле 2014 года. Пришедшая к власти в Польше в ноябре 2015 года партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" и сформировавшая новое правительство не согласилась с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера о причинах авиакатастрофы. Министр обороны страны Антони Мачеревич, который ранее возглавлял польскую парламентскую комиссию по расследованию авиакатастрофы и продвигает идею о виновности России в смоленской катастрофе, в феврале 2016 года подписал необходимые документы о начале работы новой комиссии по расследованию, в которую вошли польские и иностранные эксперты. Весной 2017 года комиссия в своем отчете сообщила, что взрыв по-прежнему остается одной из версий причин катастрофы, а также о выявлении на одной из проб, взятых с эксгумированных останков жертв крушения самолета, наличия приспособления, инициирующего термобарический взрыв. В октябре того же года Мачеревич заявил, что комиссия обнаружили на пленке бортового самописца Ту-154 запись момента взрыва. Эксперты не подтвердили это предположение, отметив лишь, что один из регистраторов полета зафиксировал "воздействие на самолет очень большой энергии". 10 января 2018 года комиссия заявила, что считает одним из ключевых выводов технического отчета, представленного международным экспертом в области исследования авиационных происшествий Фрэнком Тейлором, информацию о нескольких взрывах на борту самолета. В апреле того же года Антони Мачеревич, возглавивший в начале 2018 года комиссию по повторному расследованию причин авиакатастрофы после того, как был отправлен в отставку с поста министра национальной обороны Польши, заявил об уверенности комиссии в том, что на борту самолета произошел взрыв и об аннулировании доклада предыдущей комиссии, говорившей об ошибке пилотов. По утверждению польской комиссии, после взрыва произошло "разрушение самолета в воздухе". Также утверждается, что "на обломках самолета обнаружены микрократеры, которые соответствуют тем, что получились при проведении пиротехнических экспериментов". В июне 2018 года польская комиссия объявила об обнаружении следов взрывчатки на обломках самолета. Утверждалось, что компоненты взрывчатых веществ также нашли на теле одной из жертв. В то же время исследования не показали наличия подобных соединений в почве на месте авиакатастрофы.В июле 2020 года польская комиссия по повторному расследованию катастрофы Ту-154 Качиньского заявила, что тротил, взрыв которого якобы стал причиной крушения, заложили в самолет во время ремонта в России. В промежуточном отчете комиссии под руководством бывшего министра обороны Антони Мачеревича утверждалось, что причиной авиакатастрофы стал взрыв, поскольку "до таких повреждений не могло дойти" только в результате столкновения самолета с землей. Отмечалось, что польская и британская лаборатории заявили об обнаружении на борту следов взрывчатых веществ. Их якобы нашли в пробах, взятых с частей, которые российские техники меняли во время ремонта бортов 101 (самолет Качиньского) и 102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году.Глава МИД РФ Мария Захарова заявила, что выводы польской комиссии по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского переплелись с вымыслом, превратившись в бесконечный фантазийный процесс. В сентябре 2020 года стало известно, что следственная группа Национальной прокуратуры Польши подала в окружной суд Варшавы ходатайство о временном аресте авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским. Павла Плюснина, Виктора Рыженко и Николая Краснокутского подозревают в умышленном провоцировании авиакатастрофы. МИД РФ расценил это как политический спектакль и травлю. Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что обвинения Польши в адрес диспетчеров из России опровергают версию теракта на борту самолета, которую продвигает экс-министр обороны Антони Мачеревич и ряд других польских политиков. По его мнению, нынешнее правительство не хочет признавать очевидную вину польских пилотов. В январе 2021 года суд Польше должен был начать рассматривать дело об аресте российских авиадиспетчеров, но заседание было перенесено на май. Дело каждого из россиян должно было слушаться отдельно. 27 мая польский суд не стал арестовывать Плюснина за недостаточностью доказательств его вины и отложил рассмотрение дел Рыженко и Краснокутского на неопределенный срок. 19 мая 2022 года суд района Мокотув заочно арестовал российского авиадиспетчера Виктора Рыженко по делу о смоленской авиакатастрофе. В то же время суд не поддержал просьбу Генеральной прокуратуры Польши об аресте второго авиадиспетчера – Николая Краснокутского, также дежурившего на аэродроме Смоленска в день происшествия. В апреле 2023 года польская комиссия, повторно расследующая обстоятельства смоленской авиакатастрофы, подала заявление в прокуратуру о подозрении в покушении на президента страны Леха Качиньского и других пассажиров самолета.