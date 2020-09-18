Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200918/polsha-1577419220.html
Пушков резко ответил на обвинения Польши в адрес российских диспетчеров
Желание Варшавы арестовать российских диспетчеров и возложить на них вину за крушение самолета польского президента Леха Качиньского противоречит ранее... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T04:18
2020-09-18T04:18
россия
антони мачеревич
ту-154
межгосударственный авиационный комитет
алексей пушков
лех качиньский
польша
смоленск
варшава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Пушков резко ответил на обвинения Польши в адрес россиян
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_0:152:3102:1897_1400x0_80_0_0_8f5721a8aec0719e573f906dcf490058.jpg
<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Желание <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшавы</a> арестовать российских диспетчеров и возложить на них вину за крушение самолета польского президента <a href="http://ria.ru/person_Lekh_Kachinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Леха Качиньского</a> противоречит ранее озвученной версии польской стороны, заявил сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a>.Накануне пресс-секретарь генеральной прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиадиспетчеров, работавших на аэродроме <a href="http://ria.ru/location_Smolensk/" target="_blank" data-auto="true">Смоленска</a> во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году. Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям.Сенатор отметил, что обвинения Польши в адрес диспетчеров из России опровергают версию теракта на борту самолета, которую продвигает экс-министр обороны <a href="http://ria.ru/person_Antoni_Macherevich/" target="_blank" data-auto="true">Антони Мачеревич</a> и ряд других польских политиков.По его мнению, нынешнее правительство не хочет признавать очевидную вину польских пилотов.Самолет <a href="http://ria.ru/product_Tu_154/" target="_blank" data-auto="true">Ту-154</a> Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы выдвигает различные версии случившегося, одна из которых – умышленные действия российских диспетчеров.<a href="http://ria.ru/organization_Mezhgosudarstvennyjj_aviacionnyjj_komitet/" target="_blank" data-auto="true">Межгосударственный авиационный комитет</a> в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Miller/" target="_blank" data-auto="true">Миллера</a> и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет.В МИД неоднократно называли польское повторное расследование политически ангажированным.
https://ria.ru/20200917/dispetcher-1577410567.html
https://ria.ru/20200917/aviakatastrofa-1577375091.html
7
россия
польша
смоленск
варшава
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_186:0:2917:2048_1400x0_80_0_0_a680ab07db49bae51b12a942b1f75356.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, антони мачеревич, ту-154, межгосударственный авиационный комитет, алексей пушков, лех качиньский, польша, смоленск, варшава, в мире

Пушков резко ответил на обвинения Польши в адрес российских диспетчеров

04:18 18.09.2020
14620
© РИА Новости / Илья ПиталевАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Желание Варшавы арестовать российских диспетчеров и возложить на них вину за крушение самолета польского президента Леха Качиньского противоречит ранее озвученной версии польской стороны, заявил сенатор Алексей Пушков.
Накануне пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году. Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям.
Сенатор отметил, что обвинения Польши в адрес диспетчеров из России опровергают версию теракта на борту самолета, которую продвигает экс-министр обороны Антони Мачеревич и ряд других польских политиков.

"Диспетчеры по определению не могут иметь никакого отношения к теракту. То есть, если Варшава обвиняет диспетчеров, значит, что версия взрыва окончательно признана ложной и отвергнута самой Варшавой", — написал Пушков в телеграме.

По его мнению, нынешнее правительство не хочет признавать очевидную вину польских пилотов.

"Российских диспетчеров обвинять нет оснований. И это было ранее признано самой Варшавой. И кто виноват в трагедии — известно польской верхушке, но публично сказать об этом сейчас никто в Польше не решается. Все остальное — от лукавого", — заключил сенатор.

Самолет Ту-154 Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы выдвигает различные версии случившегося, одна из которых – умышленные действия российских диспетчеров.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 19:51
Захарова ответила на обвинения Польши в адрес российских диспетчеров
Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет.
В МИД неоднократно называли польское повторное расследование политически ангажированным.
Обломки польского правительственного самолета Ту-154 в Смоленске - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 11:47
Польша назвала имена смоленских авиадиспетчеров, которых хочет арестовать
254110038
Обсудить7
РоссияАнтони МачеревичТу-154Межгосударственный авиационный комитетАлексей ПушковЛех КачиньскийПольшаСмоленскВаршаваВ мире
Рекомендуем
Города мира. Рига
Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Академик РАН рассказал, чего точно не будет во второй волне коронавируса
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Европарламенте заявили о "подоплеке" "Северного потока — 2"
Женщина и мужчина
Названы девять научно доказанных плюсов секса
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Посольство России потребовало от США разъяснений по поводу репортажа NBC
Подготовка ко сну
Россиян призвали перейти на осенний режим сна
Алексей Навальный
Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
Денежный перевод
Эксперт рассказал, как быть, если вы отправили деньги не на ту карту
Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф
Ивлееву укусила муха цеце
Правительство России показало видео аварийного состояния Белого дома
РБК: на реконструкцию Дома правительства выделят более 5 млрд рублей
Лукашенко заявил о закрытии границ с Литвой, Польшей и Украиной
Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Детеныш гималайского медведя в вольере Приморского сафари-парка
В Приморском лесу медвежонок увязался за семьей и оказался под защитой
Женщина с ребенком в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
Раскрыта смертельная опасность лекарства от COVID-19
Цветы у памятного камня, установленного на месте крушения польского самолета Ту-154 10 апреля 2010 года
Поляки высмеяли требования Варшавы выдать российских диспетчеров
Участницы несанкционированного женского марша Подруга за подругу на площади Свободы в Минске
Поляки готовят "план Маршалла" для Белоруссии. Украина подтвердит
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля
03:13Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине
03:06Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя
03:05Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
23:17Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту
Лента новостейМолния