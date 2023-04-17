https://ria.ru/20230417/zayavlenie-1865920439.html
Польская комиссия по смоленской катастрофе требует расследования покушения
Польская комиссия по смоленской катастрофе требует расследования покушения - РИА Новости, 17.04.2023
Польская комиссия по смоленской катастрофе требует расследования покушения
Польская комиссия, повторно расследующая обстоятельства смоленской авиакатастрофы, подала заявление в прокуратуру о подозрении в покушении на президента страны... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T20:21
2023-04-17T20:21
2023-04-17T20:39
в мире
польша
варшава
антони мачеревич
лех качиньский
межгосударственный авиационный комитет
ту-154
авиакатастрофа ту-154 в смоленске (2010)
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ВАРШАВА, 17 апр — РИА Новости. Польская комиссия, повторно расследующая обстоятельства смоленской авиакатастрофы, подала заявление в прокуратуру о подозрении в покушении на президента страны Леха Качиньского и других пассажиров самолета.Пакет документов содержит более полутора тысяч страниц, большая часть из которых неизвестна общественности, утверждает он."Почти 800 страниц детального анализа, демонстрирующего, насколько сильно российские службы вмешивались в польские дела, как ставили в зависимость от себя и СМИ, и отдельных политиков", — заявил глава комиссии.Главные доказательства теории о покушении — наличие взрывчатых веществ на обломках самолета и реконструкция разрушения лайнера, уточнил Мачеревич. Эти доводы подкомиссия озвучивала неоднократно, но польская прокуратура до сих пор не подтвердила ее тезисы, не раз заявляя, что никаких доказательств каких-либо спланированных взрывов на борту нет.Польский "борт № 1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский вместе с женой, известные политики и военные деятели.Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами — недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может завершить работу.
https://ria.ru/20220331/kachinskiy-1781022131.html
https://ria.ru/20230410/aviakatastrofa-1864259805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, варшава, антони мачеревич, лех качиньский, межгосударственный авиационный комитет, ту-154, авиакатастрофа ту-154 в смоленске (2010)
В мире, Польша, Варшава, Антони Мачеревич, Лех Качиньский, Межгосударственный авиационный комитет, Ту-154, Авиакатастрофа Ту-154 в Смоленске (2010)
Польская комиссия по смоленской катастрофе требует расследования покушения
Польская комиссия по смоленской авиакатастрофе подала в прокуратуру заявление о покушении
ВАРШАВА, 17 апр — РИА Новости. Польская комиссия, повторно расследующая обстоятельства смоленской авиакатастрофы, подала заявление в прокуратуру о подозрении в покушении на президента страны Леха Качиньского и других пассажиров самолета.
«
"Не может продолжаться ситуация, когда у нас есть доказательства о покушении и нет расследования по этому ужасающему факту", — пояснил глава комиссии Антони Мачеревич.
Пакет документов содержит более полутора тысяч страниц, большая часть из которых неизвестна общественности, утверждает он.
"Почти 800 страниц детального анализа, демонстрирующего, насколько сильно российские службы вмешивались в польские дела, как ставили в зависимость от себя и СМИ, и отдельных политиков", — заявил глава комиссии.
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Главные доказательства теории о покушении — наличие взрывчатых веществ на обломках самолета и реконструкция разрушения лайнера, уточнил Мачеревич. Эти доводы подкомиссия озвучивала неоднократно, но польская прокуратура до сих пор не подтвердила ее тезисы, не раз заявляя, что никаких доказательств каких-либо спланированных взрывов на борту нет.
Польский "борт № 1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский
вместе с женой, известные политики и военные деятели.
Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК
) объявил по итогам расследования, что причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами — недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши
не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может завершить работу.
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