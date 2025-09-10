Рейтинг@Mail.ru
05:40 10.09.2025
ВОИС подаст иск к певице Люсе Чеботиной за использование чужих фонограмм
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Всемирная организация интеллектуальной собственности подаст к певице Люсе Чеботиной иск за незаконное использование фонограмм группы Limp Bizkit и рэпера 50 Cent во время сольного концерта "Первая леди" в 2024 году, сумма иска составит 76 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе Российского Авторского Общества (РАО). "В четырех случаях Чеботина нарушила не только авторские, но и смежные права на фонограммы, права на которые принадлежат российским лейблам. Поэтому ВОИС также подаст иск к Чеботиной в ближайшее время, его сумма составит 76 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе. В РАО уточнили, что речь идет о зарубежных композициях: фонограмма In Da Club рэпера 50 Cent (права выкуплены российским "Музыкальным капиталом"), Хo Tour Lift3 Lil Uzi Vert (правообладатель "СП Диджитал"), Rollin" группы Limp Bizkit и Till It"s Gone Yelawolf (права на фонограммы у "Первого цифрового агрегатора"). В организации также напомнили, что зарубежная музыка, в том числе из недружественных стран, в России по-прежнему охраняется, а все собранные средства в соответствии с указом президента РФ №322 от 22 мая 2022 года аккумулируются на специальных счетах. Вывести деньги с этого счета можно только с разрешения специальной правительственной комиссии. Ранее в пресс-службе РАО сообщили РИА Новости, что РАО подало иск на певицу Люсю Чеботину из-за незаконного исполнения восьми песен других артистов, в том числе зарубежных, во время концерта "Первая леди" в 2024 году. Отмечалось, что на мероприятии были незаконно исполнены восемь композиций, среди которых "Разве ты любил" Игоря Николаева и Игоря Крутого и ряд зарубежных композиций. Сумма иска составила 160 тысяч рублей.
© РИА Новости / Илья Питалев | Певица Люся Чеботина
Певица Люся Чеботина. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Всемирная организация интеллектуальной собственности подаст к певице Люсе Чеботиной иск за незаконное использование фонограмм группы Limp Bizkit и рэпера 50 Cent во время сольного концерта "Первая леди" в 2024 году, сумма иска составит 76 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе Российского Авторского Общества (РАО).
"В четырех случаях Чеботина нарушила не только авторские, но и смежные права на фонограммы, права на которые принадлежат российским лейблам. Поэтому ВОИС также подаст иск к Чеботиной в ближайшее время, его сумма составит 76 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе.
В РАО уточнили, что речь идет о зарубежных композициях: фонограмма In Da Club рэпера 50 Cent (права выкуплены российским "Музыкальным капиталом"), Хo Tour Lift3 Lil Uzi Vert (правообладатель "СП Диджитал"), Rollin" группы Limp Bizkit и Till It"s Gone Yelawolf (права на фонограммы у "Первого цифрового агрегатора").
В организации также напомнили, что зарубежная музыка, в том числе из недружественных стран, в России по-прежнему охраняется, а все собранные средства в соответствии с указом президента РФ №322 от 22 мая 2022 года аккумулируются на специальных счетах. Вывести деньги с этого счета можно только с разрешения специальной правительственной комиссии.
Ранее в пресс-службе РАО сообщили РИА Новости, что РАО подало иск на певицу Люсю Чеботину из-за незаконного исполнения восьми песен других артистов, в том числе зарубежных, во время концерта "Первая леди" в 2024 году. Отмечалось, что на мероприятии были незаконно исполнены восемь композиций, среди которых "Разве ты любил" Игоря Николаева и Игоря Крутого и ряд зарубежных композиций. Сумма иска составила 160 тысяч рублей.
