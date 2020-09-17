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https://ria.ru/20200917/kachinskiy-1577363606.html
Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров
Следственная группа Национальной прокуратуры Польши подала в окружной суд Варшавы ходатайство о временном аресте авиадиспетчеров, работавших на аэродроме... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T04:44
2020-09-17T07:11
скр
леонид слуцкий
владимир соловьев (телеведущий)
ту-154
госдума рф
нато
лех качиньский
москва
сша
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Следственная группа Национальной прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> подала в окружной суд <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшавы</a> ходатайство о временном аресте авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения самолета с польским президентом <a href="http://ria.ru/person_Lekh_Kachinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Лехом Качиньским</a> в 2010 году. Соответствующую информацию распространила пресс-секретарь ведомства Эва Бялик.Ходатайство является первым шагом к выдаче международного ордера на арест. Если суд выдаст соответствующее постановление, правоохранители могут предпринять шаги с целью задержания диспетчеров."Обвинения, которые были предъявлены диспетчерам, касаются умышленного провоцирования авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей", — заявила Бялик.Бесконечный фантазийный процессРанее правительственная комиссия Польши представила промежуточный отчет, согласно которому на борту <a href="http://ria.ru/product_Tu_154/" target="_blank" data-auto="true">Ту-154</a> якобы произошли два взрыва. При этом в Варшаве считают, что взрывчатые вещества в самолет заложили во время ремонта в России. <a href="http://ria.ru/organization_SKR/" target="_blank" data-auto="true">СКР</a> опроверг эту информацию.Официальный представитель МИД России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> заявила, что выводы польской комиссии по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского переплелись с вымыслом, превратившись в бесконечный фантазийный процесс, стали "Йокнапатофой (вымышленный округ на юге <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, где происходят события из произведений писателя Уильяма Фолкнера. — Прим. ред.) современной Польши".Также дипломат порекомендовала польской комиссии прочитать или прослушать расшифровку переговоров пилотов польского "борта номер 1".Торговля русофобиейОбвинения в адрес России по катастрофе Ту-154 президента Польши Леха Качиньского - торговля русофобией в попытке заработать очки в ЕС и <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a>, заявил глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a>."Россия считала и считает трагедией авиакатастрофу, в которой погиб Качиньский. Мы многократно выражали свои соболезнования, предоставляли все необходимые материалы для расследования, всячески способствовали установлению истины. Однако в Польше решили разворошить старые могилы спустя 10 лет, снова встав на гребень волны антироссийской истерии. Это недостойно, это кощунственно", - сказал парламентарий.Это войнаТелеведущий и журналист <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Solovev_3/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Соловьев</a>, комментируя обвинения по катастрофе Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, отметил, что Россия не имеет отношения к этому трагическому вопросу.<a href="http://ria.ru/person_Vadim_Solovev_2/" target="_blank" data-auto="true">Соловьев</a> подчеркнул, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> физически не смогла бы подложить бомбу, поскольку самолет вылетел из Варшавы и не приземлялся в российских аэропортах."Если предположить, что Россия взорвала, то есть умышленно совершила покушение и ликвидировала руководителя страны <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> — это война", — пояснил журналист.Катастрофа самолета КачиньскогоСамолет Ту-154 с польским лидером Лехом Качиньским на борту разбился при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек.Следственный комитет России установил, что трагедия произошла из-за совокупности факторов, среди которых ошибка экипажа и трудные метеоусловия. Так, на высоте 11 метров самолет столкнулся с деревом, после чего у него оторвалась часть крыла и лайнер закружило. Через несколько секунд он упал на землю в перевернутом положении.Комиссия по расследованию авиакатастроф Польши признала, что экипаж допустил ошибку, но при этом отметил недостаточное аэронавигационное обеспечение полета со стороны диспетчеров и малую техническую обеспеченность аэропорта. В 2018 году это решение аннулировали и начали повторное расследование.
https://ria.ru/20200410/1569740325.html
https://ria.ru/20200410/1569838187.html
https://ria.ru/20200403/1569521726.html
https://ria.ru/20180221/1515039365.html
https://ria.ru/20200731/1575216906.html
Полная деградация серого вещества... Лишь бы дядя СЭМ был доволен!
281
А может это его брат-близнец подстроил всё чтоб стать первым лицом в польше! Поляки такую версию не рассматривают!? Если надо версии я ещё подскажу. И вообще плохим танцора всегда яйца мешают!
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скр, леонид слуцкий, владимир соловьев (телеведущий), ту-154, госдума рф, нато, лех качиньский, москва, сша, варшава, в мире

