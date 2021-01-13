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https://ria.ru/20210113/kachinskiy-1592823138.html
В МИД рассказали о запросе по разговору Качиньского перед авиакатастрофой
В МИД рассказали о запросе по разговору Качиньского перед авиакатастрофой
Генпрокуратура России пока не получила от Польши ответа на запрос о стенограмме разговора президента Леха Качиньского перед крушением самолета под Смоленском в... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T10:18
2021-01-13T11:49
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
генеральная прокуратура рф
лех качиньский
польша
смоленск
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Генпрокуратура России пока не получила от Польши ответа на запрос о стенограмме разговора президента Леха Качиньского перед крушением самолета под Смоленском в 2010 году, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.О факте разговора писали польские СМИ: по их данным, Качиньский говорил со своим братом по спутниковому телефону незадолго до гибели, причем "затрагивался один из аспектов осуществления полета". Запись разговора включена в материалы польского уголовного дела."Генеральная прокуратура России в рамках запроса о правовой помощи обратилась к польской стороне с просьбой о предоставлении копий стенограммы и фонограммы записи телефонного разговора президента Леха Качиньского с братом, состоявшимся непосредственно перед авиакатастрофой. Насколько мне известно, ответ пока не получен. Рассчитываем, что эти материалы помогут пролить дополнительный свет на обстоятельства трагедии, случившейся 10 апреля 2010 года", - сообщил дипломат.Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с женой, известные политики и военные деятели. Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может завершить работу и представить отчет.Таким образом, десять лет после катастрофы власти Польши рассматривают "альтернативные" версии случившегося, в том числе умышленные действия российских диспетчеров и взрывчатку, якобы заложенную на самолет в России. Власти РФ эти гипотезы категорически отвергают.В сентябре этого года стало известно, что Генпрокуратура Польши собирается объявить в международный розыск авиадиспетчеров, работавших в тот день на аэродроме Смоленска. МИД РФ расценил это как политический спектакль и травлю. СК РФ сообщал, что во всем помогает польским коллегам в расследовании этого ЧП: с момента катастрофы те более десяти раз осматривали обломки лайнера, которые сейчас хранятся в России как вещдоки по уголовному делу.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20201127/polsha-1586602549.html
https://ria.ru/20200917/dispetchery-1577386198.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), генеральная прокуратура рф, лех качиньский, польша, смоленск

В МИД рассказали о запросе по разговору Качиньского перед авиакатастрофой

10:18 13.01.2021 (обновлено: 11:49 13.01.2021)
 
© AP Photo / Mikhail MetzelОбломки самолета польского президента Леха Качиньского
Обломки самолета польского президента Леха Качиньского - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© AP Photo / Mikhail Metzel
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Генпрокуратура России пока не получила от Польши ответа на запрос о стенограмме разговора президента Леха Качиньского перед крушением самолета под Смоленском в 2010 году, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
О факте разговора писали польские СМИ: по их данным, Качиньский говорил со своим братом по спутниковому телефону незадолго до гибели, причем "затрагивался один из аспектов осуществления полета". Запись разговора включена в материалы польского уголовного дела.
"Генеральная прокуратура России в рамках запроса о правовой помощи обратилась к польской стороне с просьбой о предоставлении копий стенограммы и фонограммы записи телефонного разговора президента Леха Качиньского с братом, состоявшимся непосредственно перед авиакатастрофой. Насколько мне известно, ответ пока не получен. Рассчитываем, что эти материалы помогут пролить дополнительный свет на обстоятельства трагедии, случившейся 10 апреля 2010 года", - сообщил дипломат.
Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с женой, известные политики и военные деятели. Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может завершить работу и представить отчет.
Таким образом, десять лет после катастрофы власти Польши рассматривают "альтернативные" версии случившегося, в том числе умышленные действия российских диспетчеров и взрывчатку, якобы заложенную на самолет в России. Власти РФ эти гипотезы категорически отвергают.
В сентябре этого года стало известно, что Генпрокуратура Польши собирается объявить в международный розыск авиадиспетчеров, работавших в тот день на аэродроме Смоленска. МИД РФ расценил это как политический спектакль и травлю. СК РФ сообщал, что во всем помогает польским коллегам в расследовании этого ЧП: с момента катастрофы те более десяти раз осматривали обломки лайнера, которые сейчас хранятся в России как вещдоки по уголовному делу.
Читайте полный текст интервью >>
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РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Генеральная прокуратура РФЛех КачиньскийПольшаСмоленск
 
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