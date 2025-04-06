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Юбилейный концерт Буйнова открылся песней "Бродячие артисты" - РИА Новости, 06.04.2025
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Культура
 
19:39 06.04.2025 (обновлено: 19:51 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/bujnov-2009678901.html
Юбилейный концерт Буйнова открылся песней "Бродячие артисты"
Юбилейный концерт Буйнова открылся песней "Бродячие артисты" - РИА Новости, 06.04.2025
Юбилейный концерт Буйнова открылся песней "Бродячие артисты"
Юбилейный концерт народного артиста РФ Александра Буйнова в Государственном Кремлевском дворце в воскресенье открылся песней "Бродячие артисты", передает... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T19:39:00+03:00
2025-04-06T19:51:00+03:00
культура
александр буйнов
филипп киркоров
олег газманов
государственный кремлевский дворец
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Юбилейный концерт народного артиста РФ Александра Буйнова в Государственном Кремлевском дворце в воскресенье открылся песней "Бродячие артисты", передает корреспондент РИА Новости. Буйнов 24 марта отпраздновал свой 75-летний юбилей. "Это значит, что все, что я делаю и в этой жизни, и в творчестве, - не напрасно. Это нужно людям. Спасибо вам!" - сказал Буйнов со сцены, открывая концерт. После исполнения композиции "Бродячие артисты" весь зал встал, аплодируя юбиляру. В программе концерта зрители услышат как хиты, так и новые композиции. Кроме того, публику ожидают яркие музыкальные номера, в том числе и необычные дуэты. В концерте принимают участие такие именитые артисты, как Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Николай Басков, Игорь Крутой, Николай Расторгуев, Лариса Долина, Стас Михайлов, Игорь Николаев, Валерия, Александр Розембаум, Михаил Шуфутинский. Кроме того, на сцене появятся молодые звезды, среди которых Люся Чеботина, Алексей Воробьев, Александра Воробьева, также выступит знаменитый балет Аллы Духовой "Тодес".
https://ria.ru/20250324/buynov-2006553211.html
https://ria.ru/20250318/kontsert-2005610384.html
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александр буйнов, филипп киркоров, олег газманов, государственный кремлевский дворец
Культура, Александр Буйнов, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Государственный Кремлевский дворец
Юбилейный концерт Буйнова открылся песней "Бродячие артисты"

Юбилейный концерт Буйнова в Кремлевском дворце открыла песня "Бродячие артисты"

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПевец Александр Буйнов
Певец Александр Буйнов - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Певец Александр Буйнов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Юбилейный концерт народного артиста РФ Александра Буйнова в Государственном Кремлевском дворце в воскресенье открылся песней "Бродячие артисты", передает корреспондент РИА Новости.
Буйнов 24 марта отпраздновал свой 75-летний юбилей.
Певец Александр Буйнов выступает в Государственном Кремлевском дворце выступает на концерте, посвященном 30-летию вывода советских войск из Афганистана - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Александр Буйнов удивил всех: новый поворот в жизни популярного артиста
24 марта, 08:00
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"Это значит, что все, что я делаю и в этой жизни, и в творчестве, - не напрасно. Это нужно людям. Спасибо вам!" - сказал Буйнов со сцены, открывая концерт.
После исполнения композиции "Бродячие артисты" весь зал встал, аплодируя юбиляру.
В программе концерта зрители услышат как хиты, так и новые композиции. Кроме того, публику ожидают яркие музыкальные номера, в том числе и необычные дуэты.
В концерте принимают участие такие именитые артисты, как Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Николай Басков, Игорь Крутой, Николай Расторгуев, Лариса Долина, Стас Михайлов, Игорь Николаев, Валерия, Александр Розембаум, Михаил Шуфутинский. Кроме того, на сцене появятся молодые звезды, среди которых Люся Чеботина, Алексей Воробьев, Александра Воробьева, также выступит знаменитый балет Аллы Духовой "Тодес".
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КультураАлександр БуйновФилипп КиркоровОлег ГазмановГосударственный Кремлевский дворец
 
 
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