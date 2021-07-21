https://ria.ru/20210721/aviakatastrofa-1742147450.html

Захарова ответила на слова Польши о невыполнении обязательств по Ту-154

Захарова ответила на слова Польши о невыполнении обязательств по Ту-154 - РИА Новости, 21.07.2021

Захарова ответила на слова Польши о невыполнении обязательств по Ту-154

Заявления Польши о "бессрочном удержании" Россией обломков самолета, разбившегося под Смоленском в 2010 году, не имеют оснований, написала в Telegram... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T08:37

2021-07-21T08:37

2021-07-21T13:55

россия

мария захарова

ту-154

межгосударственный авиационный комитет

лех качиньский

польша

реакция польши на доклад мак о катастрофе ту-154 под смоленском

катастрофа польского самолета под смоленском

расследование причин авиакатастрофы польского ту-154 под смоленском

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Заявления Польши о "бессрочном удержании" Россией обломков самолета, разбившегося под Смоленском в 2010 году, не имеют оснований, написала в Telegram официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, Варшаву не раз ставили в известность о правилах процедуры возвращения вещественных доказательств. Так, согласно международной практике расследования авиакатастроф, доказательства, в том числе обломки воздушного судна, передают только после завершения следственных действий — а они еще продолжаются."В этой связи попытки польской стороны апеллировать к международному праву, добиваясь возвращения обломков президентского Ту-154 в Польшу, абсолютно беспочвенны", — добавила дипломат.Кроме того, отметила она, Россия не получила от Польши копию стенограммы и фонограммы записи телефонного разговора Качиньского с братом непосредственно перед авиакатастрофой."Это к вопросу о том, кто "не выполняет свои обязанности и не отвечает на призывы международного сообщества", — заключила Захарова.Самолет Ту-154 потерпел крушение 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Делегация во главе с президентом Лехом Качиньским летела на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет обнародовал окончательный отчет, согласно которому непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.Первая польская комиссия во главе с Ежи Миллером пришла к аналогичным выводам: причиной катастрофы она назвала снижение ниже дозволенного минимума самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с этими отчетами и создали еще одну комиссию, которая уже несколько лет не может завершить работу. Она выдвигала различные версии, одна из которых — умышленные действия российских диспетчеров. В российском МИД это расследование не раз называли политически ангажированным.

https://ria.ru/20201125/kachinskiy-1586310358.html

https://ria.ru/20200410/1569740325.html

россия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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