В МИД рассказали о запросе по разговору Качиньского перед авиакатастрофой
10:18 13.01.2021 (обновлено: 11:49 13.01.2021)
© AP Photo / Mikhail MetzelОбломки самолета польского президента Леха Качиньского
© AP Photo / Mikhail Metzel
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Генпрокуратура России пока не получила от Польши ответа на запрос о стенограмме разговора президента Леха Качиньского перед крушением самолета под Смоленском в 2010 году, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
О факте разговора писали польские СМИ: по их данным, Качиньский говорил со своим братом по спутниковому телефону незадолго до гибели, причем "затрагивался один из аспектов осуществления полета". Запись разговора включена в материалы польского уголовного дела.
"Генеральная прокуратура России в рамках запроса о правовой помощи обратилась к польской стороне с просьбой о предоставлении копий стенограммы и фонограммы записи телефонного разговора президента Леха Качиньского с братом, состоявшимся непосредственно перед авиакатастрофой. Насколько мне известно, ответ пока не получен. Рассчитываем, что эти материалы помогут пролить дополнительный свет на обстоятельства трагедии, случившейся 10 апреля 2010 года", - сообщил дипломат.
Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с женой, известные политики и военные деятели. Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.
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Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может завершить работу и представить отчет.
Таким образом, десять лет после катастрофы власти Польши рассматривают "альтернативные" версии случившегося, в том числе умышленные действия российских диспетчеров и взрывчатку, якобы заложенную на самолет в России. Власти РФ эти гипотезы категорически отвергают.
В сентябре этого года стало известно, что Генпрокуратура Польши собирается объявить в международный розыск авиадиспетчеров, работавших в тот день на аэродроме Смоленска. МИД РФ расценил это как политический спектакль и травлю. СК РФ сообщал, что во всем помогает польским коллегам в расследовании этого ЧП: с момента катастрофы те более десяти раз осматривали обломки лайнера, которые сейчас хранятся в России как вещдоки по уголовному делу.
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