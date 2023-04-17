https://ria.ru/20230417/zayavlenie-1865920439.html

Польская комиссия по смоленской катастрофе требует расследования покушения

Польская комиссия по смоленской катастрофе требует расследования покушения - РИА Новости, 17.04.2023

Польская комиссия по смоленской катастрофе требует расследования покушения

Польская комиссия, повторно расследующая обстоятельства смоленской авиакатастрофы, подала заявление в прокуратуру о подозрении в покушении на президента страны... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T20:21

2023-04-17T20:21

2023-04-17T20:39

в мире

польша

варшава

антони мачеревич

лех качиньский

межгосударственный авиационный комитет

ту-154

авиакатастрофа ту-154 в смоленске (2010)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149595/03/1495950356_0:70:2589:1526_1920x0_80_0_0_85064125164314b86068ba19d5c2a117.jpg

ВАРШАВА, 17 апр — РИА Новости. Польская комиссия, повторно расследующая обстоятельства смоленской авиакатастрофы, подала заявление в прокуратуру о подозрении в покушении на президента страны Леха Качиньского и других пассажиров самолета.Пакет документов содержит более полутора тысяч страниц, большая часть из которых неизвестна общественности, утверждает он."Почти 800 страниц детального анализа, демонстрирующего, насколько сильно российские службы вмешивались в польские дела, как ставили в зависимость от себя и СМИ, и отдельных политиков", — заявил глава комиссии.Главные доказательства теории о покушении — наличие взрывчатых веществ на обломках самолета и реконструкция разрушения лайнера, уточнил Мачеревич. Эти доводы подкомиссия озвучивала неоднократно, но польская прокуратура до сих пор не подтвердила ее тезисы, не раз заявляя, что никаких доказательств каких-либо спланированных взрывов на борту нет.Польский "борт № 1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский вместе с женой, известные политики и военные деятели.Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами — недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может завершить работу.

https://ria.ru/20220331/kachinskiy-1781022131.html

https://ria.ru/20230410/aviakatastrofa-1864259805.html

польша

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, варшава, антони мачеревич, лех качиньский, межгосударственный авиационный комитет, ту-154, авиакатастрофа ту-154 в смоленске (2010)