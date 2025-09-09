https://ria.ru/20250909/chebotina-2040702963.html

РАО подало иск к певице Люсе Чеботиной за исполнение чужих песен

РАО подало иск к певице Люсе Чеботиной за исполнение чужих песен

РАО подало иск к певице Люсе Чеботиной за исполнение чужих песен

Российское Авторское Общество подало иск к певице Люсе Чеботиной, которая исполнила на своем сольном концерте в 2024 году песни других авторов, сумма иска... 09.09.2025

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российское Авторское Общество подало иск к певице Люсе Чеботиной, которая исполнила на своем сольном концерте в 2024 году песни других авторов, сумма иска составляет 160 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе организации. Иск, согласно материалам суда, был подан 5 сентября, к рассмотрению он еще не принят. "Поводом для обращения в суд послужило незаконное использование музыкальных произведений во время концерта "Первая леди" на площадке Live Арена в декабре 2024 года, организатором концерта являлась компания, принадлежащая Чеботиной. Сумма иска составляет 160 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе. В РАО отметили, что на концерте были незаконно исполнены восемь композиций, среди которых "Разве ты любил" Игоря Николаева и Игоря Крутого и ряд зарубежных композиций. Иск, как уточнили агентству, подан в связи с отсутствием сведений о наличии у организатора концерта лицензионного договора.

