https://ria.ru/20220519/polsha-1789385723.html

В Польше заочно арестовали россиянина по делу о смоленской авиакатастрофе

В Польше заочно арестовали россиянина по делу о смоленской авиакатастрофе - РИА Новости, 19.05.2022

В Польше заочно арестовали россиянина по делу о смоленской авиакатастрофе

В Польше заочно арестовали российского авиадиспетчера Виктора Рыженко по делу о смоленской авиакатастрофе в 2010 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T09:42

2022-05-19T09:42

2022-05-19T18:02

в мире

польша

расследование причин авиакатастрофы польского ту-154 под смоленском

смоленск

россия

межгосударственный авиационный комитет

ту-154

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ВАРШАВА, 19 мая — РИА Новости. В Польше заочно арестовали российского авиадиспетчера Виктора Рыженко по делу о смоленской авиакатастрофе в 2010 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного суда Варшавы.В то же время суд не поддержал просьбу Генеральной прокуратуры Польши об аресте второго авиадиспетчера — Николая Краснокутского, также дежурившего на аэродроме Смоленска в день происшествия.Отмечается, что оба постановления еще не вступили в силу и могут быть обжалованы.В мае прошлого года суд начал рассматривать дела диспетчеров в рамках дела об авиакатастрофе под Смоленском. Тогда же он отложил на неопределенный срок заседания по делам Рыженко и Краснокутского, а по делу третьего авиадиспетчера, Павла Плюснина, суд оставил ходатайство прокурора без удовлетворения.Самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.Польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы выдвинула различные версии случившегося, одна из которых — умышленные действия российских диспетчеров.Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение пилотов не уходить на запасной аэродром, а системными — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и создали вторую комиссию, которая уже несколько лет не может завершить работу и представить официальный отчет.В МИД России неоднократно называли польское повторное расследование политически ангажированным.

https://ria.ru/20220331/kachinskiy-1781022131.html

https://ria.ru/20210720/polsha-1742107996.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, польша, расследование причин авиакатастрофы польского ту-154 под смоленском, смоленск, россия, межгосударственный авиационный комитет, ту-154