https://ria.ru/20240126/katastrofa-1923660757.html

Польша вернула официальный статус первому отчету по катастрофе Ту-154

Польша вернула официальный статус первому отчету по катастрофе Ту-154 - РИА Новости, 26.01.2024

Польша вернула официальный статус первому отчету по катастрофе Ту-154

Власти Польши вернули статус единственного достоверного отчета о причинах авиакатастрофы под Смоленском докладу, который был подготовлен Государственной... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T14:33

2024-01-26T14:33

2024-01-26T14:33

в мире

польша

смоленск

россия

ярослав качиньский

ту-154

катастрофа польского самолета под смоленском

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ВАРШАВА, 26 янв - РИА Новости. Власти Польши вернули статус единственного достоверного отчета о причинах авиакатастрофы под Смоленском докладу, который был подготовлен Государственной комиссией по расследованию авиапроисшествий под руководством Ежи Миллера и согласно которому причиной трагедии стали действия польского экипажа, сообщило минобороны. Польский "борт № 1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели. "В соответствии с текущим правовым положением, единственным официальным документом, отражающим ход и фактические причины смоленской катастрофы, является итоговый отчет от июля 2011 года", - сказано в заявлении на официальной странице ведомства. Как указали в минобороны, в отчете указываются обстоятельства и причины катастрофы самолета Ту-154М и даются соответствующие рекомендации по предотвращению подобных происшествий. "Отчет представляет собой законченный документ, разработанный в Польше национальными специалистами в области авиационного права, безопасности полетов, конструкторами, инженерами и действующими летчиками, и обоснования оценки хода расследования обстоятельств катастрофы 10 апреля 2010 года", - указали в ведомстве. Отчет, обычно называемый "отчетом Миллера", был официально отменен в 2018 году решением команды находившегося у власти Ярослава Качиньского. Сейчас же он вновь опубликован на сайте минобороны. Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы, организованную после прихода к власти в 2015 году партии Ярослава Качиньского "Право и справедливость". Во время своей работы, которая так и не была закончена, комиссия предоставила несколько докладов, основанных на экспертизах исследователей из различных стран. Выводы каждый раз делались разные - от вины российских авиадиспетчеров до взрыва бомбы на борту самолета. Польские власти откажутся от версий о вине России в катастрофе правительственного Ту-154, заявлял глава МВД Польши Марчин Кервиньский. Через год после трагедии под Смоленском Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами — недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера тогда пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. При Ярославе Качиньском власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла завершить работу.

https://ria.ru/20240123/polsha-1922938562.html

https://ria.ru/20231215/aviakatastrofa-1916120418.html

https://ria.ru/20231215/mo-1916070541.html

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в мире, польша, смоленск, россия, ярослав качиньский, ту-154, катастрофа польского самолета под смоленском