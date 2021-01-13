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https://ria.ru/20210113/diplomatiya-1592822860.html
Олег Тяпкин: снос памятника Коневу – не повод для пересмотра договора
Олег Тяпкин: снос памятника Коневу – не повод для пересмотра договора
Москва не рассматривает ситуацию со сносом памятника маршалу Коневу в Чехии как повод для пересмотра Договора о дружбе от 1993 года, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T11:00
2021-01-13T11:01
олег тяпкин
россия
северный поток — 2
европа
интервью
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Москва не рассматривает ситуацию со сносом памятника маршалу Коневу в Чехии как повод для пересмотра Договора о дружбе от 1993 года, заявил в интервью РИА Новости директор Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин. Дипломат также затронул российско-польские отношения, отметив несостоятельность требований Варшавы о возвращении обломков самолета президента Качиньского, и подчеркнул, что Москва так и не получила ответа от Польши на свой запрос о разговоре президента и его брата перед авиакатастрофой под Смоленском в 2010 году.– Ранее в МИД России уже заявляли о том, что не сомневаются в завершении строительства "Северного потока 2". Известны ли уже примерные даты завершения строительства газопровода?– Точные сроки завершения строительства зависят от многих факторов, в том числе, насколько я понимаю, и погодных условий. Но этот вопрос лучше задавать представителям компании-оператора проекта, получающей информацию непосредственно с судов-трубоукладчиков в Балтийском море. В успешной реализации "Северного потока 2" (СП-2) мы по-прежнему не сомневаемся, несмотря на усиливающееся давление властей США на западноевропейских бизнес-партнеров "Газпрома". Совсем недавно Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что позиция германского правительства в поддержку СП-2 остается неизменной. Из этого мы и исходим. Со своей стороны российские компании твердо намерены выполнить коммерческие договоренности, подписанные в том числе со многими немецкими компаниями.– Москва не раз заявляла о том, что ждет ответа от прокуратуры Польши на запрос стенограммы телефонного разговора президента Польши Леха Качиньского с братом Ярославом перед авиакатастрофой под Смоленском в 2010 году, но пока никакой реакции от Варшавы не последовало. Обращались ли российские дипломаты по своим каналам к польским коллегам по этому вопросу? Какие действия предпримет российская сторона, если ответ не придет?– Российская сторона строго придерживается действующего в нашей стране законодательства, регулирующего проведение следственных мероприятий, исполняет свои международные и двусторонние обязательства в области оказания правовой помощи по уголовным делам, не вмешивается в процессуальные действия, проводимые польскими компетентными органами. Выполнение соответствующих процедур по затронутому вами вопросу предполагает взаимодействие профильных ведомств. Генеральная прокуратура России в рамках запроса о правовой помощи обратилась к польской стороне с просьбой о предоставлении копий стенограммы и фонограммы записи телефонного разговора президента Леха Качиньского с братом, состоявшимся непосредственно перед авиакатастрофой. Насколько мне известно, ответ пока не получен. Рассчитываем, что эти материалы помогут пролить дополнительный свет на обстоятельства трагедии, случившейся 10 апреля 2010 года.– Польша требует возвращения обломков президентского Ту-154, потерпевшего в 2010 году катастрофу под Смоленском. Россия ждет итогов расследования польской комиссии. Почему, на ваш взгляд, так затягивается расследование? Насколько обоснованы заявления поляков о том, что ни одна норма международного права не дает оснований для удерживания Россией польской собственности?– МИД России и иные профильные ведомства уже неоднократно заявляли, что до момента завершения в России следственных действий, которые проводятся, в том числе, на основании все новых и новых запросов польской стороны, а также принятия окончательного процессуального решения вещественные доказательства должны находиться на территории Российской Федерации. Что касается ссылок поляков на международное право, с их точки зрения, якобы, не позволяющего России хранить вещественные доказательства на своей территории, обеспечивая при этом доступ к ним польским следователям, то они несостоятельны. Утверждение о бессрочном удержании российской стороной обломков самолета не имеет под собой оснований. Польская сторона неоднократно ставилась в известность о правилах процедуры возвращения вещественных доказательств. В соответствии с международной практикой расследования авиакатастроф вещественные доказательства, включая обломки воздушного судна, передаются только после завершения следственных действий, которые в нашем случае продолжаются. В этой связи попытки польской стороны апеллировать к международному праву, добиваясь возвращения обломков президентского Ту-154 в Польшу, абсолютно беспочвенны.– Москва не раз заявляла, что в ситуации с памятником Коневу Прага нарушила положения Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой от 1993 года. Возможен ли пересмотр данного документа?– Действия властей чешской столицы по демонтажу памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, командовавшему операцией по освобождению чешской столицы в 1945 году, в год 75-летия Великой Победы выглядят особо циничными. Да, таким шагом чешская сторона нарушила положения международного документа – двустороннего Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве 1993 года, предусматривающие обязательства по сохранению воинских памятников, обеспечению доступа к ним. На это мы неоднократно обращали внимание Праги, в том числе предложив летом 2020 года провести соответствующие двусторонние консультации. Они, к сожалению, до сих пор не состоялись. Рассчитываем, что наши чешские партнеры предложат разумный компромисс, который станет достойным решением созданной не нами проблемы. Мы склонны воспринимать сложившуюся ситуацию не как повод для пересмотра Договора 1993 года, являющегося базовым документом современных российско-чешских отношений, а как основу для поиска устраивающих обе стороны решений в рамках существующего правового поля.
https://ria.ru/20210111/gazoprovod-1592511946.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201126/kachinskiy-1586444772.html
https://ria.ru/20201127/praga-1586598749.html
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олег тяпкин, россия, северный поток — 2, европа, интервью

