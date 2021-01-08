https://ria.ru/20210108/dispetchery-1592322235.html
В Польше начали рассматривать дело об аресте российских авиадиспетчеров
В Польше начали рассматривать дело об аресте российских авиадиспетчеров
Суд варшавского района Мокотов начал рассматривать запросы Генпрокуратуры Польши о временном аресте троих российских авиадиспетчеров, дежуривших на аэродроме... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T14:11
2021-01-08T14:11
2021-01-08T18:38
алексей миллер
ту-154
межгосударственный авиационный комитет
лех качиньский
польша
смоленск
в мире
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ВАРШАВА, 8 янв — РИА Новости. Суд варшавского района Мокотов начал рассматривать запросы Генпрокуратуры Польши о временном аресте троих российских авиадиспетчеров, дежуривших на аэродроме Смоленска в день крушения самолета президента Леха Качиньского в 2010 году, сообщил корреспондент РИА новости.Заседание проходит в закрытом режиме, прессу в зал не пустили.Дело каждого из россиян будут слушать отдельно.Сейчас суд рассматривает запрос об аресте Павла Плюснина. Ожидается, что позднее в пятницу судьи изучат дело Виктора Рыженко. Как следует из объявления на двери зала заседаний, дело Николая Краснокутского сегодня рассматривать не будут.Ранее польская прокуратура изменила обвинения, предъявляемые российским диспетчерам, с непредумышленного провоцирования катастрофы на умышленные действия, повлекшие гибель большого числа людей. В Варшаве заявляли, что решение суда об аресте диспетчеров позволит объявить их в международный розыск и требовать выдачи россиян польским властям.Крушение польского борта № 1Самолет Ту-154 потерпел крушение 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". Погибли все находившиеся на борту 96 человек: 88 пассажиров, среди которых было практически все высшее руководство Польши, и восемь членов экипажа. Делегация летела на траурные мероприятия в Катыни.Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, шедшего на посадку, несмотря на густой туман.Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет. Она выдвигает различные версии случившегося, одна из которых — умышленные действия российских диспетчеров.В Москве неоднократно называли польское повторное расследование политически ангажированным.
https://ria.ru/20200626/1573484766.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201126/kachinskiy-1586444772.html
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алексей миллер, ту-154, межгосударственный авиационный комитет, лех качиньский, польша, смоленск, в мире
ВАРШАВА, 8 янв — РИА Новости.
Суд варшавского района Мокотов начал рассматривать запросы Генпрокуратуры Польши
о временном аресте троих российских авиадиспетчеров, дежуривших на аэродроме Смоленска
в день крушения самолета президента Леха Качиньского
в 2010 году, сообщил корреспондент РИА новости.
Заседание проходит в закрытом режиме, прессу в зал не пустили.
Дело каждого из россиян будут слушать отдельно.
Сейчас суд рассматривает запрос об аресте Павла Плюснина. Ожидается, что позднее в пятницу судьи изучат дело Виктора Рыженко.
Как следует из объявления на двери зала заседаний, дело Николая Краснокутского сегодня рассматривать не будут.
Ранее польская прокуратура изменила обвинения, предъявляемые российским диспетчерам, с непредумышленного провоцирования катастрофы на умышленные действия, повлекшие гибель большого числа людей.
В Варшаве
заявляли, что решение суда об аресте диспетчеров позволит объявить их в международный розыск и требовать выдачи россиян польским властям.
Крушение польского борта № 1
Самолет Ту-154
потерпел крушение 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". Погибли все находившиеся на борту 96 человек: 88 пассажиров, среди которых было практически все высшее руководство Польши, и восемь членов экипажа. Делегация летела на траурные мероприятия в Катыни.
Межгосударственный авиационный комитет
в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, шедшего на посадку, несмотря на густой туман.
Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет. Она выдвигает различные версии случившегося, одна из которых — умышленные действия российских диспетчеров.
В Москве неоднократно называли польское повторное расследование политически ангажированным.