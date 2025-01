https://ria.ru/20250117/nikolaev-1993840452.html

Биография Игоря Николаева

Биография Игоря Николаева - РИА Новости, 17.01.2025

Биография Игоря Николаева

Композитор, эстрадный певец, народный артист России Игорь Юрьевич Николаев родился 17 января 1960 года в небольшом городе Холмске на Сахалине в семье... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T02:10:00+03:00

2025-01-17T02:10:00+03:00

2025-01-17T02:10:00+03:00

справки

игорь николаев

биографии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569422548_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ecb352bcf5169e63db633df759ed6610.jpg

Композитор, эстрадный певец, народный артист России Игорь Юрьевич Николаев родился 17 января 1960 года в небольшом городе Холмске на Сахалине в семье поэта-мариниста, члена Союза писателей СССР, капитана дальнего плавания Юрия Николаева. В 1974 году окончил музыкальную школу по классу скрипки, учился в Сахалинском музыкальном училище по классу теории музыки. В 1975 году переехал в Москву, где в 1979 году окончил теоретическое отделение музыкального училища при Московской консерватории им. П.И. Чайковского. В 1980 году окончил эстрадное отделение Московского государственного института культуры (класс композитора Игоря Бриля).Широкой популярности Игоря Николаева способствовало его длительное сотрудничество со знаменитой певицей Аллой Пугачевой. С 1980 года Николаев – клавишник и аранжировщик в ансамбле Пугачевой "Рецитал". В 1983 году она исполнила первые песни, написанные для нее Николаевым, – "Айсберг" и "Расскажите, птицы". В 1985 году на телевизионном конкурсе "Песня года" состоялись премьеры песен Николаева "Паромщик" в исполнении Пугачевой и "Комарово" в исполнении Игоря Скляра. Они сделали его одним из самых популярных композиторов СССР, а затем и России.В 1986 году Николаев начал сольную карьеру, исполнив свою песню "Мельница" в телепередаче "Утренняя почта". Вслед за ней в его исполнении вышли композиции "День рождения", "Малиновое вино", "Поздравляю", "Выпьем за любовь", ставшие хитами.В 1987 году композитор выпустил свой первый сольный альбом "Мельница".В том же году Игорь Николаев был назван "Лучшим композитором года". Его песни входили в разные хит-парады страны. Среди них – песни "Алло, алло" в исполнении Пугачевой, "Незнакомка". Николаев и Пугачева совершили гастрольный тур по Японии по приглашению звезды японской эстрады Токико Като, в исполнении которой прозвучали композиция Игоря Николаева "100 друзей" (на японском языке).В мае 1988 года Игорь Николаев вместе с Аллой Пугачевой приняли участие в съемках шоу "Лестница Якоба" в Швеции. Совместно с известным шведским дуэтом "Roxette" он вел финал церемонии присуждения национальной музыкальной премии Grammis (Швеция).В том же году на "Песне года" Николаев исполнил свою песню "Королевство кривых зеркал", пополнившую число его хитов.В 1989 году Игорь Николаев снова принял участие в финале церемонии Grammis с песней "Aquarius 1999" в дуэте со шведской поп-звездой Лизой Нильссон (Lisa Nilsson). В том же году в Швеции вышел сингл Игоря Николаева "The kingdom of the carnival mirrors" с песнями "Chernobyl guy" и "Kingdom of Carnival Mirrors", а также сингл Томми Корберга "Julen ar har" с музыкой Николаева, ставший золотым.В 1989 году в рамках советско-американской программы сотрудничества Николаев участвовал в советско-американском проекте, в его рамках была написана песня в дуэте со американской поп-звездой Синди Лопер "Холодные Небеса" ("Cold Sky").