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

04:44 17.09.2020 (обновлено: 07:11 17.09.2020)
185732
© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкОбломки самолета Ту-154 польского президента Леха Качиньского
Обломки самолета Ту-154 польского президента Леха Качиньского - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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Обломки самолета Ту-154 польского президента Леха Качиньского. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Следственная группа Национальной прокуратуры Польши подала в окружной суд Варшавы ходатайство о временном аресте авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году. Соответствующую информацию распространила пресс-секретарь ведомства Эва Бялик.
Ходатайство является первым шагом к выдаче международного ордера на арест. Если суд выдаст соответствующее постановление, правоохранители могут предпринять шаги с целью задержания диспетчеров.
"Обвинения, которые были предъявлены диспетчерам, касаются умышленного провоцирования авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей", — заявила Бялик.
Место падения польского самолета Ту-154 - РИА Новости, 1920, 10.04.2020
10 апреля, 07:57
Авиакатастрофа польского Ту-154 под Смоленском 10 апреля 2010 года

Бесконечный фантазийный процесс

Ранее правительственная комиссия Польши представила промежуточный отчет, согласно которому на борту Ту-154 якобы произошли два взрыва. При этом в Варшаве считают, что взрывчатые вещества в самолет заложили во время ремонта в России. СКР опроверг эту информацию.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выводы польской комиссии по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского переплелись с вымыслом, превратившись в бесконечный фантазийный процесс, стали "Йокнапатофой (вымышленный округ на юге США, где происходят события из произведений писателя Уильяма Фолкнера. — Прим. ред.) современной Польши".
Также дипломат порекомендовала польской комиссии прочитать или прослушать расшифровку переговоров пилотов польского "борта номер 1".
На месте крушения польского правительственного самолета Ту-154 под Смоленском - РИА Новости, 1920, 10.04.2020
10 апреля, 08:28
СК рассказал, как помогал Польше в расследовании крушения Ту-154

Торговля русофобией

Обвинения в адрес России по катастрофе Ту-154 президента Польши Леха Качиньского - торговля русофобией в попытке заработать очки в ЕС и Вашингтоне, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Россия считала и считает трагедией авиакатастрофу, в которой погиб Качиньский. Мы многократно выражали свои соболезнования, предоставляли все необходимые материалы для расследования, всячески способствовали установлению истины. Однако в Польше решили разворошить старые могилы спустя 10 лет, снова встав на гребень волны антироссийской истерии. Это недостойно, это кощунственно", - сказал парламентарий.
Мемориал на месте падения самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского - РИА Новости, 1920, 03.04.2020
3 апреля, 09:01
Польская делегация не поедет в Смоленск в годовщину гибели Качиньского

Это война

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев, комментируя обвинения по катастрофе Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, отметил, что Россия не имеет отношения к этому трагическому вопросу.
Соловьев подчеркнул, что Москва физически не смогла бы подложить бомбу, поскольку самолет вылетел из Варшавы и не приземлялся в российских аэропортах.
"Если предположить, что Россия взорвала, то есть умышленно совершила покушение и ликвидировала руководителя страны НАТО — это война", — пояснил журналист.
Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.02.2018
21 февраля 2018, 10:29
Много людей имели бесконтрольный доступ к самолету Качиньского, пишут СМИ

Катастрофа самолета Качиньского

Самолет Ту-154 с польским лидером Лехом Качиньским на борту разбился при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек.
Следственный комитет России установил, что трагедия произошла из-за совокупности факторов, среди которых ошибка экипажа и трудные метеоусловия. Так, на высоте 11 метров самолет столкнулся с деревом, после чего у него оторвалась часть крыла и лайнер закружило. Через несколько секунд он упал на землю в перевернутом положении.
Комиссия по расследованию авиакатастроф Польши признала, что экипаж допустил ошибку, но при этом отметил недостаточное аэронавигационное обеспечение полета со стороны диспетчеров и малую техническую обеспеченность аэропорта. В 2018 году это решение аннулировали и начали повторное расследование.
Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске - РИА Новости, 1920, 31.07.2020
31 июля, 13:48
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
31974558231
Обсудить 43
СКРЛеонид СлуцкийВладимир Соловьев (телеведущий)Ту-154Госдума РФНАТОЛех КачиньскийМоскваСШАВаршаваВ мире
Популярные комментарии
Полная деградация серого вещества... Лишь бы дядя СЭМ был доволен!
17 сентября, 05:54
vvpimen
26631308
А может это его брат-близнец подстроил всё чтоб стать первым лицом в польше! Поляки такую версию не рассматривают!? Если надо версии я ещё подскажу. И вообще плохим танцора всегда яйца мешают!
17 сентября, 05:53
Valeriy PshevValeriy Pshev
22684103
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