https://ria.ru/20250910/chebotina-2040827350.html

ВОИС подаст иск к певице Люсе Чеботиной за использование чужих фонограмм

ВОИС подаст иск к певице Люсе Чеботиной за использование чужих фонограмм - РИА Новости, 10.09.2025

ВОИС подаст иск к певице Люсе Чеботиной за использование чужих фонограмм

Всемирная организация интеллектуальной собственности подаст к певице Люсе Чеботиной иск за незаконное использование фонограмм группы Limp Bizkit и рэпера 50... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T05:40:00+03:00

2025-09-10T05:40:00+03:00

2025-09-10T05:40:00+03:00

шоубиз

россия

люся чеботина

игорь николаев

игорь крутой

limp bizkit

новости шоу-бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884553422_0:0:3206:1803_1920x0_80_0_0_5e3e162b45d91d7855c87b9035a1defb.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Всемирная организация интеллектуальной собственности подаст к певице Люсе Чеботиной иск за незаконное использование фонограмм группы Limp Bizkit и рэпера 50 Cent во время сольного концерта "Первая леди" в 2024 году, сумма иска составит 76 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе Российского Авторского Общества (РАО). "В четырех случаях Чеботина нарушила не только авторские, но и смежные права на фонограммы, права на которые принадлежат российским лейблам. Поэтому ВОИС также подаст иск к Чеботиной в ближайшее время, его сумма составит 76 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе. В РАО уточнили, что речь идет о зарубежных композициях: фонограмма In Da Club рэпера 50 Cent (права выкуплены российским "Музыкальным капиталом"), Хo Tour Lift3 Lil Uzi Vert (правообладатель "СП Диджитал"), Rollin" группы Limp Bizkit и Till It"s Gone Yelawolf (права на фонограммы у "Первого цифрового агрегатора"). В организации также напомнили, что зарубежная музыка, в том числе из недружественных стран, в России по-прежнему охраняется, а все собранные средства в соответствии с указом президента РФ №322 от 22 мая 2022 года аккумулируются на специальных счетах. Вывести деньги с этого счета можно только с разрешения специальной правительственной комиссии. Ранее в пресс-службе РАО сообщили РИА Новости, что РАО подало иск на певицу Люсю Чеботину из-за незаконного исполнения восьми песен других артистов, в том числе зарубежных, во время концерта "Первая леди" в 2024 году. Отмечалось, что на мероприятии были незаконно исполнены восемь композиций, среди которых "Разве ты любил" Игоря Николаева и Игоря Крутого и ряд зарубежных композиций. Сумма иска составила 160 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250909/chebotina-2040702963.html

https://ria.ru/20250522/sud-2018435983.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, люся чеботина, игорь николаев, игорь крутой, limp bizkit, новости шоу-бизнеса