Олег Тяпкин: снос памятника Коневу – не повод для пересмотра договора

11:00 13.01.2021 (обновлено: 11:01 13.01.2021)
 
© Фото : МИД РФДиректор Третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин
Директор Третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Фото : МИД РФ
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Москва не рассматривает ситуацию со сносом памятника маршалу Коневу в Чехии как повод для пересмотра Договора о дружбе от 1993 года, заявил в интервью РИА Новости директор Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин. Дипломат также затронул российско-польские отношения, отметив несостоятельность требований Варшавы о возвращении обломков самолета президента Качиньского, и подчеркнул, что Москва так и не получила ответа от Польши на свой запрос о разговоре президента и его брата перед авиакатастрофой под Смоленском в 2010 году.
– Ранее в МИД России уже заявляли о том, что не сомневаются в завершении строительства "Северного потока 2". Известны ли уже примерные даты завершения строительства газопровода?
Точные сроки завершения строительства зависят от многих факторов, в том числе, насколько я понимаю, и погодных условий. Но этот вопрос лучше задавать представителям компании-оператора проекта, получающей информацию непосредственно с судов-трубоукладчиков в Балтийском море. В успешной реализации "Северного потока 2" (СП-2) мы по-прежнему не сомневаемся, несмотря на усиливающееся давление властей США на западноевропейских бизнес-партнеров "Газпрома". Совсем недавно Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что позиция германского правительства в поддержку СП-2 остается неизменной. Из этого мы и исходим. Со своей стороны российские компании твердо намерены выполнить коммерческие договоренности, подписанные в том числе со многими немецкими компаниями.
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 06:08
Шведское СМИ опасается газовой войны из-за "Северного потока — 2"
– Москва не раз заявляла о том, что ждет ответа от прокуратуры Польши на запрос стенограммы телефонного разговора президента Польши Леха Качиньского с братом Ярославом перед авиакатастрофой под Смоленском в 2010 году, но пока никакой реакции от Варшавы не последовало. Обращались ли российские дипломаты по своим каналам к польским коллегам по этому вопросу? Какие действия предпримет российская сторона, если ответ не придет?
– Российская сторона строго придерживается действующего в нашей стране законодательства, регулирующего проведение следственных мероприятий, исполняет свои международные и двусторонние обязательства в области оказания правовой помощи по уголовным делам, не вмешивается в процессуальные действия, проводимые польскими компетентными органами. Выполнение соответствующих процедур по затронутому вами вопросу предполагает взаимодействие профильных ведомств. Генеральная прокуратура России в рамках запроса о правовой помощи обратилась к польской стороне с просьбой о предоставлении копий стенограммы и фонограммы записи телефонного разговора президента Леха Качиньского с братом, состоявшимся непосредственно перед авиакатастрофой. Насколько мне известно, ответ пока не получен. Рассчитываем, что эти материалы помогут пролить дополнительный свет на обстоятельства трагедии, случившейся 10 апреля 2010 года.
