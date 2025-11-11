Рейтинг@Mail.ru
РАО помирилось с Люсей Чеботиной
Культура
Культура
 
06:27 11.11.2025 (обновлено: 10:49 11.11.2025)
РАО помирилось с Люсей Чеботиной
РАО помирилось с Люсей Чеботиной
РАО помирилось с Люсей Чеботиной

РАО и Чеботина хотят заключить мировое соглашение по иску о компенсации

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Люся Чеботина
Певица Люся Чеботина. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Российское авторское общество (РАО) и певица Люся Чеботина направили в арбитражный суд Москвы ходатайства об утверждении мирового соглашения в деле по иску РАО о взыскании с Чеботиной 160 тысяч рублей компенсации за незаконное исполнение ответчицей на ее сольном концерте в 2024 году песен других авторов, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ходатайства еще не рассмотрены, условия договоренностей в опубликованных материалах пока не сообщаются. Ранее суд принял этот иск к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Такие дела рассматриваются без проведения очных слушаний, по представленным сторонами доказательствам.
В РАО в сентябре рассказали агентству, что поводом для обращения в суд послужило "незаконное использование музыкальных произведений" во время концерта "Первая леди" на площадке Live Арена в декабре 2024 года, организатором концерта "являлась компания, принадлежащая Чеботиной".
В организации отметили, что на концерте были незаконно исполнены восемь композиций, среди которых "Разве ты любил" Игоря Николаева и Игоря Крутого и ряд зарубежных композиций. Иск, как уточнили агентству, подан в связи с отсутствием сведений о наличии у организатора концерта лицензионного договора.
Руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский ранее высказал РИА Новости мнение, что Чеботиной придется заплатить за исполнение песен других авторов. По его словам, с учетом того, что доказать факт правонарушения со стороны исполнителя "несложно", а норма закона является четкой и формальной, суды, как правило, удовлетворяют такие требования "без лишней волокиты".
