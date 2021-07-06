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Шоубиз
https://ria.ru/20210706/nikolaev-1740133951.html
Игорь Николаев вспомнил о работе с Наташей Королевой
Игорь Николаев вспомнил о работе с Наташей Королевой - РИА Новости, 06.07.2021
Игорь Николаев вспомнил о работе с Наташей Королевой
Композитор и певец Игорь Николаев в интервью изданию "7Дней.ru" вспомнил о работе со своей бывшей женой Наташей Королевой в 1990-е годы, когда они собирали... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T17:46
2021-07-06T17:46
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наташа королева (наталия порывай)
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Композитор и певец Игорь Николаев в интервью изданию "7Дней.ru" вспомнил о работе со своей бывшей женой Наташей Королевой в 1990-е годы, когда они собирали целые стадионы. По словам Николаева, сейчас артисты себя считают "суперзвездами", когда собирают хотя бы половину стадиона "Олимпийский". У них же с Королевой было около 30 лет назад несколько аншлагов в день. "Считалось нормой, когда со стадионных концертов одна многотысячная толпа зрителей выходит, а другая в это время заходит. Вот это я понимаю — масштаб", — подчеркнул он. Несмотря на то, что Николаева и Королеву обожала вся страна, похвастаться огромными гонорарами за выступления они не могли. "В перестроечные годы билеты почти ничего не стоили, потому что у людей денег не было. И хотя в зале — "биток", даже самым востребованным артистам гонорары платили небольшие", — пояснил он.Игорь Николаев и Наташа Королева были женаты с 1992 по 2001 года. После развода оба наладили личную жизнь и создали счастливые семьи. Королева — с танцором Сергеем Глушко (Тарзан), а Николаев — с певицей и актрисой Юлией Проскуряковой.
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знаменитости, звезды, юлия проскурякова, шоу-бизнес, игорь николаев, наташа королева (наталия порывай)

Игорь Николаев вспомнил о работе с Наташей Королевой

17:46 06.07.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкПевцы Игорь Николаев и Наташа Королева
Певцы Игорь Николаев и Наташа Королева - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Композитор и певец Игорь Николаев в интервью изданию "7Дней.ru" вспомнил о работе со своей бывшей женой Наташей Королевой в 1990-е годы, когда они собирали целые стадионы.
По словам Николаева, сейчас артисты себя считают "суперзвездами", когда собирают хотя бы половину стадиона "Олимпийский". У них же с Королевой было около 30 лет назад несколько аншлагов в день.
"Мы в "Олимпийском" сделали шоу "Дельфин и Русалка" с Наташей Королевой — и пять аншлагов за три дня", — вспоминал композитор, добавив, что параллельно успел написать несколько хитов для Ирины Аллегровой.
"Считалось нормой, когда со стадионных концертов одна многотысячная толпа зрителей выходит, а другая в это время заходит. Вот это я понимаю — масштаб", — подчеркнул он.
Несмотря на то, что Николаева и Королеву обожала вся страна, похвастаться огромными гонорарами за выступления они не могли.
"В перестроечные годы билеты почти ничего не стоили, потому что у людей денег не было. И хотя в зале — "биток", даже самым востребованным артистам гонорары платили небольшие", — пояснил он.
Игорь Николаев и Наташа Королева были женаты с 1992 по 2001 года. После развода оба наладили личную жизнь и создали счастливые семьи. Королева — с танцором Сергеем Глушко (Тарзан), а Николаев — с певицей и актрисой Юлией Проскуряковой.
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