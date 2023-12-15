https://ria.ru/20231215/polsha-1916053059.html

Польша откажется от версий о вине России в катастрофе Ту-154 Качиньского

Польша откажется от версий о вине России в катастрофе Ту-154 Качиньского - РИА Новости, 15.12.2023

Польша откажется от версий о вине России в катастрофе Ту-154 Качиньского

Польские власти откажутся от версий о вине России в катастрофе самолета Ту-154 под Смоленском, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, заявил... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T15:42

2023-12-15T15:42

2023-12-15T18:13

ту-154

россия

польша

смоленск

в мире

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расследование причин авиакатастрофы польского ту-154 под смоленском

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ВАРШАВА, 15 дек — РИА Новости. Польские власти откажутся от версий о вине России в катастрофе самолета Ту-154 под Смоленском, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, заявил министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский."Здесь нет обязывающих версий. Это вопрос честного выяснения государством того, что случилось. Рапорт министра Ежи Миллера подробно объяснил причины той страшной катастрофы — честным, комплексным и глубоким образом. Это официальный документ, который, конечно, в последние годы пытались уничтожить люди типа пана Мачеревича", — пояснил он.Тем не менее, отметил политик, время теорий заговора и лжи Мачеревича закончилось.В свою очередь, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что подписал решение об упразднении вышеназванной комиссии. Как подчеркнул заместитель главы Минобороны республики Цезари Томчик, рапорт Миллера является обязывающим."Пятнадцатого декабря 2023 года останется в истории тем днем, когда комиссия Мачеревича закончила свою ложь и ничего подобного от имени польского государства уже не наступит. <...> Это конец трат сотен миллионов злотых, которые не имеют ничего общего с расследованием, но связаны с политикой", — добавил он.Польский "борт № 1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский вместе с женой, известные политики и военные деятели.Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами — недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может завершить работу.

https://ria.ru/20200410/1569740325.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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