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https://ria.ru/20200917/aviakatastrofa-1577375091.html
Польша назвала имена смоленских авиадиспетчеров, которых хочет арестовать
Официальный представитель генпрокуратуры Польши Эва Бялик сообщила РИА Новости имена авиадиспетчеров, ареста которых добивается Варшава. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T11:47
2020-09-17T18:20
ту-154
межгосударственный авиационный комитет
польша
катастрофа польского самолета под смоленском
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Официальный представитель генпрокуратуры <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> Эва Бялик сообщила РИА Новости имена авиадиспетчеров, ареста которых добивается Варшава.По польскому законодательству, полные фамилии тех, в отношении кого ведутся процессуальные действия, называть запрещено.Ранее ведомство обратилось в суд района Варшава-Мокотов с ходатайством о временном аресте трех авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленск-Северный в 2010 году, когда разбился лайнер польского лидера Леха Качиньского. Россиян подозревают в умышленном провоцировании авиакатастрофы. В Москве уже прокомментировали, что не выдадут их.Десятого апреля 2010 года самолет <a href="http://ria.ru/product_Tu_154/" target="_blank">Ту-154</a> потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 88 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. Делегация летела на траурные мероприятия в Катыни.<a href="http://ria.ru/organization_Mezhgosudarstvennyjj_aviacionnyjj_komitet/" target="_blank">Межгосударственный авиационный комитет</a> в 2011 году обнародовал окончательный отчет, согласно которому непосредственной причиной крушения признали решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман.Нынешние власти <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank">Польши</a> не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет. Она выдвинула различные версии, одна из которых — умышленные действия российских диспетчеров.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> польское повторное расследование неоднократно называли политически ангажированным.
https://radiosputnik.ria.ru/20200410/1569860736.html
https://ria.ru/20200410/1569740325.html
А может вам ещё Кемскую волость отдать?
114
Насколько я помню, диспетчера просили их не совершать посадку. А они принципиально сели, чтобы не опоздать на мероприятие.
102
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польша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ту-154, межгосударственный авиационный комитет, польша, катастрофа польского самолета под смоленском, в мире

Польша назвала имена смоленских авиадиспетчеров, которых хочет арестовать

11:47 17.09.2020 (обновлено: 18:20 17.09.2020)
28584
© РИА Новости / Олег Минеев / Перейти в фотобанкОбломки польского правительственного самолета Ту-154 в Смоленске
Обломки польского правительственного самолета Ту-154 в Смоленске - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Олег Минеев
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Обломки польского правительственного самолета Ту-154 в Смоленске. Архивное фото
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ВАРШАВА, 17 сен — РИА Новости. Официальный представитель генпрокуратуры Польши Эва Бялик сообщила РИА Новости имена авиадиспетчеров, ареста которых добивается Варшава.

"Речь идет о <...> Павле П., Викторе Р. и Николае К.", — сказала она.

По польскому законодательству, полные фамилии тех, в отношении кого ведутся процессуальные действия, называть запрещено.
Ранее ведомство обратилось в суд района Варшава-Мокотов с ходатайством о временном аресте трех авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленск-Северный в 2010 году, когда разбился лайнер польского лидера Леха Качиньского. Россиян подозревают в умышленном провоцировании авиакатастрофы. В Москве уже прокомментировали, что не выдадут их.
О чем молчит Польша? Доклад о гибели Качиньского не обнародован - РИА Новости, 1920, 10.04.2020
10 апреля, 14:42Акценты
О чем молчит Польша? Доклад о гибели Качиньского не обнародованДесять лет прошло с момента авиакатастрофы, в которой погиб президент Польши. Варшава неоднократно обвиняла в этом Россию и своего бывшего премьера Дональда Туска. Но выбрать одного виновного, видимо, пока не смогла.
Десятого апреля 2010 года самолет Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 88 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. Делегация летела на траурные мероприятия в Катыни.
Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет, согласно которому непосредственной причиной крушения признали решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман.
Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет. Она выдвинула различные версии, одна из которых — умышленные действия российских диспетчеров.
В Москве польское повторное расследование неоднократно называли политически ангажированным.
Место падения польского самолета Ту-154 - РИА Новости, 1920, 10.04.2020
10 апреля, 07:57
Авиакатастрофа польского Ту-154 под Смоленском 10 апреля 2010 года
14906297255
Обсудить 55
Ту-154Межгосударственный авиационный комитетПольшаКатастрофа польского самолета под СмоленскомВ мире
Популярные комментарии
А может вам ещё Кемскую волость отдать?
17 сентября, 11:52
Ёж ТуманоффЁж Туманофф
39721101
Насколько я помню, диспетчера просили их не совершать посадку. А они принципиально сели, чтобы не опоздать на мероприятие.
17 сентября, 11:53
Сергей СальниковСергей Сальников
10010100
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