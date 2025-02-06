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Обломки Ту-154 президента Польши останутся в России до конца расследования - РИА Новости, 06.02.2025
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01:08 06.02.2025 (обновлено: 01:09 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/aviakatastrofa-1997627994.html
Обломки Ту-154 президента Польши останутся в России до конца расследования
Обломки Ту-154 президента Польши останутся в России до конца расследования - РИА Новости, 06.02.2025
Обломки Ту-154 президента Польши останутся в России до конца расследования
Обломки разбившегося в 2010 году под Смоленском самолета Ту-154 президента Польши будут оставаться в России до конца расследования, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T01:08:00+03:00
2025-02-06T01:09:00+03:00
в мире
польша
россия
смоленск
сергей андреев
дональд туск
лех качиньский
межгосударственный авиационный комитет
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ВАРШАВА, 6 фев – РИА Новости. Обломки разбившегося в 2010 году под Смоленском самолета Ту-154 президента Польши будут оставаться в России до конца расследования, заявил в интервью РИА Новости посол в Варшаве Сергей Андреев. Он отметил, что, несмотря на официальный отказ от версии взрыва на борту самолета, польские власти не торопятся отказаться от обвинений в адрес российский авиадиспетчеров. "Теория заговора и покушения, которую продвигали прежние польские власти, польской прокуратурой признана необоснованной - в этой части сняты подозрения в отношении как тогдашнего правительства Польши во главе с Дональдом Туском, так и российских властей. Однако польская прокуратура не отказывается от обвинения трех российских авиадиспетчеров, дежуривших в смоленском аэропорту, в "умышленном доведении до катастрофы". Российское следствие считает эти обвинения лишенными оснований", - сказал Андреев. Он напомнил, что польские власти грозятся предъявить обвинения российским патологоанатомам, проводившим исследование останков жертв авиакатастрофы. В связи с этим посол отметил, что обломки разбившегося самолета будут находиться на территории России до окончания расследования. "Польская сторона продолжает настаивать на возвращении ей обломков самолета, разбившегося в Смоленске. Наша позиция остается неизменной: до завершения всех процессуальных действий, связанных с расследованием в России, обломки как вещественные доказательства по делу должны оставаться в распоряжении российских следственных органов", - сказал Андреев. При этом собеседник агентства отметил, что намерения польской стороны относительно расследования авиакатастрофы предугадать нельзя. "О каких-либо контактах между российскими и польскими следственными органами за последнее время мне не известно. О том, что будет, если и когда власть в Польше переменится, сейчас говорить рано", - сказал он. Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели. Через год после трагедии Международный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Правительство Польши в 2015 году не согласилось с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решило создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла завершить работу. Комиссия по повторному расследованию катастрофы под руководством Антония Мачеревича обвиняла в трагедии российские власти и утверждала, что на борту якобы произошел взрыв. Кроме того, на основании промежуточных выводов этой комиссии в Польше возбудили уголовные дела в отношении трех российских авиационных диспетчеров. В декабре 2023 года министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы. Польские власти также отказались от обвинения России в крушении самолета. Комментируя данное решение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия всегда была против того, чтобы политизировать страшную аварию, которая унесла столько жизней, и выразил надежду, что эта страница будет перевернута.
https://ria.ru/20240425/tu-154-1942351717.html
https://ria.ru/20240419/smolensk-1941133779.html
https://ria.ru/20250116/peskov-1994001524.html
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в мире, польша, россия, смоленск, сергей андреев, дональд туск, лех качиньский, межгосударственный авиационный комитет, ту-154
В мире, Польша, Россия, Смоленск, Сергей Андреев, Дональд Туск, Лех Качиньский, Межгосударственный авиационный комитет, Ту-154
Обломки Ту-154 президента Польши останутся в России до конца расследования

Посол Андреев: обломки польского Ту-154 будут в России до конца расследования

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМесто падения польского самолета Ту-154 под Смоленском
Место падения польского самолета Ту-154 под Смоленском - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Место падения польского самолета Ту-154 под Смоленском. Архивное фото
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ВАРШАВА, 6 фев – РИА Новости. Обломки разбившегося в 2010 году под Смоленском самолета Ту-154 президента Польши будут оставаться в России до конца расследования, заявил в интервью РИА Новости посол в Варшаве Сергей Андреев.
Он отметил, что, несмотря на официальный отказ от версии взрыва на борту самолета, польские власти не торопятся отказаться от обвинений в адрес российский авиадиспетчеров.
На месте авиакатастрофы под Смоленском - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
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"Теория заговора и покушения, которую продвигали прежние польские власти, польской прокуратурой признана необоснованной - в этой части сняты подозрения в отношении как тогдашнего правительства Польши во главе с Дональдом Туском, так и российских властей. Однако польская прокуратура не отказывается от обвинения трех российских авиадиспетчеров, дежуривших в смоленском аэропорту, в "умышленном доведении до катастрофы". Российское следствие считает эти обвинения лишенными оснований", - сказал Андреев.
Он напомнил, что польские власти грозятся предъявить обвинения российским патологоанатомам, проводившим исследование останков жертв авиакатастрофы. В связи с этим посол отметил, что обломки разбившегося самолета будут находиться на территории России до окончания расследования.
"Польская сторона продолжает настаивать на возвращении ей обломков самолета, разбившегося в Смоленске. Наша позиция остается неизменной: до завершения всех процессуальных действий, связанных с расследованием в России, обломки как вещественные доказательства по делу должны оставаться в распоряжении российских следственных органов", - сказал Андреев.
При этом собеседник агентства отметил, что намерения польской стороны относительно расследования авиакатастрофы предугадать нельзя. "О каких-либо контактах между российскими и польскими следственными органами за последнее время мне не известно. О том, что будет, если и когда власть в Польше переменится, сейчас говорить рано", - сказал он.
На месте авиакатастрофы под Смоленском. 10 апреля 2010 - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
В Польше предложили создать новую комиссию по смоленской авиакатастрофе
19 апреля 2024, 19:11
Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели.
Через год после трагедии Международный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана.
Правительство Польши в 2015 году не согласилось с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решило создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла завершить работу. Комиссия по повторному расследованию катастрофы под руководством Антония Мачеревича обвиняла в трагедии российские власти и утверждала, что на борту якобы произошел взрыв. Кроме того, на основании промежуточных выводов этой комиссии в Польше возбудили уголовные дела в отношении трех российских авиационных диспетчеров.
В декабре 2023 года министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы. Польские власти также отказались от обвинения России в крушении самолета.
Комментируя данное решение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия всегда была против того, чтобы политизировать страшную аварию, которая унесла столько жизней, и выразил надежду, что эта страница будет перевернута.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Песков ответил на обвинения Туска о подготовке Россией терактов
16 января, 14:14
 
В миреПольшаРоссияСмоленскСергей АндреевДональд ТускЛех КачиньскийМежгосударственный авиационный комитетТу-154
 
 
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