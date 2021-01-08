Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210108/dispetchery-1592322235.html
В Польше начали рассматривать дело об аресте российских авиадиспетчеров
В Польше начали рассматривать дело об аресте российских авиадиспетчеров
Суд варшавского района Мокотов начал рассматривать запросы Генпрокуратуры Польши о временном аресте троих российских авиадиспетчеров, дежуривших на аэродроме... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T14:11
2021-01-08T18:38
алексей миллер
ту-154
межгосударственный авиационный комитет
лех качиньский
польша
смоленск
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569853693_0:23:1842:1059_1920x0_80_0_0_4bbef28f6e152f4ef2146c98ec724334.jpg
ВАРШАВА, 8 янв — РИА Новости. Суд варшавского района Мокотов начал рассматривать запросы Генпрокуратуры Польши о временном аресте троих российских авиадиспетчеров, дежуривших на аэродроме Смоленска в день крушения самолета президента Леха Качиньского в 2010 году, сообщил корреспондент РИА новости.Заседание проходит в закрытом режиме, прессу в зал не пустили.Дело каждого из россиян будут слушать отдельно.Сейчас суд рассматривает запрос об аресте Павла Плюснина. Ожидается, что позднее в пятницу судьи изучат дело Виктора Рыженко. Как следует из объявления на двери зала заседаний, дело Николая Краснокутского сегодня рассматривать не будут.Ранее польская прокуратура изменила обвинения, предъявляемые российским диспетчерам, с непредумышленного провоцирования катастрофы на умышленные действия, повлекшие гибель большого числа людей. В Варшаве заявляли, что решение суда об аресте диспетчеров позволит объявить их в международный розыск и требовать выдачи россиян польским властям.Крушение польского борта № 1Самолет Ту-154 потерпел крушение 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". Погибли все находившиеся на борту 96 человек: 88 пассажиров, среди которых было практически все высшее руководство Польши, и восемь членов экипажа. Делегация летела на траурные мероприятия в Катыни.Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, шедшего на посадку, несмотря на густой туман.Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет. Она выдвигает различные версии случившегося, одна из которых — умышленные действия российских диспетчеров.В Москве неоднократно называли польское повторное расследование политически ангажированным.
https://ria.ru/20200626/1573484766.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201126/kachinskiy-1586444772.html
https://ria.ru/20201116/ugroza-1584728411.html
польша
смоленск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569853693_201:0:1641:1080_1920x0_80_0_0_11e7cd9f78963d61f02ea22968ba9b9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей миллер, ту-154, межгосударственный авиационный комитет, лех качиньский, польша, смоленск, в мире

В Польше начали рассматривать дело об аресте российских авиадиспетчеров

14:11 08.01.2021 (обновлено: 18:38 08.01.2021)
 
© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкОбломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу
Обломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 8 янв — РИА Новости. Суд варшавского района Мокотов начал рассматривать запросы Генпрокуратуры Польши о временном аресте троих российских авиадиспетчеров, дежуривших на аэродроме Смоленска в день крушения самолета президента Леха Качиньского в 2010 году, сообщил корреспондент РИА новости.
Заседание проходит в закрытом режиме, прессу в зал не пустили.
Дело каждого из россиян будут слушать отдельно.
Сейчас суд рассматривает запрос об аресте Павла Плюснина. Ожидается, что позднее в пятницу судьи изучат дело Виктора Рыженко.
Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 26.06.2020
26 июня 2020, 08:00
"Не будем защищать немцев от России". Против кого США дружат с Польшей
Как следует из объявления на двери зала заседаний, дело Николая Краснокутского сегодня рассматривать не будут.
Ранее польская прокуратура изменила обвинения, предъявляемые российским диспетчерам, с непредумышленного провоцирования катастрофы на умышленные действия, повлекшие гибель большого числа людей.
В Варшаве заявляли, что решение суда об аресте диспетчеров позволит объявить их в международный розыск и требовать выдачи россиян польским властям.

Крушение польского борта № 1

Самолет Ту-154 потерпел крушение 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". Погибли все находившиеся на борту 96 человек: 88 пассажиров, среди которых было практически все высшее руководство Польши, и восемь членов экипажа. Делегация летела на траурные мероприятия в Катыни.
Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября 2020, 14:25Акценты
О чем говорили Качиньские? Польша мешает расследовать катастрофуРоссия пытается расследовать обстоятельства крушения самолета Леха Качиньского, но встречает сопротивление со стороны Польши. Причем, Варшава не только не помогает, но и обвиняет Москву в провокациях.
Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, шедшего на посадку, несмотря на густой туман.
Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет. Она выдвигает различные версии случившегося, одна из которых — умышленные действия российских диспетчеров.
В Москве неоднократно называли польское повторное расследование политически ангажированным.
Участники традиционного марша в Варшаве, организованного организациями националистов, по случаю Дня независимости Польши - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября 2020, 08:00
Русская угроза нависла над польской мечтой
 
Алексей МиллерТу-154Межгосударственный авиационный комитетЛех КачиньскийПольшаСмоленскВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:22Трамп "пришел в ярость" после блокировки аккаунта в Twitter, сообщило СМИ
07:08Эксперт назвал лучшую альтернативу банковским депозитам
06:31СМИ: при пожаре в индийской больнице погибли по меньшей мере десять детей
06:08В Минобороны рассказали о планах по перевооружению ВКС в 2021 году
06:04Twitter заморозил аккаунт предвыборного штаба Трампа
05:59В результате схода лавины под Норильском пострадали два человека
05:50Штаб Трампа опубликовал изображение логотипа Twitter c серпом и молотом
05:38Звезда "Уральских пельменей" устроился работать на парковку
05:26Следователи завели дело после гибели туристки под лавиной в Норильске
05:08У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,5
05:06Миротворцы помогли 48 тысячам беженцев вернуться в свои дома в Карабахе
04:44"Нас не заставишь замолчать!" Трамп прокомментировал блокировку в Twitter
04:26В США опровергли заявления о новом штамме коронавируса
04:09На месте схода лавины в Норильске обнаружили тело женщины
04:02Американский аналитик дал Байдену совет по поводу России
03:49Пушков спрогнозировал политику США по отношению к России при Байдене
03:41Ким Чен Ын заявил о планах по укреплению отношений с Россией
03:23Врач предрек судьбу коронавируса в России в 2021 году
03:20Раскрыты подробности возможного задержания русскоговорящего у Капитолия
03:19Дополнительные силы МЧС прибыли на место схода лавины под Норильском
Лента новостейМолния