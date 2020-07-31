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Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154
Польская комиссия по повторному расследованию катастрофы Ту-154, в которой погиб президент Лех Качиньский, утверждает, что во время ремонта самолета в России в... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T22:44
светлана петренко
ту-154
следственный комитет россии (ск рф)
лех качиньский
польша
москва
варшава
в мире
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Да там точно рвануло: Коньяк 5 звездочек очень взрывоопасен. Пары коньяка насытили салон самолёта, а какой то невежда там закурил, вот и всё взорвалось. Ну не могли же они отложить распитие коньяка до прилёта в аэропорт. Поспешили как говориться.
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польша
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варшава
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РИА Новости
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353
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светлана петренко, ту-154, следственный комитет россии (ск рф), лех качиньский, польша, москва, варшава, в мире

Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154

18:19 31.07.2020 (обновлено: 22:44 31.07.2020)
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© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкОбломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу
Обломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Польская комиссия по повторному расследованию катастрофы Ту-154, в которой погиб президент Лех Качиньский, утверждает, что во время ремонта самолета в России в него якобы заложили тротил.
Об этом говорится в промежуточном отчете комиссии под руководством бывшего министра обороны Антони Мачеревича. Авторы документа снова заявляют, что причиной авиакатастрофы стал взрыв, поскольку "до таких повреждений не могло дойти" только в результате столкновения самолета с землей.
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Отмечается, что польская и британская лаборатории заявили об обнаружении на борту следов взрывчатых веществ. Их якобы нашли в пробах, взятых с частей, которые российские техники меняли во время ремонта бортов 101 (самолет Качиньского) и 102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году.
"Надо отметить, что это была часть, которую никто не раскручивал, кроме ремонтников, а следы тротила были найдены внутри нее", — говорится в отчете.

Катастрофа Ту-154

Самолет президента Польши потерпел крушение в апреле 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, никто из них не выжил.
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В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет составил отчет, в котором крушение лайнера объяснили решением экипажа не уходить на запасной аэродром. Кроме того, сообщалось о недостатках в обеспечении полета и подготовке экипажа.
Первая польская комиссия под руководством Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам. Специалисты считают, что президентский самолет опустился ниже дозволенного минимума. Кроме того, он пошел на посадку, несмотря на густой туман.

"Иррациональные утверждения"

Однако действующие польские власти не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и создали новую комиссию. С 2016 года в Варшаве заявляют, что самолет рухнул в результате взрыва. Для поиска следов взрывчатых веществ проводились эксгумации тел погибших, в том числе и президента Леха Качиньского. Некоторые польские эксперты отмечали, что вскрытие не подтверждает версию о взрыве на борту самолета.
Кроме того, в российском МИД позицию Варшавы сочли иррациональной. Версию о взрывном устройстве опроверг и Следственный комитет. Так, официальный представитель ведомства Светлана Петренко говорила, что подобные заявления являются "еще одной неуклюжей попыткой подвергнуть сомнению очевидное".
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У российского следствия, подчеркивала Петренко, нет сомнений относительно обстоятельств авиакатастрофы. На фрагментах Ту-154М и останках погибших не обнаружили следов взрывчатых веществ, а к трагедии привели ошибочные действия экипажа.
Более того, российские следователи неоднократно оказывали содействие представителям Польши в проведении совместных осмотров обломков частей самолета, в частности агрегатов, подузлов и конструктивных элементов Ту-154, хранящихся в Смоленске. Всего Следственным комитетом исполнено свыше 40 запросов польской стороны, отмечала Петренко. В Москве подчеркивали, что СК открыт к всестороннему взаимодействию с польской стороной по расследованию обстоятельств катастрофы.
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Светлана ПетренкоТу-154Следственный комитет России (СК РФ)Лех КачиньскийПольшаМоскваВаршаваВ мире
Популярные комментарии
Да там точно рвануло: Коньяк 5 звездочек очень взрывоопасен. Пары коньяка насытили салон самолёта, а какой то невежда там закурил, вот и всё взорвалось. Ну не могли же они отложить распитие коньяка до прилёта в аэропорт. Поспешили как говориться.
31 июля, 22:36
Viktor Bilkin
930102
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