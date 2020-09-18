https://ria.ru/20200918/polsha-1577419220.html

Пушков резко ответил на обвинения Польши в адрес российских диспетчеров

Желание Варшавы арестовать российских диспетчеров и возложить на них вину за крушение самолета польского президента Леха Качиньского противоречит ранее... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T04:18

2020-09-18T04:18

2020-09-18T04:18

россия

антони мачеревич

ту-154

межгосударственный авиационный комитет

алексей пушков

лех качиньский

польша

смоленск

варшава

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Пушков резко ответил на обвинения Польши в адрес россиян

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Желание <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшавы</a> арестовать российских диспетчеров и возложить на них вину за крушение самолета польского президента <a href="http://ria.ru/person_Lekh_Kachinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Леха Качиньского</a> противоречит ранее озвученной версии польской стороны, заявил сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a>.Накануне пресс-секретарь генеральной прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиадиспетчеров, работавших на аэродроме <a href="http://ria.ru/location_Smolensk/" target="_blank" data-auto="true">Смоленска</a> во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году. Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям.Сенатор отметил, что обвинения Польши в адрес диспетчеров из России опровергают версию теракта на борту самолета, которую продвигает экс-министр обороны <a href="http://ria.ru/person_Antoni_Macherevich/" target="_blank" data-auto="true">Антони Мачеревич</a> и ряд других польских политиков.По его мнению, нынешнее правительство не хочет признавать очевидную вину польских пилотов.Самолет <a href="http://ria.ru/product_Tu_154/" target="_blank" data-auto="true">Ту-154</a> Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы выдвигает различные версии случившегося, одна из которых – умышленные действия российских диспетчеров.<a href="http://ria.ru/organization_Mezhgosudarstvennyjj_aviacionnyjj_komitet/" target="_blank" data-auto="true">Межгосударственный авиационный комитет</a> в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Miller/" target="_blank" data-auto="true">Миллера</a> и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет.В МИД неоднократно называли польское повторное расследование политически ангажированным.

https://ria.ru/20200917/dispetcher-1577410567.html

https://ria.ru/20200917/aviakatastrofa-1577375091.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, антони мачеревич, ту-154, межгосударственный авиационный комитет, алексей пушков, лех качиньский, польша, смоленск, варшава, в мире