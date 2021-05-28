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Польская прокуратура обжалует отказ суда арестовать диспетчера из России
Польская прокуратура обжалует отказ суда арестовать диспетчера из России - РИА Новости, 28.05.2021
Польская прокуратура обжалует отказ суда арестовать диспетчера из России
Польская прокуратура обжалует решение суда, отказавшегося арестовывать российского авиадиспетчера по делу о смоленской авиакатастрофе, говорится в сообщении... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T11:15
2021-05-28T11:20
россия
ту-154
межгосударственный авиационный комитет
лех качиньский
польша
смоленск
в мире
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ВАРШАВА, 28 мая – РИА Новости. Польская прокуратура обжалует решение суда, отказавшегося арестовывать российского авиадиспетчера по делу о смоленской авиакатастрофе, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.Ранее с заявлением о временном аресте диспетчеров Павла Плюснина, Виктора Рыженко и Николая Краснокутского, дежуривших на аэродроме Смоленска в день катастрофы, в суд обратилась Генеральная прокуратура Польши. В четверг польский суд не стал арестовывать Плюснина за недостаточностью доказательств его вины и отложил рассмотрение дел Рыженко и Краснокутского на неопределенный срок."Следственная группа № 1 генеральной прокуратуры обжалует решение суда района Мокотув, который не согласился на временный арест Павла П. – одного из трех россиян, которые 10 апреля 2010 года контролировали полеты на аэродроме в Смоленске", - говорится в сообщении.Решение суда прокуратура оценивает как "неверное по отношению к стоящей перед правоохранительными органами задаче выяснения следствием всех обстоятельств самой драматической катастрофы в истории свободной Польши".Самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы выдвигает различные версии случившегося, одна из которых – умышленные действия российских диспетчеров.Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет.В МИД РФ неоднократно называли польское повторное расследование политически ангажированным.
https://ria.ru/20210409/katastrofa-1727533101.html
https://ria.ru/20210113/kachinskiy-1592824494.html
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россия, ту-154, межгосударственный авиационный комитет, лех качиньский, польша, смоленск, в мире

Польская прокуратура обжалует отказ суда арестовать диспетчера из России

11:15 28.05.2021 (обновлено: 11:20 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКостёл Святого Александра в Варшаве
Костёл Святого Александра в Варшаве - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 28 мая – РИА Новости. Польская прокуратура обжалует решение суда, отказавшегося арестовывать российского авиадиспетчера по делу о смоленской авиакатастрофе, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.
Ранее с заявлением о временном аресте диспетчеров Павла Плюснина, Виктора Рыженко и Николая Краснокутского, дежуривших на аэродроме Смоленска в день катастрофы, в суд обратилась Генеральная прокуратура Польши. В четверг польский суд не стал арестовывать Плюснина за недостаточностью доказательств его вины и отложил рассмотрение дел Рыженко и Краснокутского на неопределенный срок.
Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 13:51
Генпрокуратура Польши продлила расследование дела о смоленской катастрофе
"Следственная группа № 1 генеральной прокуратуры обжалует решение суда района Мокотув, который не согласился на временный арест Павла П. – одного из трех россиян, которые 10 апреля 2010 года контролировали полеты на аэродроме в Смоленске", - говорится в сообщении.
Решение суда прокуратура оценивает как "неверное по отношению к стоящей перед правоохранительными органами задаче выяснения следствием всех обстоятельств самой драматической катастрофы в истории свободной Польши".
Самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы выдвигает различные версии случившегося, одна из которых – умышленные действия российских диспетчеров.
Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет.
В МИД РФ неоднократно называли польское повторное расследование политически ангажированным.
Ангар, в котором хранятся обломки самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
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