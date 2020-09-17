Польша назвала имена смоленских авиадиспетчеров, которых хочет арестовать
11:47 17.09.2020 (обновлено: 18:20 17.09.2020)
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© РИА Новости / Олег Минеев / Перейти в фотобанкОбломки польского правительственного самолета Ту-154 в Смоленске
Обломки польского правительственного самолета Ту-154 в Смоленске. Архивное фото
ВАРШАВА, 17 сен — РИА Новости. Официальный представитель генпрокуратуры Польши Эва Бялик сообщила РИА Новости имена авиадиспетчеров, ареста которых добивается Варшава.
"Речь идет о <...> Павле П., Викторе Р. и Николае К.", — сказала она.
По польскому законодательству, полные фамилии тех, в отношении кого ведутся процессуальные действия, называть запрещено.
Ранее ведомство обратилось в суд района Варшава-Мокотов с ходатайством о временном аресте трех авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленск-Северный в 2010 году, когда разбился лайнер польского лидера Леха Качиньского. Россиян подозревают в умышленном провоцировании авиакатастрофы. В Москве уже прокомментировали, что не выдадут их.
10 апреля, 14:42АкцентыО чем молчит Польша? Доклад о гибели Качиньского не обнародованДесять лет прошло с момента авиакатастрофы, в которой погиб президент Польши. Варшава неоднократно обвиняла в этом Россию и своего бывшего премьера Дональда Туска. Но выбрать одного виновного, видимо, пока не смогла.
Десятого апреля 2010 года самолет Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 88 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. Делегация летела на траурные мероприятия в Катыни.
Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет, согласно которому непосредственной причиной крушения признали решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман.
Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет. Она выдвинула различные версии, одна из которых — умышленные действия российских диспетчеров.
В Москве польское повторное расследование неоднократно называли политически ангажированным.