Захарова оценила повторное расследование катастрофы Ту-154 в Польше

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Выводы польской комиссии по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского переплелись с вымыслом, превратившись в бесконечный фантазийный процесс, стали "Йокнапатофой (вымышленный округ на юге США, где происходят события из произведений писателя Уильяма Фолкнера. — Прим. ред.) современной Польши", считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Польская комиссия по повторному расследованию катастрофы Ту-154 Качиньского ранее заявила, что тротил, взрыв которого якобы стал причиной крушения, заложили в самолет во время ремонта в России. Об этом говорится в промежуточном отчете комиссии под руководством бывшего министра обороны Антони Мачеревича. В документе вновь утверждается, что причиной авиакатастрофы стал взрыв, поскольку "до таких повреждений не могло дойти" только в результате столкновения самолета с землей.
"Читаю неделю различные перепевы о том, что "польская комиссия по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского утверждает, что тротил, взрыв которого якобы стал причиной крушения, в самолет заложили во время ремонта в России". Напомню, комиссия работает под руководством бывшего министра обороны Польши Антони Мачеревича", — написала Захарова в Facebook.
По ее словам, "это "повторное расследование" с его "промежуточными результатами" стали настоящей Йокнапатофой современной Польши". "Реальность намертво переплелась с вымыслом, превратившись в бесконечный фантазийный процесс", — считает дипломат.
Также Мария Захарова порекомендовала польской комиссии прочитать или прослушать расшифровку переговоров пилотов польского "борта номер 1".
"Что хочется сказать по сути. Прочитайте расшифровку переговоров пилотов польского "борта номер 1". А если нервы действительно крепкие, лучше послушайте", — написала Захарова в Facebook, прикрепив в посте соответствующую ссылку.
Самолет Ту-154 Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.
О том, что причиной авиакатастрофы стал взрыв, в Варшаве заявляют с 2016 года. Для поиска следов взрывчатых веществ проводились эксгумации тел погибших, в том числе Качиньского. Ряд польских экспертов заявляли, что проведенные вскрытия не подтверждают версию о взрыве на борту самолета.
В МИД России заявляли, что утверждения о взрыве иррациональны, версию о взрывном устройстве опроверг и Следственный комитет. Официальный представитель СК России Светлана Петренко отмечала, что подобные заявления — еще одна неуклюжая попытка подвергнуть сомнению очевидное.
По словам Петренко, согласно выводам экспертов, на фрагментах самолета Ту-154М, а также на останках погибших не обнаружено следов взрывчатых веществ, а также веществ, нехарактерных для материалов конструктивных элементов самолета и продуктов его эксплуатации. Петренко подчеркнула, что у российского следствия нет сомнений относительно обстоятельств авиакатастрофы. С учетом трудных метеоусловий командир самолета должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, но этого сделано не было. Последующие ошибочные действия экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости, а также не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения земли, и привели к трагедии.