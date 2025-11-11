РАО помирилось с Люсей Чеботиной

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Российское авторское общество (РАО) и певица Люся Чеботина направили в арбитражный суд Москвы ходатайства об утверждении мирового соглашения в деле по иску РАО о взыскании с Чеботиной 160 тысяч рублей компенсации за незаконное исполнение ответчицей на ее сольном концерте в 2024 году песен других авторов, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.