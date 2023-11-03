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Жена Игоря Николаева покинула Россию - РИА Новости, 03.11.2023
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Шоубиз
 
14:03 03.11.2023 (обновлено: 14:12 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/proskuryakova-1907175364.html
Жена Игоря Николаева покинула Россию
Жена Игоря Николаева покинула Россию - РИА Новости, 03.11.2023
Жена Игоря Николаева покинула Россию
Певица Юлия Проскурякова, народного артиста Росии Игоря Николаева, сообщила в сторис Instagram*, что покинула Россию, чтобы отдохнуть в Дубае. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:03
2023-11-03T14:12
шоубиз
юлия проскурякова
игорь николаев
россия
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Певица Юлия Проскурякова, народного артиста Росии Игоря Николаева, сообщила в сторис Instagram*, что покинула Россию, чтобы отдохнуть в Дубае. "Доброе утро", — подписала публикацию артистка.К тексту она прикрепила короткий ролик с видом на песчаный берег и морские волны на фоне колеса обозрения "Дубайский глаз".Сопровождают ли ее в путешествии муж и дочь Вероника, звезда не уточнила.Ранее Юлия Проскурякова рассказывала, что ее семья любит отдыхать в ОАЭ, и каждый год приезжает в этот регион, когда в России наступают холода.В середине сентября в ряде СМИ появилась информация о том, что супруга Юлии 63-летнего народного артиста России композитора Игоря Николаева экстренно госпитализировали с обширным инфарктом. После болезни певец быстро восстановился и уже 25 октября выступил перед публикой. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20231102/pugacheva-1907072389.html
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юлия проскурякова, игорь николаев, россия, дубай, оаэ, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Юлия Проскурякова, Игорь Николаев, Россия, Дубай, ОАЭ, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Жена Игоря Николаева покинула Россию

Жена композитора Игоря Николаева сообщила, что покинула Россию ради отдыха

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКомпозитор и певец Игорь Николаев с супругой, певицей Юлией Проскуряковой на премьере фильма "Алла Пугачева. Тот самый концерт"
Композитор и певец Игорь Николаев с супругой, певицей Юлией Проскуряковой на премьере фильма Алла Пугачева. Тот самый концерт - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Певица Юлия Проскурякова, народного артиста Росии Игоря Николаева, сообщила в сторис Instagram*, что покинула Россию, чтобы отдохнуть в Дубае.
© @uliaveronikaСкрин публикации Юлии Проскуряковой в соцсети
Скрин публикации Юлии Проскуряковой в соцсети
© @uliaveronika
Скрин публикации Юлии Проскуряковой в соцсети
«
"Доброе утро", — подписала публикацию артистка.
К тексту она прикрепила короткий ролик с видом на песчаный берег и морские волны на фоне колеса обозрения "Дубайский глаз".
Сопровождают ли ее в путешествии муж и дочь Вероника, звезда не уточнила.
Ранее Юлия Проскурякова рассказывала, что ее семья любит отдыхать в ОАЭ, и каждый год приезжает в этот регион, когда в России наступают холода.
В середине сентября в ряде СМИ появилась информация о том, что супруга Юлии 63-летнего народного артиста России композитора Игоря Николаева экстренно госпитализировали с обширным инфарктом.
После болезни певец быстро восстановился и уже 25 октября выступил перед публикой.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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2 ноября, 23:50
 
ШоубизЮлия ПроскуряковаИгорь НиколаевРоссияДубайОАЭЗнаменитостиНовости шоу-бизнеса
 
 
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