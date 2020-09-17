https://ria.ru/20200917/kachinskiy-1577395089.html

В МИД ответили на требования Польши по делу Качиньского

Москва призывает Варшаву прекратить спектакль, травлю российских диспетчеров по делу катастрофы самолета польского президента Леха Качиньского под Смоленском,... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T16:18

2020-09-17T16:18

2020-09-17T16:27

мария захарова

польша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

лех качиньский

смоленск

варшава

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Москва призывает Варшаву прекратить спектакль, травлю российских диспетчеров по делу катастрофы самолета польского президента <a href="http://ria.ru/person_Lekh_Kachinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Леха Качиньского</a> под <a href="http://ria.ru/location_Smolensk/" target="_blank" data-auto="true">Смоленском</a>, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году. Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям."Спустя годы Варшава, игнорируя факты, доводя ситуацию до абсурда, пытается, видимо, заработать на трагедии политические очки и обвинить в случившемся Россию... Мы призываем партнеров прекратить этот спектакль, прекратить травлю российских диспетчеров. Все попытки Варшавы добиться их выдачи тщетны. Согласно нашей Конституции, Россия не имеет права никому ни при каких обстоятельствах выдавать своих граждан", - подчеркнула она.

https://radiosputnik.ria.ru/20200917/kachinskiy-1577369488.html

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польша

смоленск

варшава

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, польша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), лех качиньский, смоленск, варшава, в мире