https://ria.ru/20201127/polsha-1586602549.html

В МИД прокомментировали реакцию Варшавы на запрос о разговоре Качиньских

В МИД прокомментировали реакцию Варшавы на запрос о разговоре Качиньских

Москва удивлена реакцией Варшавы на запрос Российской Федерации о разговоре президента Польши Леха Качиньского с братом Ярославом перед катастрофой под... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T13:18

2020-11-27T13:18

2020-11-27T14:32

ту-154

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

генеральная прокуратура рф

ярослав качиньский

лех качиньский

польша

москва

смоленск

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Москва удивлена реакцией Варшавы на запрос Российской Федерации о разговоре президента Польши Леха Качиньского с братом Ярославом перед катастрофой под Смоленском в 2010 году и ждет ответа от Польши на свой запрос, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее Россия запросила у Польши стенограмму телефонного разговора, который президент Качиньский провел с братом прямо перед катастрофой в Смоленске. О факте такого разговора ранее написали польские СМИ: по их данным, Качиньский говорил с братом по спутниковому телефону незадолго до гибели, причем "затрагивался один из аспектов осуществления полета". Запись разговора включена в материалы польского уголовного дела.Информацию о наличии стенограммы РИА Новости подтвердил один из участников расследования авиакатастрофы, проходившего в Польше. Он уточнил, что разговор состоялся "незадолго до того, как самолет разбился при посадке в Смоленске". При этом собеседник агентства отказался обсуждать содержание разговора."Как представляется, польская сторона должна внимательно отнестись к информации о наличии нового доказательного материала, который может иметь существенное значение для следствия. Генеральная прокуратура России ожидает ответа на свой запрос официальным порядком, а не сообщений в польской прессе", — подчеркнула она.Как заявил ранее Gazeta Wyborcza бывший польский судья Войчех Лончевский, возобновлявший расследование катастрофы, если бы общественность узнала о содержании разговора Качиньских, то "совершенно иначе оценила бы происходившее после 10 апреля 2010 года". По его утверждению, стенограмма стала ему известна "из совершенно секретных материалов" и позволяет "сформировать представление, на что способен Ярослав Качиньский". Эти документы, как считает бывший судья, случайно приобщили к материалам польского уголовного дела. До настоящего момента они не предавались огласке.Польский борт № 1 Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с женой, известные политики и военные деятели. Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами — недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может завершить работу и представить отчет.Таким образом, десять лет спустя после катастрофы власти Польши рассматривают "альтернативные" версии случившегося, в том числе умышленные действия российских диспетчеров и взрывчатку, якобы заложенную на самолет в России. Власти Российской Федерации эти гипотезы категорически отвергают.В сентябре этого года стало известно, что Генпрокуратура Польши собирается объявить в международный розыск авиадиспетчеров, работавших в тот день на аэродроме Смоленска. МИД России расценил это как политический спектакль и травлю. Следственный комитет Российской Федерации сообщал, что во всем помогает польским коллегам в расследовании этого ЧП: с момента катастрофы те более десяти раз осматривали обломки лайнера, которые сейчас хранятся в России как вещдоки по уголовному делу.

https://ria.ru/20201126/zapis-1586410436.html

https://ria.ru/20201125/kachinskiy-1586310358.html

https://ria.ru/20201125/stenogramma-1586295224.html

польша

москва

смоленск

варшава

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