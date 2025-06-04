https://ria.ru/20250604/dayneko-2020939178.html

Как сейчас живет звезда "Фабрики" Виктория Дайнеко

Как сейчас живет звезда "Фабрики" Виктория Дайнеко - РИА Новости, 04.06.2025

Как сейчас живет звезда "Фабрики" Виктория Дайнеко

Эта артистка покорила своим голосом всю страну, став победительницей пятой "Фабрики звёзд", а через семь лет ей удается повторить свой успех. Несмотря на то,... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T18:18:00+03:00

2025-06-04T18:18:00+03:00

2025-06-04T18:18:00+03:00

виктория дайнеко

игорь николаев

мирный

москва

александр маршал

ария

московский авиационный институт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567818899_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a0edf1a8e48cad746fd240713dba34d.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости, Вадим Минеев. Эта артистка покорила своим голосом всю страну, став победительницей пятой "Фабрики звёзд", а через семь лет ей удается повторить свой успех. Несмотря на то, что у Виктории Дайнеко нет музыкального образования, однако это совсем не помешало девушке добиться успеха.К сожалению, со временем о Виктории Дайнеко стали забывать, а позже её имя оказалось в эпицентре скандала. Что же случилось с некогда любимицей публики?Музыкального образования было получить негдеБудущая певица родилась в крошечном посёлке Кировский, что на казахстанской земле. Вскоре семья перебралась в Якутию, в город Мирный, где и прошло детство Виктории.Девочка была единственным ребёнком в семье, поэтому на ней сосредоточилось всё родительское внимание. С детства мечтала стать эстрадной певицей, но взрослые не воспринимали её желание всерьёз.Тем не менее они отдали дочь в местную театральную и балетную студию "Алмазы Якутии", где на протяжении шести лет Дайнеко обучалась музыке, танцам и актёрскому мастерству.Учась в школе, девочка часто пела на городских мероприятиях вместе со школьным ансамблем. Затем её пригласили сначала в местную эстрадную группу "Отражение", а после в группу под названием "Фаэтон".При этом профессионального музыкального образования девушка не смогла получить, на тот момент в ее городе не было таких учебных заведений. Тонкости вокального искусства Виктории пришлось постигать самой, частенько слушая песни зарубежных исполнительниц, благо английский язык она хорошо выучила.Слухи о папе "алмазном короле"После окончания школы Виктория поехала в Москву поступать в Московский авиационный институт. На выбор повлияло то, что при вузе работал Дом культуры, где в своё время начинали не только Задорнов и Кристалинская, но и выступали Высоцкий, Райкин, "Кино" и "Ария".Виктория проучилась в институте несколько месяцев, а затем попала на "Фабрику звёзд 5". На проекте Виктория оказалась в числе тех, кто сразу попал в центр внимания.Про неё сразу пошли слухи, будто отец — "алмазный король", купивший дочери место в проекте. Певица много раз подчёркивала: их семья жила достойно, но без особых излишеств.В проекте Виктория была с такими же фабрикантами. Однако часто именно Дайнеко подчас доставались лучшие дуэты. Она пела с Игорем Николаевым, группами "Корни" и "Фабрика", и стала единственной, кто успел сняться в клипе ещё во время съёмок проекта, она появилась на экране вместе с Александром Маршалом.Артистка уверенно шла к победе и получила ее.После "Фабрики звезд" певица записала хит "Я просто сразу от тебя уйду", который очень успешно стартовал на Русском радио.Поднимала руку на мужа, кровь буквально хлесталаСвою личную жизнь Виктория долгое время старалась не афишировать. В 2007 году певица участвовала в проекте "Ледниковый период" совместно с фигуристом Алексеем Ягудиным. Партнерам приписывали романтические отношения. Однако певица позже рассказала, что никакого романа не было.В 2014 году стало известно, что звезда встречается с Дмитрием Клейманом, барабанщиком группы DrumCast, который был младше ее на семь лет.Через год влюбленные поженились, а позднее у них родилась дочь Лидия. Однако через пару лет совместной жизни Дайнеко заявила о разводе. Оказалось, что супруги решили пожить отдельно. Позже Дмитрий стал обвинять Викторию, что она причиняла ему телесные повреждения. Однажды толкнув, даже нанесла музыканту серьезную травму."Я стоял на кафельном полу, не удержался и, поскользнувшись, ударился о дверной косяк головой. Кровь буквально хлестала. Жена так же молча сделала перевязку и уехала на концерт. Я один отправился в больницу зашивать рану. Пришлось солгать маме, что упал со скейта", - рассказал Клейман в интервью.Впрочем, сама Виктория все опровергала.Неизлечимая болезньВ феврале 2022 года стало известно, что певица страдает от неизлечимой болезни."Жить с аутоиммунной проблемой — это сущий ад, потому что во всей этой вечеринке единственная проблема — это ты", - написала она.Несмотря на потраченные усилия и консультации множества врачей, удавалось лишь притупить недуг, но он периодически возвращался.По словам певицы, рецидив может вызвать любой эмоциональный порыв, будь то радость или грусть. Артистке очень трудно бороться с болезнью, и истинную причину ее появления она не знает. Несмотря на определенный застой в творчестве, Виктория, похоже, наладила личную жизнь и вышла в свет с новым фаворитом.В конце апреля 2025 года она вышла за него замуж. Тогда же стало известно его имя, им оказался Беркели Овезов.Похоже, Виктория в последнее время решила сосредоточиться на "женском счастье", временно отдалившись от сцены.

мирный

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

виктория дайнеко, игорь николаев, мирный, москва, александр маршал, ария, московский авиационный институт