08:37 21.07.2021 (обновлено: 13:55 21.07.2021)
Захарова ответила на слова Польши о невыполнении обязательств по Ту-154
Представитель МИД России Захарова: позиция Польши по крушению Ту-154 Качиньского несостоятельна
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСпасательные службы на месте крушения польского правительственного самолета Ту-154 под Смоленском
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Заявления Польши о "бессрочном удержании" Россией обломков самолета, разбившегося под Смоленском в 2010 году, не имеют оснований, написала в Telegram официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, Варшаву не раз ставили в известность о правилах процедуры возвращения вещественных доказательств. Так, согласно международной практике расследования авиакатастроф, доказательства, в том числе обломки воздушного судна, передают только после завершения следственных действий — а они еще продолжаются.
"В этой связи попытки польской стороны апеллировать к международному праву, добиваясь возвращения обломков президентского Ту-154 в Польшу, абсолютно беспочвенны", — добавила дипломат.
Кроме того, отметила она, Россия не получила от Польши копию стенограммы и фонограммы записи телефонного разговора Качиньского с братом непосредственно перед авиакатастрофой.
"Это к вопросу о том, кто "не выполняет свои обязанности и не отвечает на призывы международного сообщества", — заключила Захарова.
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Самолет Ту-154 потерпел крушение 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Делегация во главе с президентом Лехом Качиньским летела на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.
В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет обнародовал окончательный отчет, согласно которому непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
Первая польская комиссия во главе с Ежи Миллером пришла к аналогичным выводам: причиной катастрофы она назвала снижение ниже дозволенного минимума самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с этими отчетами и создали еще одну комиссию, которая уже несколько лет не может завершить работу. Она выдвигала различные версии, одна из которых — умышленные действия российских диспетчеров. В российском МИД это расследование не раз называли политически ангажированным.
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