– Польша требует возвращения обломков президентского Ту-154, потерпевшего в 2010 году катастрофу под Смоленском. Россия ждет итогов расследования польской комиссии. Почему, на ваш взгляд, так затягивается расследование? Насколько обоснованы заявления поляков о том, что ни одна норма международного права не дает оснований для удерживания Россией польской собственности?
– МИД России и иные профильные ведомства уже неоднократно заявляли, что до момента завершения в России следственных действий, которые проводятся, в том числе, на основании все новых и новых запросов польской стороны, а также принятия окончательного процессуального решения вещественные доказательства должны находиться на территории Российской Федерации.
Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября 2020, 14:25Акценты
О чем говорили Качиньские? Польша мешает расследовать катастрофуРоссия пытается расследовать обстоятельства крушения самолета Леха Качиньского, но встречает сопротивление со стороны Польши. Причем, Варшава не только не помогает, но и обвиняет Москву в провокациях.
Что касается ссылок поляков на международное право, с их точки зрения, якобы, не позволяющего России хранить вещественные доказательства на своей территории, обеспечивая при этом доступ к ним польским следователям, то они несостоятельны. Утверждение о бессрочном удержании российской стороной обломков самолета не имеет под собой оснований. Польская сторона неоднократно ставилась в известность о правилах процедуры возвращения вещественных доказательств. В соответствии с международной практикой расследования авиакатастроф вещественные доказательства, включая обломки воздушного судна, передаются только после завершения следственных действий, которые в нашем случае продолжаются. В этой связи попытки польской стороны апеллировать к международному праву, добиваясь возвращения обломков президентского Ту-154 в Польшу, абсолютно беспочвенны.
– Москва не раз заявляла, что в ситуации с памятником Коневу Прага нарушила положения Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой от 1993 года. Возможен ли пересмотр данного документа?
– Действия властей чешской столицы по демонтажу памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, командовавшему операцией по освобождению чешской столицы в 1945 году, в год 75-летия Великой Победы выглядят особо циничными. Да, таким шагом чешская сторона нарушила положения международного документа – двустороннего Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве 1993 года, предусматривающие обязательства по сохранению воинских памятников, обеспечению доступа к ним. На это мы неоднократно обращали внимание Праги, в том числе предложив летом 2020 года провести соответствующие двусторонние консультации. Они, к сожалению, до сих пор не состоялись. Рассчитываем, что наши чешские партнеры предложат разумный компромисс, который станет достойным решением созданной не нами проблемы. Мы склонны воспринимать сложившуюся ситуацию не как повод для пересмотра Договора 1993 года, являющегося базовым документом современных российско-чешских отношений, а как основу для поиска устраивающих обе стороны решений в рамках существующего правового поля.
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября 2020, 12:53
В МИД прокомментировали демонтаж памятника Коневу в Праге
 
Олег ТяпкинРоссияСеверный поток — 2ЕвропаИнтервью
 
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