В 1990 году с выхода дебютного альбома "Желтые тюльпаны" началось многолетнее творческое сотрудничество Николаева с певицей Наташей Королевой. В ее исполнении стали хитами песни "Дельфин и Русалка", "Такси", Желтые тюльпаны", "Маленькая страна" и многие другие.В 1992 году Николаев написал композиции для певицы Ирины Аллегровой, которые она исполнила на сцене "Олимпийского". Среди них – свыше 20 хитов, среди которых "Игрушка", "Странник", "Свадебные цветы", "Младший лейтенант", "Глупый мальчишка", "Фотография 9x12" и многие другие. Их творческий союз стал одним из самых успешных на отечественной поп-сцене.В конце 1990-х годов Игорь Николаев активно участвовал в популярной серии новогодних ретро-концертов "Старые песни о главном". Они выходили в эфир в новогоднюю ночь в 1996-2000 годы, Николаев появился в трех выпуска проекта.В 1998 году Николаев впервые организовал творческий вечер в зале "Россия", где они проводились впоследствии ежегодно.В 2000-х годах Николаев регулярно принимал участие во всероссийском конкурсе "Новая волна" в Юрмале (Латвия).Песни Николаева вошли в репертуар многих звезд советской и российской эстрады: Людмилы Зыкиной, Иосифа Кобзона, Людмилы Гурченко, Аллы Пугачевой, Льва Лещенко, Ларисы Долиной, Дианы Гурцкой, Валерия Леонтьева, Филиппа Киркорова и многих других.За свою карьеру Игорь Николаев записал свыше 20 сольных альбомов. Наибольшей популярностью из них пользовались "Мельница" (1987), "Дельфин и русалка" (1992), "Малиновое вино" (1993), "Выпьем за любовь" (1995), "Прости и отпусти" (2002) и др.В числе композиций последних лет – песни "18 лет" (2023), "Наша тайна" (2024), релиз "Родные люди" (2024), альбомы "Летние хиты нашей молодости", "The best", "Золотое время" (все 2024) и другие. В 2024 году написал стихи к четырем песням композитора Игоря Крутого в его новый "Крутой альбом". Композитор продолжает активную гастрольную деятельность.Игорь Николаев принимал участие в нескольких телепроектах. В 2004 году на "Фабрике звезд-4" выполнял роль педагога и наставника. В 2006 году принял участие в реалити-шоу "Две звезды". В 2013 году он был наставником в проекте Аллы Пугачевой "Фактор А", где выбирали молодых, талантливых исполнителей года.В марте 2023 года присоединился к участникам нового музыкального шоу "Моя мелодия" на телеканале Россия-1.В феврале 2014 года в ходе закрытия XXII зимней Олимпиады в Сочи прозвучала песня Игоря Николаева и Игоря Крутого "До свидания, Сочи" - олимпийский вальс, который исполнила оперная певица Хибла Герзмава.Композитор снялся в нескольких музыкальных фильмах, среди которых "Старые песни о главном" (1996), "Старые песни о главном-2" (1997), "Старые песни о главном. Постскриптум" (2001) и др. Написал музыку к фильму-ревю "Пришла и говорю" (1985), художественным фильмам "Скажи это по-русски" ("SayIt in Russian", США-Франция, 2007), "Провинциальная муза" (2012), "Королева игры" (2014). Жизни и творчеству артиста посвящен документальный фильм "Влюбиться в человека. Игорь Николаев" (2010, режиссер Татьяна Архипцова).Народный артист России (2019).Неоднократный лауреат музыкальной премии "Овация" и фестиваля "Песня года".Обладатель премии "Золотой граммофон-2001" (за песню "Пять причин") и премии "Муз-ТВ" "За вклад в развитие музыкальной индустрии" (2014) и др. Игорь Николаев женат третьим браком.От первого брака с Еленой Кудряшовой у Николаева есть дочь Юлия.Второй супругой композитора в 1992-2001 годы был певица Наташа Королева. Третья супруга – певица и актриса Юлия Проскурякова. В браке родилась дочь Вероника.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, игорь николаев, биографии