https://ria.ru/20200917/kachinskiy-1577363606.html

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши подала в окружной суд Варшавы ходатайство о временном аресте авиадиспетчеров, работавших на аэродроме... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T04:44

2020-09-17T04:44

2020-09-17T07:11

скр

леонид слуцкий

владимир соловьев (телеведущий)

ту-154

госдума рф

нато

лех качиньский

москва

сша

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Следственная группа Национальной прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> подала в окружной суд <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшавы</a> ходатайство о временном аресте авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения самолета с польским президентом <a href="http://ria.ru/person_Lekh_Kachinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Лехом Качиньским</a> в 2010 году. Соответствующую информацию распространила пресс-секретарь ведомства Эва Бялик.Ходатайство является первым шагом к выдаче международного ордера на арест. Если суд выдаст соответствующее постановление, правоохранители могут предпринять шаги с целью задержания диспетчеров."Обвинения, которые были предъявлены диспетчерам, касаются умышленного провоцирования авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей", — заявила Бялик.Бесконечный фантазийный процессРанее правительственная комиссия Польши представила промежуточный отчет, согласно которому на борту <a href="http://ria.ru/product_Tu_154/" target="_blank" data-auto="true">Ту-154</a> якобы произошли два взрыва. При этом в Варшаве считают, что взрывчатые вещества в самолет заложили во время ремонта в России. <a href="http://ria.ru/organization_SKR/" target="_blank" data-auto="true">СКР</a> опроверг эту информацию.Официальный представитель МИД России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> заявила, что выводы польской комиссии по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского переплелись с вымыслом, превратившись в бесконечный фантазийный процесс, стали "Йокнапатофой (вымышленный округ на юге <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, где происходят события из произведений писателя Уильяма Фолкнера. — Прим. ред.) современной Польши".Также дипломат порекомендовала польской комиссии прочитать или прослушать расшифровку переговоров пилотов польского "борта номер 1".Торговля русофобиейОбвинения в адрес России по катастрофе Ту-154 президента Польши Леха Качиньского - торговля русофобией в попытке заработать очки в ЕС и <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a>, заявил глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a>."Россия считала и считает трагедией авиакатастрофу, в которой погиб Качиньский. Мы многократно выражали свои соболезнования, предоставляли все необходимые материалы для расследования, всячески способствовали установлению истины. Однако в Польше решили разворошить старые могилы спустя 10 лет, снова встав на гребень волны антироссийской истерии. Это недостойно, это кощунственно", - сказал парламентарий.Это войнаТелеведущий и журналист <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Solovev_3/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Соловьев</a>, комментируя обвинения по катастрофе Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, отметил, что Россия не имеет отношения к этому трагическому вопросу.<a href="http://ria.ru/person_Vadim_Solovev_2/" target="_blank" data-auto="true">Соловьев</a> подчеркнул, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> физически не смогла бы подложить бомбу, поскольку самолет вылетел из Варшавы и не приземлялся в российских аэропортах."Если предположить, что Россия взорвала, то есть умышленно совершила покушение и ликвидировала руководителя страны <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> — это война", — пояснил журналист.Катастрофа самолета КачиньскогоСамолет Ту-154 с польским лидером Лехом Качиньским на борту разбился при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек.Следственный комитет России установил, что трагедия произошла из-за совокупности факторов, среди которых ошибка экипажа и трудные метеоусловия. Так, на высоте 11 метров самолет столкнулся с деревом, после чего у него оторвалась часть крыла и лайнер закружило. Через несколько секунд он упал на землю в перевернутом положении.Комиссия по расследованию авиакатастроф Польши признала, что экипаж допустил ошибку, но при этом отметил недостаточное аэронавигационное обеспечение полета со стороны диспетчеров и малую техническую обеспеченность аэропорта. В 2018 году это решение аннулировали и начали повторное расследование.

https://ria.ru/20200410/1569740325.html

https://ria.ru/20200410/1569838187.html

https://ria.ru/20200403/1569521726.html

https://ria.ru/20180221/1515039365.html

https://ria.ru/20200731/1575216906.html

vpimen Полная деградация серого вещества... Лишь бы дядя СЭМ был доволен! 281

Valeriy Pshev А может это его брат-близнец подстроил всё чтоб стать первым лицом в польше! Поляки такую версию не рассматривают!? Если надо версии я ещё подскажу. И вообще плохим танцора всегда яйца мешают! 242

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москва

сша

варшава

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скр, леонид слуцкий, владимир соловьев (телеведущий), ту-154, госдума рф, нато, лех качиньский, москва, сша, варшава, в мире