Обломки Ту-154 президента Польши останутся в России до конца расследования
Посол Андреев: обломки польского Ту-154 будут в России до конца расследования
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМесто падения польского самолета Ту-154 под Смоленском
Место падения польского самолета Ту-154 под Смоленском. Архивное фото
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ВАРШАВА, 6 фев – РИА Новости. Обломки разбившегося в 2010 году под Смоленском самолета Ту-154 президента Польши будут оставаться в России до конца расследования, заявил в интервью РИА Новости посол в Варшаве Сергей Андреев.
Он отметил, что, несмотря на официальный отказ от версии взрыва на борту самолета, польские власти не торопятся отказаться от обвинений в адрес российский авиадиспетчеров.
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"Теория заговора и покушения, которую продвигали прежние польские власти, польской прокуратурой признана необоснованной - в этой части сняты подозрения в отношении как тогдашнего правительства Польши во главе с Дональдом Туском, так и российских властей. Однако польская прокуратура не отказывается от обвинения трех российских авиадиспетчеров, дежуривших в смоленском аэропорту, в "умышленном доведении до катастрофы". Российское следствие считает эти обвинения лишенными оснований", - сказал Андреев.
Он напомнил, что польские власти грозятся предъявить обвинения российским патологоанатомам, проводившим исследование останков жертв авиакатастрофы. В связи с этим посол отметил, что обломки разбившегося самолета будут находиться на территории России до окончания расследования.
"Польская сторона продолжает настаивать на возвращении ей обломков самолета, разбившегося в Смоленске. Наша позиция остается неизменной: до завершения всех процессуальных действий, связанных с расследованием в России, обломки как вещественные доказательства по делу должны оставаться в распоряжении российских следственных органов", - сказал Андреев.
При этом собеседник агентства отметил, что намерения польской стороны относительно расследования авиакатастрофы предугадать нельзя. "О каких-либо контактах между российскими и польскими следственными органами за последнее время мне не известно. О том, что будет, если и когда власть в Польше переменится, сейчас говорить рано", - сказал он.
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Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели.
Через год после трагедии Международный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана.
Правительство Польши в 2015 году не согласилось с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решило создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла завершить работу. Комиссия по повторному расследованию катастрофы под руководством Антония Мачеревича обвиняла в трагедии российские власти и утверждала, что на борту якобы произошел взрыв. Кроме того, на основании промежуточных выводов этой комиссии в Польше возбудили уголовные дела в отношении трех российских авиационных диспетчеров.
В декабре 2023 года министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы. Польские власти также отказались от обвинения России в крушении самолета.
Комментируя данное решение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия всегда была против того, чтобы политизировать страшную аварию, которая унесла столько жизней, и выразил надежду, что эта страница будет перевернута.
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