https://ria.ru/20240904/shufutinskij-1970399407.html

Шуфутинский трижды спел в Кремле про 3 сентября

Шуфутинский трижды спел в Кремле про 3 сентября - РИА Новости, 04.09.2024

Шуфутинский трижды спел в Кремле про 3 сентября

Михаил Шуфутинский трижды спел про 3 сентября на концерте в Кремлевском дворце, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T06:05

2024-09-04T06:05

2024-09-04T10:47

михаил шуфутинский

игорь крутой

игорь николаев

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Михаил Шуфутинский трижды спел про 3 сентября на концерте в Кремлевском дворце, передает корреспондент РИА Новости. Шуфутинский — исполнитель самой популярной песни начала осени — спел свой хит про 3 сентября на сцене Большого Кремлевского дворца в компании Игоря Крутого и Игоря Николаева. Кроме того, прозвучала со сцены и новая версия песни — в дуэте с Егором Кридом. Затем Шуфутинский исполнил хит на бис.Песня про 3 сентября в последние годы приобрела небывалую популярность и легла в основу многочисленных мемов. Шуфутинский почти каждый год дает концерт 3 сентября на кремлевской сцене.

https://ria.ru/20240822/shaman-1967797294.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

михаил шуфутинский, игорь крутой, игорь николаев