https://ria.ru/20210108/dispetchery-1592322235.html

В Польше начали рассматривать дело об аресте российских авиадиспетчеров

В Польше начали рассматривать дело об аресте российских авиадиспетчеров

Суд варшавского района Мокотов начал рассматривать запросы Генпрокуратуры Польши о временном аресте троих российских авиадиспетчеров, дежуривших на аэродроме... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T14:11

2021-01-08T14:11

2021-01-08T18:38

алексей миллер

ту-154

межгосударственный авиационный комитет

лех качиньский

польша

смоленск

в мире

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ВАРШАВА, 8 янв — РИА Новости. Суд варшавского района Мокотов начал рассматривать запросы Генпрокуратуры Польши о временном аресте троих российских авиадиспетчеров, дежуривших на аэродроме Смоленска в день крушения самолета президента Леха Качиньского в 2010 году, сообщил корреспондент РИА новости.Заседание проходит в закрытом режиме, прессу в зал не пустили.Дело каждого из россиян будут слушать отдельно.Сейчас суд рассматривает запрос об аресте Павла Плюснина. Ожидается, что позднее в пятницу судьи изучат дело Виктора Рыженко. Как следует из объявления на двери зала заседаний, дело Николая Краснокутского сегодня рассматривать не будут.Ранее польская прокуратура изменила обвинения, предъявляемые российским диспетчерам, с непредумышленного провоцирования катастрофы на умышленные действия, повлекшие гибель большого числа людей. В Варшаве заявляли, что решение суда об аресте диспетчеров позволит объявить их в международный розыск и требовать выдачи россиян польским властям.Крушение польского борта № 1Самолет Ту-154 потерпел крушение 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". Погибли все находившиеся на борту 96 человек: 88 пассажиров, среди которых было практически все высшее руководство Польши, и восемь членов экипажа. Делегация летела на траурные мероприятия в Катыни.Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, шедшего на посадку, несмотря на густой туман.Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет. Она выдвигает различные версии случившегося, одна из которых — умышленные действия российских диспетчеров.В Москве неоднократно называли польское повторное расследование политически ангажированным.

https://ria.ru/20200626/1573484766.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201126/kachinskiy-1586444772.html

https://ria.ru/20201116/ugroza-1584728411.html

польша

смоленск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей миллер, ту-154, межгосударственный авиационный комитет, лех качиньский, польша, смоленск, в мире