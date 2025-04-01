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Польская прокуратура инициирует розыск российских экспертов по делу Ту-154 - РИА Новости, 01.04.2025
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13:19 01.04.2025 (обновлено: 14:07 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/polsha-2008631125.html
Польская прокуратура инициирует розыск российских экспертов по делу Ту-154
Польская прокуратура инициирует розыск российских экспертов по делу Ту-154 - РИА Новости, 01.04.2025
Польская прокуратура инициирует розыск российских экспертов по делу Ту-154
Прокуратура Польши намерена объявить в розыск более 40 российских экспертов, проводивших вскрытия тел жертв крушения польского президентского самолета под... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T13:19:00+03:00
2025-04-01T14:07:00+03:00
в мире
польша
россия
лех качиньский
антони мачеревич
владислав косиняк-камыш
межгосударственный авиационный комитет
ту-154
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ВАРШАВА, 1 апр — РИА Новости. Прокуратура Польши намерена объявить в розыск более 40 российских экспертов, проводивших вскрытия тел жертв крушения польского президентского самолета под Смоленском в 2010 году, заявил журналистам руководитель следственной группы Кшиштоф Шварц. "Мы установили вне разумных сомнений, что в медико-судебных заключениях, касающихся вскрытия тел жертв катастрофы, которые российские врачи составили для проведения расследования крушения польского самолета, было очень много ложной информации", — сказал он. По словам Шварца, российские эксперты должны были указать в заключениях травмы, их количество, местоположение, степень вреда для здоровья, механизм и время их нанесения, их прижизненность, а также особенности, связанные с идентификацией. Он утверждает, что в более чем 60 разделах обнаружились серьезные нарушения, составляющие признаки преступления. Какого характера были эти нарушения, руководитель группы не уточнил. Таким образом, речь идет о предъявлении обвинений 43 российским экспертам."Я думаю, что мы будем направлять ходатайства в суд о применении поискового ареста, который необходим для начала международного розыска", — сказал Шварц. Десятого апреля 2010 года самолет Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 88 пассажиров и восемь членов экипажа, в том числе президент Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели. Все они погибли. Делегация летела на траурные мероприятия в Катыни.Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет обнародовал окончательный отчет, согласно которому непосредственной причиной крушения признали решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.Первая польская комиссия под руководством тогдашнего министра внутренних дел Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, решив, что причиной катастрофы стало снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. В 2015 году к власти в Польше пришла партия "Право и справедливость", которая не согласилась с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решила создать вторую комиссию руководством Антония Мачеревича. Она проработала несколько лет и выдвигала различные версии, в том числе обвиняла в трагедии российские власти и утверждала, что на борту якобы произошел взрыв. На основании промежуточных выводов этой комиссии в Польше возбудили уголовные дела в отношении трех российских авиационных диспетчеров. В декабре 2023-го министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию Мачеревича. Польские власти отказались от обвинений в адрес России и вернули статус единственного достоверного отчета докладу комиссии Миллера.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва всегда была против того, чтобы политизировать страшную аварию, которая унесла столько жизней.
https://ria.ru/20250103/polsha-1992446985.html
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в мире, польша, россия, лех качиньский, антони мачеревич, владислав косиняк-камыш , межгосударственный авиационный комитет, ту-154, катастрофа польского самолета под смоленском. реакция, соболезнования, комментарии
В мире, Польша, Россия, Лех Качиньский, Антони Мачеревич, Владислав Косиняк-Камыш , Межгосударственный авиационный комитет, Ту-154, Катастрофа польского самолета под Смоленском. Реакция, соболезнования, комментарии
Польская прокуратура инициирует розыск российских экспертов по делу Ту-154

Польша хочет объявить в розыск 43 эксперта из РФ по делу о крушении Ту-154

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНа месте авиакатастрофы под Смоленском
На месте авиакатастрофы под Смоленском - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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На месте авиакатастрофы под Смоленском. Архивное фото
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ВАРШАВА, 1 апр — РИА Новости. Прокуратура Польши намерена объявить в розыск более 40 российских экспертов, проводивших вскрытия тел жертв крушения польского президентского самолета под Смоленском в 2010 году, заявил журналистам руководитель следственной группы Кшиштоф Шварц.
"Мы установили вне разумных сомнений, что в медико-судебных заключениях, касающихся вскрытия тел жертв катастрофы, которые российские врачи составили для проведения расследования крушения польского самолета, было очень много ложной информации", — сказал он.
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По словам Шварца, российские эксперты должны были указать в заключениях травмы, их количество, местоположение, степень вреда для здоровья, механизм и время их нанесения, их прижизненность, а также особенности, связанные с идентификацией. Он утверждает, что в более чем 60 разделах обнаружились серьезные нарушения, составляющие признаки преступления. Какого характера были эти нарушения, руководитель группы не уточнил.
Таким образом, речь идет о предъявлении обвинений 43 российским экспертам.
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"Я думаю, что мы будем направлять ходатайства в суд о применении поискового ареста, который необходим для начала международного розыска", — сказал Шварц.
Десятого апреля 2010 года самолет Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 88 пассажиров и восемь членов экипажа, в том числе президент Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели. Все они погибли. Делегация летела на траурные мероприятия в Катыни.
Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет обнародовал окончательный отчет, согласно которому непосредственной причиной крушения признали решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
Первая польская комиссия под руководством тогдашнего министра внутренних дел Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, решив, что причиной катастрофы стало снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана.
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В 2015 году к власти в Польше пришла партия "Право и справедливость", которая не согласилась с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решила создать вторую комиссию руководством Антония Мачеревича. Она проработала несколько лет и выдвигала различные версии, в том числе обвиняла в трагедии российские власти и утверждала, что на борту якобы произошел взрыв. На основании промежуточных выводов этой комиссии в Польше возбудили уголовные дела в отношении трех российских авиационных диспетчеров.
В декабре 2023-го министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию Мачеревича. Польские власти отказались от обвинений в адрес России и вернули статус единственного достоверного отчета докладу комиссии Миллера.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва всегда была против того, чтобы политизировать страшную аварию, которая унесла столько жизней.
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