https://ria.ru/20250406/bujnov-2009678901.html

Юбилейный концерт Буйнова открылся песней "Бродячие артисты"

Юбилейный концерт Буйнова открылся песней "Бродячие артисты" - РИА Новости, 06.04.2025

Юбилейный концерт Буйнова открылся песней "Бродячие артисты"

Юбилейный концерт народного артиста РФ Александра Буйнова в Государственном Кремлевском дворце в воскресенье открылся песней "Бродячие артисты", передает... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T19:39:00+03:00

2025-04-06T19:39:00+03:00

2025-04-06T19:51:00+03:00

культура

александр буйнов

филипп киркоров

олег газманов

государственный кремлевский дворец

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Юбилейный концерт народного артиста РФ Александра Буйнова в Государственном Кремлевском дворце в воскресенье открылся песней "Бродячие артисты", передает корреспондент РИА Новости. Буйнов 24 марта отпраздновал свой 75-летний юбилей. "Это значит, что все, что я делаю и в этой жизни, и в творчестве, - не напрасно. Это нужно людям. Спасибо вам!" - сказал Буйнов со сцены, открывая концерт. После исполнения композиции "Бродячие артисты" весь зал встал, аплодируя юбиляру. В программе концерта зрители услышат как хиты, так и новые композиции. Кроме того, публику ожидают яркие музыкальные номера, в том числе и необычные дуэты. В концерте принимают участие такие именитые артисты, как Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Николай Басков, Игорь Крутой, Николай Расторгуев, Лариса Долина, Стас Михайлов, Игорь Николаев, Валерия, Александр Розембаум, Михаил Шуфутинский. Кроме того, на сцене появятся молодые звезды, среди которых Люся Чеботина, Алексей Воробьев, Александра Воробьева, также выступит знаменитый балет Аллы Духовой "Тодес".

https://ria.ru/20250324/buynov-2006553211.html

https://ria.ru/20250318/kontsert-2005610384.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр буйнов, филипп киркоров, олег газманов, государственный кремлевский дворец