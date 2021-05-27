https://ria.ru/20210527/dispetchery-1734494523.html

Суд отказался арестовывать российского диспетчера по делу о крушении самолета Качиньского

Суд отказался арестовывать российского диспетчера по делу о крушении самолета Качиньского - РИА Новости, 28.05.2021

Суд отказался арестовывать российского диспетчера по делу о крушении самолета Качиньского

Польский суд не стал арестовывать одного из российских авиадиспетчеров по делу о смоленской авиакатастрофе и отложил рассмотрение дел двух других диспетчеров на РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-27T19:59

2021-05-27T19:59

2021-05-28T01:25

россия

ту-154

межгосударственный авиационный комитет

польша

варшава

в мире

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ВАРШАВА, 27 мая – РИА Новости. Польский суд не стал арестовывать одного из российских авиадиспетчеров по делу о смоленской авиакатастрофе и отложил рассмотрение дел двух других диспетчеров на неопределенный срок, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного суда Варшавы.С заявлением о временном аресте диспетчеров Павла Плюснина, Виктора Рыженко и Николая Краснокутского, дежуривших на аэродроме Смоленска в день катастрофы, в суд обратилась Генеральная прокуратура Польши."По делу Виктора Р. суд отложил заседание на неопределенный срок", - сообщили в суде. Поводом для отсрочки заседания стало "неисполнение российской стороной заявки на юридическую помощь в отношении подозреваемого Виктора Р".По делу в отношении Николая Краснокутского суд также отложил заседание бессрочно по той же причине.По делу в отношении Павла Плюснина суд решил "ходатайство прокурора не удовлетворять".Причиной стало то, что "доказательный материал, ранее собранный в деле, не является достаточным для принятия с высокой степенью вероятности совершения подозреваемым Павлом П. вменяемого ему преступления".Кроме того, суд, принимая решение в отношении Плюснина, не пришел к выводу, что тот "каким-либо образом до сих пор препятствовал или будет препятствовать в будущем ходу данного расследования". Кроме того, суд указал, что орган предварительного расследования "знает адрес проживания подозреваемого, а действия российской стороны явно затрудняют проведение расследования".Самолет Ту-154 Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы выдвигает различные версии случившегося, одна из которых – умышленные действия российских диспетчеров.Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет.В МИД РФ неоднократно называли польское повторное расследование политически ангажированным.

https://ria.ru/20210527/sud-1734417501.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210410/protest-1727674521.html

https://ria.ru/20201127/polsha-1586602549.html

https://ria.ru/20210409/katastrofa-1727533101.html

россия

польша

варшава

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россия, ту-154, межгосударственный авиационный комитет, польша, варшава, в мире