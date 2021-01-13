https://ria.ru/20210113/kachinskiy-1592823138.html

В МИД рассказали о запросе по разговору Качиньского перед авиакатастрофой

В МИД рассказали о запросе по разговору Качиньского перед авиакатастрофой

Генпрокуратура России пока не получила от Польши ответа на запрос о стенограмме разговора президента Леха Качиньского перед крушением самолета под Смоленском в... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T10:18

2021-01-13T10:18

2021-01-13T11:49

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

генеральная прокуратура рф

лех качиньский

польша

смоленск

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Генпрокуратура России пока не получила от Польши ответа на запрос о стенограмме разговора президента Леха Качиньского перед крушением самолета под Смоленском в 2010 году, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.О факте разговора писали польские СМИ: по их данным, Качиньский говорил со своим братом по спутниковому телефону незадолго до гибели, причем "затрагивался один из аспектов осуществления полета". Запись разговора включена в материалы польского уголовного дела."Генеральная прокуратура России в рамках запроса о правовой помощи обратилась к польской стороне с просьбой о предоставлении копий стенограммы и фонограммы записи телефонного разговора президента Леха Качиньского с братом, состоявшимся непосредственно перед авиакатастрофой. Насколько мне известно, ответ пока не получен. Рассчитываем, что эти материалы помогут пролить дополнительный свет на обстоятельства трагедии, случившейся 10 апреля 2010 года", - сообщил дипломат.Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с женой, известные политики и военные деятели. Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может завершить работу и представить отчет.Таким образом, десять лет после катастрофы власти Польши рассматривают "альтернативные" версии случившегося, в том числе умышленные действия российских диспетчеров и взрывчатку, якобы заложенную на самолет в России. Власти РФ эти гипотезы категорически отвергают.В сентябре этого года стало известно, что Генпрокуратура Польши собирается объявить в международный розыск авиадиспетчеров, работавших в тот день на аэродроме Смоленска. МИД РФ расценил это как политический спектакль и травлю. СК РФ сообщал, что во всем помогает польским коллегам в расследовании этого ЧП: с момента катастрофы те более десяти раз осматривали обломки лайнера, которые сейчас хранятся в России как вещдоки по уголовному делу.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20201127/polsha-1586602549.html

https://ria.ru/20200917/dispetchery-1577386198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), генеральная прокуратура рф, лех качиньский, польша, смоленск