Глава комиссии Антони Мачеревич заявил, что пакет документов содержит "почти 800 страниц детального анализа, демонстрирующего, насколько сильно российские службы вмешивались в польские дела, как ставили в зависимость от себя и СМИ, и отдельных политиков". Главные доказательства теории о покушении – наличие взрывчатых веществ на обломках самолета и реконструкция разрушения лайнера, уточнил Мачеревич.Эти доводы подкомиссия озвучивала неоднократно, но польская прокуратура не раз заявляла, что никаких доказательств каких-либо спланированных взрывов на борту нет. 15 декабря 2023 года министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский заявил, что польские власти откажутся от версий о вине России в катастрофе самолета Ту-154 под Смоленском, в которой погиб президент республики Лех Качиньский. Как отметил политик, время теорий заговора и лжи Мачеревича закончилось.В свою очередь, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что подписал решение о ликвидации комиссии Антони Мачеревича.Комментируя данное решение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия всегда была против того, чтобы политизировать страшную аварию, которая унесла столько жизней, и выразил надежду, что эта страница будет перевернута.В январе 2024 года власти Польши вернули статус единственного достоверного отчета о причинах авиакатастрофы под Смоленском докладу, который был подготовлен Государственной комиссией по расследованию авиапроисшествий под руководством Ежи Миллера и согласно которому причиной трагедии стали действия польского экипажа.В феврале 2025 года посол России в Варшаве Сергей Андреев отметил, что, несмотря на официальный отказ от версии взрыва на борту самолета, польские власти не торопятся отказаться от обвинений в адрес российский авиадиспетчеров. Он напомнил, что польские власти грозятся предъявить обвинения российским патологоанатомам, проводившим исследование останков жертв авиакатастрофы.Руководитель польской следственной группы Кшиштоф Шварц в апреле 2025 года сообщил, что прокуратура Польши намерена объявить в розыск более 40 российских экспертов, проводивших вскрытия тел жертв крушения польского президентского самолета под Смоленском. По словам Шварца, российские эксперты должны были указать в заключениях травмы, их количество, местоположение, степень вреда для здоровья, механизм и время их нанесения, их прижизненность, а также особенности, связанные с идентификацией. Он утверждает, что в более чем 60 разделах обнаружились серьезные нарушения, составляющие признаки преступления. Какого характера были эти нарушения, руководитель группы не уточнил.В российском МИД отмечали, что Генпрокуратура России не получила от Польши ответа на запрос о стенограмме разговора президента Леха Качиньского перед крушением самолета под Смоленском в 2010 году.О факте разговора писали польские СМИ: по их данным, Качиньский говорил со своим братом по спутниковому телефону незадолго до гибели, причем "затрагивался один из аспектов осуществления полета". Запись разговора включена в материалы польского уголовного дела. Информацию о наличии стенограммы РИА Новости подтвердил один из участников расследования авиакатастрофы, проходившего в Польше. Он уточнил, что разговор состоялся "незадолго до того, как самолет разбился при посадке в Смоленске". При этом собеседник агентства отказался обсуждать содержание разговора.Как заявил в интервью Gazeta Wyborcza бывший польский судья Войчех Лончевский, возобновлявший расследование данной катастрофы, если бы общественность узнала о содержании разговора Качиньских, то "совершенно иначе оценила бы происходившее после 10 апреля 2010 года".Однако Генеральная прокуратура Польши отрицает факт наличия стенограммы разговора президента Польши Леха Качиньского с братом Ярославом Качиньским перед авиакатастрофой в Смоленске в 2010 году, несмотря на подтверждение этой информации участником расследования.Польша неоднократно требовала передать ей обломки Ту-154. Официальный представитель МИД Мария Захарова поясняла, что обломки самолета являются вещественным доказательством и, согласно международной практике расследования авиакатастроф, они будут переданы только после завершения следственных действий – а они еще продолжаются. В память о погибших в авиакатастрофе под Смоленском в августе 2010 года была открыта памятная доска в Катынской часовне Варшавского военного собора. На ней высечены имена, фамилии, даты рождения и должности всех 96 погибших граждан Польши. С левой стороны под стеклом находится урна, в которой хранится земля с места авиакатастрофы. В Варшаве на старейшем кладбище Повонзки в ноябре 2010 года был открыт памятник жертвам трагедии, который представляет собой расколотый надвое блок белого камня, на месте разлома – надпись "Памяти 96 жертв авиакатастрофы под Смоленском 10.04.2010" и имена погибших. В 2018 году на площади Пилсудского в центре польской столицы был воздвигнут монумент жертвам катастрофы. Его основным элементом является гранитная конструкция со ступеньками, символизирующая трап самолета, уходящий в небо. На памятнике выбиты имена всех 96 жертв смоленской катастрофы. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, польша, смоленск, расследование причин авиакатастрофы польского ту-154 под смоленском, лех качиньский