https://ria.ru/20210528/polsha-1734548034.html

Польская прокуратура обжалует отказ суда арестовать диспетчера из России

Польская прокуратура обжалует отказ суда арестовать диспетчера из России - РИА Новости, 28.05.2021

Польская прокуратура обжалует отказ суда арестовать диспетчера из России

Польская прокуратура обжалует решение суда, отказавшегося арестовывать российского авиадиспетчера по делу о смоленской авиакатастрофе, говорится в сообщении... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T11:15

2021-05-28T11:15

2021-05-28T11:20

россия

ту-154

межгосударственный авиационный комитет

лех качиньский

польша

смоленск

в мире

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ВАРШАВА, 28 мая – РИА Новости. Польская прокуратура обжалует решение суда, отказавшегося арестовывать российского авиадиспетчера по делу о смоленской авиакатастрофе, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.Ранее с заявлением о временном аресте диспетчеров Павла Плюснина, Виктора Рыженко и Николая Краснокутского, дежуривших на аэродроме Смоленска в день катастрофы, в суд обратилась Генеральная прокуратура Польши. В четверг польский суд не стал арестовывать Плюснина за недостаточностью доказательств его вины и отложил рассмотрение дел Рыженко и Краснокутского на неопределенный срок."Следственная группа № 1 генеральной прокуратуры обжалует решение суда района Мокотув, который не согласился на временный арест Павла П. – одного из трех россиян, которые 10 апреля 2010 года контролировали полеты на аэродроме в Смоленске", - говорится в сообщении.Решение суда прокуратура оценивает как "неверное по отношению к стоящей перед правоохранительными органами задаче выяснения следствием всех обстоятельств самой драматической катастрофы в истории свободной Польши".Самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы выдвигает различные версии случившегося, одна из которых – умышленные действия российских диспетчеров.Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет.В МИД РФ неоднократно называли польское повторное расследование политически ангажированным.

https://ria.ru/20210409/katastrofa-1727533101.html

https://ria.ru/20210113/kachinskiy-1592824494.html

россия

польша

смоленск

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россия, ту-154, межгосударственный авиационный комитет, лех качиньский, польша, смоленск, в мире