https://ria.ru/20201125/polsha-1586303157.html

В Польше отрицают наличие записи беседы Качиньских перед крушением Ту-154

В Польше отрицают наличие записи беседы Качиньских перед крушением Ту-154

Генеральная прокуратура Польши отрицает факт наличия стенограммы разговора президента Польши Леха Качиньского с братом Ярославом Качиньским перед... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T17:19

2020-11-25T17:19

2020-11-25T17:19

ту-154

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

ярослав качиньский

лех качиньский

польша

смоленск

катастрофа польского самолета под смоленском

в мире

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ВАРШАВА, 25 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура Польши отрицает факт наличия стенограммы разговора президента Польши Леха Качиньского с братом Ярославом Качиньским перед авиакатастрофой в Смоленске в 2010 году, несмотря на подтверждение этой информации участником расследования.Информацию о наличии стенограммы РИА Новости подтвердил один из участников расследования авиакатастрофы, проходившего в Польше. Он уточнил, что разговор состоялся "незадолго до того, как самолет разбился при посадке в Смоленске". При этом собеседник агентства отказался обсуждать содержание разговора."В материалах дела, расследованного Генеральной прокуратурой, нет ни записи, ни стенограммы такого разговора", - заявила журналистам пресс-секретарь прокуратуры Эва Бялик.Она отметила, что информация о такой записи появилась в интервью, которое дал бывший судья Войчех Лончевский. "Давайте не будем забывать, что это человек, который сталкивается с серьезными обвинениями, предъявленными ему региональной прокуратурой в Кракове. Речь в том числе идет о даче ложных показаний и уведомлении правоохранительных органов о преступлении, которое не имело место", - сказала Бялик.Ранее Россия запросила у Польши стенограмму телефонного разговора, который президент Качиньский провел с братом прямо перед катастрофой в Смоленске. О факте такого разговора ранее написали польские СМИ: по их данным, Качиньский говорил с братом по спутниковому телефону незадолго до гибели, причем "затрагивался один из аспектов осуществления полета". Запись разговора включена в материалы польского уголовного дела.Как заявил ранее в интервью Gazeta Wyborcza бывший польский судья Войчех Лончевский, возобновлявший расследование данной катастрофы, если бы общественность узнала о содержании разговора Качиньских, то "совершенно иначе оценила бы происходившее после 10 апреля 2010 года". По его утверждению, стенограмма стала ему известна "из совершенно секретных материалов" и позволяет "сформировать представление, на что способен Ярослав Качиньский". Эти документы, считает бывший судья, случайно приобщили к материалам польского уголовного дела. До настоящего момента они не предавались огласке.Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе тогдашний глава государства Лех Качиньский с женой, известные политики и военные деятели.Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может завершить работу и представить отчет.Таким образом, десять лет спустя после катастрофы власти Польши рассматривают "альтернативные" версии случившегося, в том числе умышленные действия российских диспетчеров и взрывчатку, якобы заложенную на самолет в России. Власти РФ эти гипотезы категорически отвергают.Между тем в сентябре этого года стало известно, что Генпрокуратура Польши собирается объявить в международный розыск авиадиспетчеров, работавших в тот день на аэродроме Смоленска. МИД РФ расценил это как политический спектакль и травлю.СК РФ сообщал, что во всем помогает польским коллегам в расследовании этого ЧП: с момента катастрофы те более десяти раз осматривали обломки лайнера, которые сейчас хранятся в России как вещдоки по уголовному делу.

https://ria.ru/20201125/stenogramma-1586295224.html

https://ria.ru/20200917/kachinskiy-1577395089.html

https://ria.ru/20200917/kachinskiy-1577368181.html

https://ria.ru/20200731/1575216906.html

польша

смоленск

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