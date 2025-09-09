Рейтинг@Mail.ru
РАО подало иск к певице Люсе Чеботиной за исполнение чужих песен
15:46 09.09.2025
РАО подало иск к певице Люсе Чеботиной за исполнение чужих песен
РАО подало иск к певице Люсе Чеботиной за исполнение чужих песен - РИА Новости, 09.09.2025
РАО подало иск к певице Люсе Чеботиной за исполнение чужих песен
Российское Авторское Общество подало иск к певице Люсе Чеботиной, которая исполнила на своем сольном концерте в 2024 году песни других авторов, сумма иска... РИА Новости, 09.09.2025
люся чеботина
игорь николаев
игорь крутой
происшествия
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российское Авторское Общество подало иск к певице Люсе Чеботиной, которая исполнила на своем сольном концерте в 2024 году песни других авторов, сумма иска составляет 160 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе организации. Иск, согласно материалам суда, был подан 5 сентября, к рассмотрению он еще не принят. "Поводом для обращения в суд послужило незаконное использование музыкальных произведений во время концерта "Первая леди" на площадке Live Арена в декабре 2024 года, организатором концерта являлась компания, принадлежащая Чеботиной. Сумма иска составляет 160 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе. В РАО отметили, что на концерте были незаконно исполнены восемь композиций, среди которых "Разве ты любил" Игоря Николаева и Игоря Крутого и ряд зарубежных композиций. Иск, как уточнили агентству, подан в связи с отсутствием сведений о наличии у организатора концерта лицензионного договора.
люся чеботина, игорь николаев, игорь крутой, происшествия
Люся Чеботина, Игорь Николаев, Игорь Крутой, Происшествия
РАО подало иск к певице Люсе Чеботиной за исполнение чужих песен

РАО подало иск к Люсе Чеботиной за незаконное исполнение песен других артистов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Люся Чеботина
Люся Чеботина - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Люся Чеботина. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российское Авторское Общество подало иск к певице Люсе Чеботиной, которая исполнила на своем сольном концерте в 2024 году песни других авторов, сумма иска составляет 160 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе организации.
Иск, согласно материалам суда, был подан 5 сентября, к рассмотрению он еще не принят.
"Поводом для обращения в суд послужило незаконное использование музыкальных произведений во время концерта "Первая леди" на площадке Live Арена в декабре 2024 года, организатором концерта являлась компания, принадлежащая Чеботиной. Сумма иска составляет 160 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе.
В РАО отметили, что на концерте были незаконно исполнены восемь композиций, среди которых "Разве ты любил" Игоря Николаева и Игоря Крутого и ряд зарубежных композиций.
Иск, как уточнили агентству, подан в связи с отсутствием сведений о наличии у организатора концерта лицензионного договора.
Защита Лурье будет добиваться отмены решения по квартире певицы Долиной
8 сентября, 13:56
Защита Лурье будет добиваться отмены решения по квартире певицы Долиной
8 сентября, 13:56
 
Люся Чеботина, Игорь Николаев, Игорь Крутой, Происшествия
 
 
