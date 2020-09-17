В МИД ответили на требования Польши по делу Качиньского
16:18 17.09.2020 (обновлено: 16:27 17.09.2020)
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Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Москва призывает Варшаву прекратить спектакль, травлю российских диспетчеров по делу катастрофы самолета польского президента Леха Качиньского под Смоленском, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году. Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям.
"Я хотела бы напомнить что вот уже несколько лет в Польше настойчиво раскручивается конспирологическая версия трагического происшествия и ведется повторное расследование авиакатастрофы с целью обвинить в случившемся российскую сторону, хотя еще в 2011 году ее причины были однозначно определены в отчете Международного авиационного комитета с выводами которого согласилась и польская сторона ", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
"Спустя годы Варшава, игнорируя факты, доводя ситуацию до абсурда, пытается, видимо, заработать на трагедии политические очки и обвинить в случившемся Россию... Мы призываем партнеров прекратить этот спектакль, прекратить травлю российских диспетчеров. Все попытки Варшавы добиться их выдачи тщетны. Согласно нашей Конституции, Россия не имеет права никому ни при каких обстоятельствах выдавать своих граждан", - подчеркнула она.