Президент Польши не поедет в Россию на годовщину гибели Качиньского

"Это решение господина премьер-министра и тех, кто туда собирается. Я в Россию не поеду", — сказал Дуда в эфире телеканала Polsat

Крушение Ту-154

Самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Российское следствие пришло к выводу, что, с учетом трудных метеоусловий, командир самолета должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, но этого сделано не было. Последующие ошибочные действия экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости, а также не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения земли, и привели к трагедии.

Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.

Польша постоянно требует передать ей обломки Ту-154 . Посол России в Польше Сергей Андреев ранее заявил РИА Новости, что обломки самолета остаются в России, так как польская сторона еще не завершила расследование, а по российскому законодательству до завершения всех процессуальных действий обломки должны оставаться в распоряжении российского следствия.