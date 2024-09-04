https://ria.ru/20240904/shufutinskij-1970399407.html
Шуфутинский трижды спел в Кремле про 3 сентября
Шуфутинский трижды спел в Кремле про 3 сентября - РИА Новости, 04.09.2024
Шуфутинский трижды спел в Кремле про 3 сентября
Михаил Шуфутинский трижды спел про 3 сентября на концерте в Кремлевском дворце, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T06:05
2024-09-04T06:05
2024-09-04T10:47
михаил шуфутинский
игорь крутой
игорь николаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864188121_0:177:3010:1870_1920x0_80_0_0_def7b1db3e329ac60b4cb8d5693a10eb.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Михаил Шуфутинский трижды спел про 3 сентября на концерте в Кремлевском дворце, передает корреспондент РИА Новости. Шуфутинский — исполнитель самой популярной песни начала осени — спел свой хит про 3 сентября на сцене Большого Кремлевского дворца в компании Игоря Крутого и Игоря Николаева. Кроме того, прозвучала со сцены и новая версия песни — в дуэте с Егором Кридом. Затем Шуфутинский исполнил хит на бис.Песня про 3 сентября в последние годы приобрела небывалую популярность и легла в основу многочисленных мемов. Шуфутинский почти каждый год дает концерт 3 сентября на кремлевской сцене.
https://ria.ru/20240822/shaman-1967797294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил шуфутинский, игорь крутой, игорь николаев
Михаил Шуфутинский, Игорь Крутой, Игорь Николаев
Шуфутинский трижды спел в Кремле про 3 сентября
Михаил Шуфутинский трижды спел про 3 сентября на концерте в Кремлевском дворце