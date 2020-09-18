Пушков резко ответил на обвинения Польши в адрес российских диспетчеров
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Желание Варшавы арестовать российских диспетчеров и возложить на них вину за крушение самолета польского президента Леха Качиньского противоречит ранее озвученной версии польской стороны, заявил сенатор Алексей Пушков.
Накануне пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году. Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям.
Сенатор отметил, что обвинения Польши в адрес диспетчеров из России опровергают версию теракта на борту самолета, которую продвигает экс-министр обороны Антони Мачеревич и ряд других польских политиков.
"Диспетчеры по определению не могут иметь никакого отношения к теракту. То есть, если Варшава обвиняет диспетчеров, значит, что версия взрыва окончательно признана ложной и отвергнута самой Варшавой", — написал Пушков в телеграме.
По его мнению, нынешнее правительство не хочет признавать очевидную вину польских пилотов.
"Российских диспетчеров обвинять нет оснований. И это было ранее признано самой Варшавой. И кто виноват в трагедии — известно польской верхушке, но публично сказать об этом сейчас никто в Польше не решается. Все остальное — от лукавого", — заключил сенатор.
Самолет Ту-154 Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы выдвигает различные версии случившегося, одна из которых – умышленные действия российских диспетчеров.
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Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет.
В МИД неоднократно называли польское повторное расследование политически ангажированным.