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Президент Польши не поедет в Россию на годовщину гибели Качиньского
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РИА Новости

Президент Польши не поедет в Россию на годовщину гибели Качиньского

22:57 13.03.2020 (обновлено: 23:50 13.03.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкТраурная церемония прощания с жертвами авиакатастрофы под Смоленском
Траурная церемония прощания с жертвами авиакатастрофы под Смоленском
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
ВАРШАВА, 13 мар — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не поедет в Смоленск на десятую годовщину авиакатастрофы, в которой погиб экс-президент страны Лех Качиньский.
"Это решение господина премьер-министра и тех, кто туда собирается. Я в Россию не поеду", — сказал Дуда в эфире телеканала Polsat.
Спасательные службы на месте крушения польского правительственного самолета Ту-154 под Смоленском
15 апреля 2019, 08:00
Британцы раскрыли тайну гибели польского президента под Смоленском. Опять

Крушение Ту-154

Самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.
Российское следствие пришло к выводу, что, с учетом трудных метеоусловий, командир самолета должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, но этого сделано не было. Последующие ошибочные действия экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости, а также не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения земли, и привели к трагедии.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.
Польша постоянно требует передать ей обломки Ту-154. Посол России в Польше Сергей Андреев ранее заявил РИА Новости, что обломки самолета остаются в России, так как польская сторона еще не завершила расследование, а по российскому законодательству до завершения всех процессуальных действий обломки должны оставаться в распоряжении российского следствия.
Официальный представитель МИД Мария Захарова поясняла, что обломки самолета являются вещественным доказательством и, в соответствии со статьей 82 Уголовно-процессуального кодекса России, должны "храниться при уголовном деле до вступления приговора в законную силу, либо до истечения срока обжалования постановления или определения о прекращении уголовного дела".
Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске. Архивное фото
9 августа 2017, 17:58
Авиакатастрофа польского самолета Ту-154 под Смоленском 10 апреля 2010 года
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Обсудить 16
Анджей ДудаАвиакатастрофа Ту-154 в Смоленске (2010)Лех КачиньскийПольшаСмоленскВ мире
Популярные комментарии
Мудрый человек учится на ошибках других! Все верно Дуда делает!
13 марта, 23:02
Stas Dremov
41300022
Дуда, как огня боится Путина, ещё бы он поехал...
13 марта, 23:10
Сергей Волкодав
17180001
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