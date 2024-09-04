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Шуфутинский трижды спел в Кремле про 3 сентября - РИА Новости, 04.09.2024
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06:05 04.09.2024 (обновлено: 10:47 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/shufutinskij-1970399407.html
Шуфутинский трижды спел в Кремле про 3 сентября
Шуфутинский трижды спел в Кремле про 3 сентября - РИА Новости, 04.09.2024
Шуфутинский трижды спел в Кремле про 3 сентября
Михаил Шуфутинский трижды спел про 3 сентября на концерте в Кремлевском дворце, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T06:05
2024-09-04T10:47
михаил шуфутинский
игорь крутой
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Михаил Шуфутинский трижды спел про 3 сентября на концерте в Кремлевском дворце, передает корреспондент РИА Новости. Шуфутинский — исполнитель самой популярной песни начала осени — спел свой хит про 3 сентября на сцене Большого Кремлевского дворца в компании Игоря Крутого и Игоря Николаева. Кроме того, прозвучала со сцены и новая версия песни — в дуэте с Егором Кридом. Затем Шуфутинский исполнил хит на бис.Песня про 3 сентября в последние годы приобрела небывалую популярность и легла в основу многочисленных мемов. Шуфутинский почти каждый год дает концерт 3 сентября на кремлевской сцене.
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михаил шуфутинский, игорь крутой, игорь николаев
Михаил Шуфутинский, Игорь Крутой, Игорь Николаев
Шуфутинский трижды спел в Кремле про 3 сентября

Михаил Шуфутинский трижды спел про 3 сентября на концерте в Кремлевском дворце

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПевец Михаил Шуфутинский
Певец Михаил Шуфутинский - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Михаил Шуфутинский трижды спел про 3 сентября на концерте в Кремлевском дворце, передает корреспондент РИА Новости.
Шуфутинский — исполнитель самой популярной песни начала осени — спел свой хит про 3 сентября на сцене Большого Кремлевского дворца в компании Игоря Крутого и Игоря Николаева. Кроме того, прозвучала со сцены и новая версия песни — в дуэте с Егором Кридом. Затем Шуфутинский исполнил хит на бис.
Песня про 3 сентября в последние годы приобрела небывалую популярность и легла в основу многочисленных мемов.
Шуфутинский почти каждый год дает концерт 3 сентября на кремлевской сцене.
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