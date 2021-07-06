https://ria.ru/20210706/nikolaev-1740133951.html

Игорь Николаев вспомнил о работе с Наташей Королевой

Игорь Николаев вспомнил о работе с Наташей Королевой - РИА Новости, 06.07.2021

Игорь Николаев вспомнил о работе с Наташей Королевой

Композитор и певец Игорь Николаев в интервью изданию "7Дней.ru" вспомнил о работе со своей бывшей женой Наташей Королевой в 1990-е годы, когда они собирали... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T17:46

2021-07-06T17:46

2021-07-06T17:46

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игорь николаев

наташа королева (наталия порывай)

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Композитор и певец Игорь Николаев в интервью изданию "7Дней.ru" вспомнил о работе со своей бывшей женой Наташей Королевой в 1990-е годы, когда они собирали целые стадионы. По словам Николаева, сейчас артисты себя считают "суперзвездами", когда собирают хотя бы половину стадиона "Олимпийский". У них же с Королевой было около 30 лет назад несколько аншлагов в день. "Считалось нормой, когда со стадионных концертов одна многотысячная толпа зрителей выходит, а другая в это время заходит. Вот это я понимаю — масштаб", — подчеркнул он. Несмотря на то, что Николаева и Королеву обожала вся страна, похвастаться огромными гонорарами за выступления они не могли. "В перестроечные годы билеты почти ничего не стоили, потому что у людей денег не было. И хотя в зале — "биток", даже самым востребованным артистам гонорары платили небольшие", — пояснил он.Игорь Николаев и Наташа Королева были женаты с 1992 по 2001 года. После развода оба наладили личную жизнь и создали счастливые семьи. Королева — с танцором Сергеем Глушко (Тарзан), а Николаев — с певицей и актрисой Юлией Проскуряковой.

https://ria.ru/20210628/koroleva-1738950262.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, юлия проскурякова, шоу-бизнес, игорь николаев, наташа королева (наталия порывай)