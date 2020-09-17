https://ria.ru/20200917/aviakatastrofa-1577375091.html

Польша назвала имена смоленских авиадиспетчеров, которых хочет арестовать

Официальный представитель генпрокуратуры Польши Эва Бялик сообщила РИА Новости имена авиадиспетчеров, ареста которых добивается Варшава. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T11:47

2020-09-17T11:47

2020-09-17T18:20

ту-154

межгосударственный авиационный комитет

польша

катастрофа польского самолета под смоленском

в мире

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<strong>ВАРШАВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Официальный представитель генпрокуратуры <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> Эва Бялик сообщила РИА Новости имена авиадиспетчеров, ареста которых добивается Варшава.По польскому законодательству, полные фамилии тех, в отношении кого ведутся процессуальные действия, называть запрещено.Ранее ведомство обратилось в суд района Варшава-Мокотов с ходатайством о временном аресте трех авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленск-Северный в 2010 году, когда разбился лайнер польского лидера Леха Качиньского. Россиян подозревают в умышленном провоцировании авиакатастрофы. В Москве уже прокомментировали, что не выдадут их.Десятого апреля 2010 года самолет <a href="http://ria.ru/product_Tu_154/" target="_blank">Ту-154</a> потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 88 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. Делегация летела на траурные мероприятия в Катыни.<a href="http://ria.ru/organization_Mezhgosudarstvennyjj_aviacionnyjj_komitet/" target="_blank">Межгосударственный авиационный комитет</a> в 2011 году обнародовал окончательный отчет, согласно которому непосредственной причиной крушения признали решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман.Нынешние власти <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank">Польши</a> не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет. Она выдвинула различные версии, одна из которых — умышленные действия российских диспетчеров.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> польское повторное расследование неоднократно называли политически ангажированным.

https://radiosputnik.ria.ru/20200410/1569860736.html

https://ria.ru/20200410/1569740325.html

Ёж Туманофф А может вам ещё Кемскую волость отдать? 114

Сергей Сальников Насколько я помню, диспетчера просили их не совершать посадку. А они принципиально сели, чтобы не опоздать на мероприятие. 102

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польша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ту-154, межгосударственный авиационный комитет, польша, катастрофа польского самолета под смоленском, в мире