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Суд Польши начал рассмотрение дел о заочном аресте российских диспетчеров
Суд Польши начал рассмотрение дел о заочном аресте российских диспетчеров - РИА Новости, 27.05.2021
Суд Польши начал рассмотрение дел о заочном аресте российских диспетчеров
Польский суд приступил к рассмотрению дел о заочном аресте российских авиадиспетчеров по делу о крушении самолета президента Польши Леха Качиньского под... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T14:08
2021-05-27T14:15
россия
лех качиньский
польша
в мире
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ВАРШАВА, 27 мая – РИА Новости. Польский суд приступил к рассмотрению дел о заочном аресте российских авиадиспетчеров по делу о крушении самолета президента Польши Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году, передает корреспондент РИА Новости.Москва ранее неоднократно называла польское расследование катастрофы политически ангажированным.С заявлением о временном аресте диспетчеров Павла Плюснина, Виктора Рыженко и Николая Краснокутского, дежуривших на аэродроме Смоленска в день катастрофы, в суд обратилась Генеральная прокуратура Польши. Заявления прокуратуры будут рассматриваться отдельно по каждому из диспетчеров. Изначально суд назначил их рассмотрение на 8 января текущего года, но позже перенес на 27 мая.Польские власти ранее заявляли, что решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям.Обвинения, которые были предъявлены диспетчерам, касаются умышленного провоцирования авиакатастрофы, повлекшей гибель большого числа людей. Ранее прокуратура вынесла постановление об изменении обвинений, предъявляемых российским диспетчерам, с непредумышленного провоцирования катастрофы на умышленные действия.Самолет Ту-154 Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы выдвигает различные версии случившегося, одна из которых – умышленные действия российских диспетчеров.Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет.
https://ria.ru/20210113/kachinskiy-1592824494.html
https://ria.ru/20200731/1575216906.html
https://ria.ru/20210527/nenormalnost-1734400257.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Кадры из Польского суда перед заседанием по смоленскому делу
Суд в Польше начал рассматривать дело о заочном аресте российских авиадиспетчеров, которые дежурили на аэродроме Смоленска в день крушения самолета польского президента Леха Качиньского в 2010 году.
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353
60
россия, лех качиньский, польша, в мире

Суд Польши начал рассмотрение дел о заочном аресте российских диспетчеров

14:08 27.05.2021 (обновлено: 14:15 27.05.2021)
 
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ВАРШАВА, 27 мая – РИА Новости. Польский суд приступил к рассмотрению дел о заочном аресте российских авиадиспетчеров по делу о крушении самолета президента Польши Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году, передает корреспондент РИА Новости.
Москва ранее неоднократно называла польское расследование катастрофы политически ангажированным.
С заявлением о временном аресте диспетчеров Павла Плюснина, Виктора Рыженко и Николая Краснокутского, дежуривших на аэродроме Смоленска в день катастрофы, в суд обратилась Генеральная прокуратура Польши. Заявления прокуратуры будут рассматриваться отдельно по каждому из диспетчеров. Изначально суд назначил их рассмотрение на 8 января текущего года, но позже перенес на 27 мая.
Польские власти ранее заявляли, что решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям.
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Обвинения, которые были предъявлены диспетчерам, касаются умышленного провоцирования авиакатастрофы, повлекшей гибель большого числа людей. Ранее прокуратура вынесла постановление об изменении обвинений, предъявляемых российским диспетчерам, с непредумышленного провоцирования катастрофы на умышленные действия.
Самолет Ту-154 Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы выдвигает различные версии случившегося, одна из которых – умышленные действия российских диспетчеров.
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Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет.
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