Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154

Обломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Польская комиссия по повторному расследованию катастрофы Польская комиссия по повторному расследованию катастрофы Ту-154 , в которой погиб президент Лех Качиньский , утверждает, что во время ремонта самолета в России в него якобы заложили тротил.

Об этом говорится в промежуточном отчете комиссии под руководством бывшего министра обороны Антони Мачеревича . Авторы документа снова заявляют, что причиной авиакатастрофы стал взрыв, поскольку "до таких повреждений не могло дойти" только в результате столкновения самолета с землей.

Отмечается, что польская и британская лаборатории заявили об обнаружении на борту следов взрывчатых веществ. Их якобы нашли в пробах, взятых с частей, которые российские техники меняли во время ремонта бортов 101 (самолет Качиньского) и 102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году.

"Надо отметить, что это была часть, которую никто не раскручивал, кроме ремонтников, а следы тротила были найдены внутри нее", — говорится в отчете.

Катастрофа Ту-154

Самолет президента Польши потерпел крушение в апреле 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, никто из них не выжил.

В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет составил отчет, в котором крушение лайнера объяснили решением экипажа не уходить на запасной аэродром. Кроме того, сообщалось о недостатках в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Первая польская комиссия под руководством Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам. Специалисты считают, что президентский самолет опустился ниже дозволенного минимума. Кроме того, он пошел на посадку, несмотря на густой туман.

"Иррациональные утверждения"

Однако действующие польские власти не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и создали новую комиссию. С 2016 года в Варшаве заявляют, что самолет рухнул в результате взрыва. Для поиска следов взрывчатых веществ проводились эксгумации тел погибших, в том числе и президента Леха Качиньского. Некоторые польские эксперты отмечали, что вскрытие не подтверждает версию о взрыве на борту самолета.

Кроме того, в российском МИД позицию Варшавы сочли иррациональной. Версию о взрывном устройстве опроверг и Следственный комитет. Так, официальный представитель ведомства Светлана Петренко говорила, что подобные заявления являются "еще одной неуклюжей попыткой подвергнуть сомнению очевидное".

У российского следствия, подчеркивала Петренко , нет сомнений относительно обстоятельств авиакатастрофы. На фрагментах Ту-154М и останках погибших не обнаружили следов взрывчатых веществ, а к трагедии привели ошибочные действия экипажа.